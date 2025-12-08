Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Konjunkturdaten und Termine der Woche

Das Wichtigste in Kürze Ruhiger Wochenstart: Der Wirtschaftskalender zeigt für die Börse heute nur wenige marktbewegende Daten

Der Wirtschaftskalender zeigt für die Börse heute nur wenige marktbewegende Daten Fed-Entscheidung im Fokus: Am Mittwoch erwartet der Markt mit 87 % Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung um 25 Basispunkte

Am Mittwoch erwartet der Markt mit 87 % Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung um 25 Basispunkte Dichte Datenlage ab Mitte der Woche: JOLTS, China-Inflation, Handelsdaten, mehrere Zinsentscheidungen

Der Wirtschaftskalender startet heute mit einem vergleichsweise ruhigen Umfeld. Es stehen keine bedeutenden Veröffentlichungen an, die die Börse heute unmittelbar bewegen könnten. Im Verlauf der Woche nimmt die Dynamik jedoch deutlich zu: Von der JOLTS-Umfrage über die Fed-Sitzung bis hin zu wichtigen Inflations- und Handelsdaten aus China und Europa. Besonders im Fokus der Börsen: Die JOLTS-Daten zu offenen Stellen am Dienstag

Der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch, bei dem der Markt aktuell eine 87-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte einpreist 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Montag, 8. Dezember 07:00 Uhr – Deutschland: Industrieproduktion

09:30 Uhr – Eurozone: Sentix-Index Dienstag, 9. Dezember Ganztägig Uhr – China: Handelsbilanz

08:00 Uhr – Deutschland: Handelsbilanz

15:00 Uhr – USA: JOLTS (Oktober) Mittwoch, 10. Dezember 01:30 Uhr – China: Verbraucherpreise (CPI, November)

12:30 Uhr – USA: Hypothekenanträge

13:30 Uhr – USA: Arbeitskosten

15:30 Uhr – USA: DOE-Rohöllagerbestände

14:45 Uhr – Kanada: BoC-Zinsentscheid

15:30 Uhr – Kanada: Rede von Gouverneur Macklem

19:00 Uhr – USA: Fed-Zinsentscheid & Projektionen

19:30 Uhr – USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell Donnerstag, 11. Dezember 08:30 Uhr – Schweiz: SNB-Zinsentscheid

11:00 Uhr – Türkei: CBRT-Zinsentscheid

13:30 Uhr – USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe / Handelsbilanz

15:30 Uhr – USA: EIA-Erdgaslagerbestände Freitag, 12. Dezember 04:30 Uhr – Japan: Industrieproduktion

07:00 Uhr – Deutschland: Verbraucherpreise (CPI)

08:00 Uhr – Spanien: Verbraucherpreise

13:00 / 13:30 Uhr – USA: Fed-Reden (Hammack, Paulson)

15:30 Uhr – Kanada: Baugenehmigungen / Großhandelsumsätze Unternehmensgewinne im Fokus Montag, 8. Dezember ThyssenKrupp AG

GameStop

AeroVironment Dienstag, 9. Dezember Nordson

Synopsys

Oracle

Adobe Mittwoch, 10. Dezember Costco

Broadcom

Lululemon SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.