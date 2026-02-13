DAX Prognose für Freitag, 13.02.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

- Schwäche unter SMA50
- Bären leicht im Vorteil
- Entscheidende Marken
- Schwäche unter SMA50
- Bären leicht im Vorteil
- Entscheidende Marken
Der DAX aktuell zeigt sich nach dem jüngsten Anlauf über die 25.200-Punkte-Marke angeschlagen. Zwar konnten die Bullen den Index am Vormittag dynamisch nach oben schieben, doch oberhalb von 25.200 Punkten fehlte die Anschlussdynamik. Im späten Handel setzte breite Schwäche ein, die den DAX wieder unter 24.900 Punkte drückte.
Für die DAX Prognose heute ergibt sich damit ein technisches Bild, das eher neutral bis leicht bärisch einzuordnen ist.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔑 Drei Key Takeaways zur DAX Prognose heute
-
📉 Schwäche unter SMA50: Der DAX etablierte sich im Stundenchart unter der 50er-Durchschnittslinie.
-
⚖️ Bären leicht im Vorteil: Wahrscheinlichkeit laut Setup bei 60 % für ein bearishes Szenario.
-
🎯 Entscheidende Marken: 24.864 Punkte als kurzfristige Schlüsselzone.
📈 Rückblick: 25.200 Punkte nicht nachhaltig verteidigt
Der DAX startete bei 24.983 Punkten in den Handel und schob sich zunächst dynamisch über 25.100 Punkte. Im Bereich um 25.200 Punkte war jedoch mehrfach Schluss – eine nachhaltige Etablierung gelang nicht.
Im weiteren Verlauf setzte deutliche Schwäche ein. Der Index fiel zurück bis an die 24.800-Punkte-Marke und schloss bei 24.904 Punkten.
🕐 Chartcheck 1h: Stundenbild eingetrübt
Im Stundenchart zeigt sich ein klarer Stimmungswechsel:
-
❌ Rückfall unter die SMA20 (24.978 Punkte)
-
❌ Rückfall unter die SMA50 (24.974 Punkte)
-
⚠️ Etablierung unter der 50er-Linie
Solange der DAX aktuell unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.
Wichtige Unterstützungen:
-
24.828 Punkte (SMA200)
-
24.720/695 Punkte
-
24.510/485 Punkte
Erst eine Rückeroberung der SMA20 und SMA50 würde das Chartbild wieder aufhellen.
🕓 4h-Chart: SMA200 als entscheidende Unterstützung
Im 4h-Chart fungiert die SMA200 (24.876 Punkte) weiterhin als Support.
Sollte der DAX diese Linie nachhaltig unterschreiten und zusätzlich die SMA50 aufgeben, könnte sich die Abwärtsbewegung ausweiten.
Auf der Oberseite wären bei einem dynamischen Rebreak über die SMA20 folgende Ziele denkbar:
-
25.150/75 Punkte
-
offenes GAP bei 25.299 Punkten
Einschätzung 4h-Chart:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🎯 DAX Prognose heute: Handelsmarken im Überblick
🟢 Long-Szenario
Hält der DAX die Zone um 24.864 Punkte, sind folgende Anlaufziele möglich:
-
24.888/90
-
24.953/55
-
25.101/03
-
25.210/12 Punkte
Über 25.210 Punkten wäre eine Ausdehnung bis 25.299 oder höher denkbar.
🔴 Short-Szenario
Fällt der DAX unter 24.864 Punkte, rücken folgende Marken in den Fokus:
-
24.828/26
-
24.771/69
-
24.755/53
-
24.699/97
-
24.508/06 Punkte
📊 Wahrscheinlichkeiten & Stimmung
Laut Setup ergibt sich für die DAX Prognose heute:
-
🟢 Bull Szenario: 40 %
-
🔴 Bear Szenario: 60 %
Der Fear & Greed Index notiert bei 37 Punkten und signalisiert weiterhin „Fear“ – also eine eher vorsichtige Marktstimmung.
🧠 Fazit: DAX aktuell mit leichter Schwäche – 24.864 Punkte im Fokus
Der DAX aktuell befindet sich technisch in einer sensiblen Phase. Nach dem gescheiterten Ausbruch über 25.200 Punkte haben die Bären kurzfristig die Oberhand.
👉 Für die DAX Prognose heute bleibt die Zone um 24.864 Punkte entscheidend. Solange der Index unter SMA50 und SMA20 notiert, überwiegt leicht das Abwärtsrisiko. Erst eine dynamische Rückeroberung dieser Marken würde das Chartbild wieder klar bullisch drehen.
Einschätzung 1h-Chart:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
DAX: Seitwärts mit Aufwärtstendenz 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
Krypto News: Bitcoin aktuell zwischen 60.000 und 72.000 USD – kommt der nächste Impuls? 🚨
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴S&P 500, AUDNZD, Aluminium
Goldpreis zeigt sich behauptet! Weiter positiv 🟡 Analyse & Prognose
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.