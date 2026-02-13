DAX Prognose für Freitag, 13.02.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX aktuell zeigt sich nach dem jüngsten Anlauf über die 25.200-Punkte-Marke angeschlagen. Zwar konnten die Bullen den Index am Vormittag dynamisch nach oben schieben, doch oberhalb von 25.200 Punkten fehlte die Anschlussdynamik. Im späten Handel setzte breite Schwäche ein, die den DAX wieder unter 24.900 Punkte drückte.

Für die DAX Prognose heute ergibt sich damit ein technisches Bild, das eher neutral bis leicht bärisch einzuordnen ist.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways zur DAX Prognose heute

📉 Schwäche unter SMA50: Der DAX etablierte sich im Stundenchart unter der 50er-Durchschnittslinie.

⚖️ Bären leicht im Vorteil: Wahrscheinlichkeit laut Setup bei 60 % für ein bearishes Szenario.

🎯 Entscheidende Marken: 24.864 Punkte als kurzfristige Schlüsselzone.

📈 Rückblick: 25.200 Punkte nicht nachhaltig verteidigt

Der DAX startete bei 24.983 Punkten in den Handel und schob sich zunächst dynamisch über 25.100 Punkte. Im Bereich um 25.200 Punkte war jedoch mehrfach Schluss – eine nachhaltige Etablierung gelang nicht.

Im weiteren Verlauf setzte deutliche Schwäche ein. Der Index fiel zurück bis an die 24.800-Punkte-Marke und schloss bei 24.904 Punkten.

🕐 Chartcheck 1h: Stundenbild eingetrübt

Im Stundenchart zeigt sich ein klarer Stimmungswechsel:

❌ Rückfall unter die SMA20 (24.978 Punkte)

❌ Rückfall unter die SMA50 (24.974 Punkte)

⚠️ Etablierung unter der 50er-Linie

Solange der DAX aktuell unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.

Wichtige Unterstützungen:

24.828 Punkte (SMA200)

24.720/695 Punkte

24.510/485 Punkte

Erst eine Rückeroberung der SMA20 und SMA50 würde das Chartbild wieder aufhellen.

🕓 4h-Chart: SMA200 als entscheidende Unterstützung

Im 4h-Chart fungiert die SMA200 (24.876 Punkte) weiterhin als Support.

Sollte der DAX diese Linie nachhaltig unterschreiten und zusätzlich die SMA50 aufgeben, könnte sich die Abwärtsbewegung ausweiten.

Auf der Oberseite wären bei einem dynamischen Rebreak über die SMA20 folgende Ziele denkbar:

25.150/75 Punkte

offenes GAP bei 25.299 Punkten

Einschätzung 4h-Chart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🎯 DAX Prognose heute: Handelsmarken im Überblick

🟢 Long-Szenario

Hält der DAX die Zone um 24.864 Punkte, sind folgende Anlaufziele möglich:

24.888/90

24.953/55

25.101/03

25.210/12 Punkte

Über 25.210 Punkten wäre eine Ausdehnung bis 25.299 oder höher denkbar.

🔴 Short-Szenario

Fällt der DAX unter 24.864 Punkte, rücken folgende Marken in den Fokus:

24.828/26

24.771/69

24.755/53

24.699/97

24.508/06 Punkte

📊 Wahrscheinlichkeiten & Stimmung

Laut Setup ergibt sich für die DAX Prognose heute:

🟢 Bull Szenario: 40 %

🔴 Bear Szenario: 60 %

Der Fear & Greed Index notiert bei 37 Punkten und signalisiert weiterhin „Fear“ – also eine eher vorsichtige Marktstimmung.

🧠 Fazit: DAX aktuell mit leichter Schwäche – 24.864 Punkte im Fokus

Der DAX aktuell befindet sich technisch in einer sensiblen Phase. Nach dem gescheiterten Ausbruch über 25.200 Punkte haben die Bären kurzfristig die Oberhand.

👉 Für die DAX Prognose heute bleibt die Zone um 24.864 Punkte entscheidend. Solange der Index unter SMA50 und SMA20 notiert, überwiegt leicht das Abwärtsrisiko. Erst eine dynamische Rückeroberung dieser Marken würde das Chartbild wieder klar bullisch drehen.

Einschätzung 1h-Chart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

