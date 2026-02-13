Börse Aktuell: Wall Street unter Druck – Marktbericht Börse mit CPI, Asien & Devisen

Das Wichtigste in Kürze Wall Street deutlich unter Druck

US-Inflationsdaten (CPI) als Markttreiber

Asien schwach, Yen volatil

Die Börse Aktuell zeigt ein klares Bild: Die Sitzung an der Wall Street endete mit einem deutlichen Abverkauf über den gesamten US-Aktienmarkt hinweg. S&P 500: -1,5 %

Dow Jones: -1,3 %

Nasdaq: -2,0 % Besonders stark unter Druck stand erneut der Technologiesektor. Vor allem Softwareunternehmen verzeichneten überdurchschnittliche Verluste. Damit setzt sich der Abwärtstrend bei Tech-Aktien fort, der bereits in den vergangenen Handelstagen zu beobachten war. US-Politik und Inflation im Fokus der Märkte Ein zentrales Thema im aktuellen Marktbericht Börse bleibt die geopolitische Lage. Donald Trump signalisierte, dass in den kommenden Wochen ein Abkommen mit dem Iran möglich sei. Gleichzeitig verstärken die USA ihre militärische Präsenz im Persischen Golf – ein Spannungsfeld, das die Märkte sensibel beobachten. Heute richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die Veröffentlichung der US-CPI-Inflationsdaten. Die Zahlen gelten als entscheidend für die Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Geldpolitik der Federal Reserve (Fed). Entsprechend ist vor der Veröffentlichung mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Asienbörsen unter Druck – Globale Stimmung eingetrübt Die negative Vorgabe aus den USA belastete auch die asiatischen Märkte. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus: Japan (Nikkei 225): -0,68 %

Hongkong (Hang Seng): -1,79 %

Shanghai Composite: -0,70 %

Australien (S&P/ASX 200): -1,37 % Der Abverkauf im Technologiesektor sowie die schwächere globale Risikostimmung bestimmten auch hier das Handelsgeschehen. Geldpolitik: BOJ und PBOC im Blick Ein Mitglied des Direktoriums der Bank of Japan (BOJ), Naoki Tamura, betonte, dass die Inflation in Japan nachhaltig sei. Gleichzeitig bleibe die Geldpolitik weiterhin unterstützend, wobei Spielraum für weitere Zinserhöhungen bestehe. Die chinesische Zentralbank (PBOC) setzte den Referenzkurs für USD/CNY auf 6,9398, während die Markterwartung bei 6,9045 lag. Zusätzlich belasten schwache Immobiliendaten aus China: Neubaupreise: -0,4 % im Monatsvergleich

Neubaupreise: -3,1 % im Jahresvergleich (stärkster Rückgang seit sieben Monaten) Diese Entwicklung unterstreicht die anhaltenden strukturellen Probleme im chinesischen Immobiliensektor. Devisenmarkt: Yen volatil, USD/JPY über 153 Am Devisenmarkt zeigt sich der japanische Yen äußerst volatil und steht aktuell unter Druck. Das Währungspaar USD/JPY überschritt erneut die Marke von 153. Andere Hauptwährungspaare handeln vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in engen Spannen. Der australische Dollar sowie andere prozyklische Währungen bleiben schwach. Rohstoffe und Kryptowährungen Im Edelmetallsektor ist nach dem gestrigen Abverkauf eine leichte Erholung zu beobachten: Gold: leichter Anstieg, Test der Marke bei 4.950 USD

Silber: +2 %, nahe 76,50 USD Der Kryptomarkt präsentiert sich zurückhaltend: Bitcoin: unter 66.000 USD

