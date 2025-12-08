Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Asien, Fed, Rohstoffen & Unternehmensnews

Das Wichtigste in Kürze Asien uneinheitlich, Märkte im Wartemodus

Fed-Sitzung dominiert das Marktgeschehen

Starke China-Daten, schwaches Japan – dazu große Unternehmensnews

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte zeigen zum Start der Woche ein gemischtes Bild. Nach einem weitgehend ruhigen Wochenende bleiben sowohl Devisen- als auch Aktienbewegungen in engen Bahnen – ein typisches Szenario für Anleger, die vor wichtigen Impulsen zögern. Devisenmarkt: Ruhige Lage vor der Fed-Entscheidung Der US-Dollar notiert 0,10 Prozent schwächer, ähnlich wie der japanische Yen. Auf der Gewinnerseite stehen Australischer Dollar und Euro, wobei die Schwankungen minimal bleiben.

Das Währungspaar EURUSD steigt um 0,12 Prozent und spiegelt die abwartende Haltung der Märkte wider. Im Fokus steht die Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch. Derzeit preisen die Märkte eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent ein. Rohstoffe: Gold und Öl leicht fester Der Goldpreis klettert um 0,33 Prozent auf 4.216 USD je Unze.

WTI-Öl steigt um 0,18 Prozent auf 60,20 USD je Barrel.

Die leichten Zugewinne spiegeln die gedämpfte Risikoaversion vor der Fed wider. Konjunktur: Schwache Daten aus Japan, starke Exportdynamik aus China Japans BIP für Q3 wurde auf –2,3 Prozent annualisiert nach unten revidiert (Erwartung: –2,0 Prozent). Trotz etwas besserer Konsumausgaben bestätigt die Anpassung ein wirtschaftlich schwieriges Quartal. China meldet für November einen Handelsüberschuss von 111,7 Mrd. USD. Die Exporte stiegen um 5,9 Prozent, darunter deutliche Zuwächse im Bereich Seltene-Erden-Metalle. Die Daten unterstreichen, dass China trotz globaler Handelsbarrieren seine Exportdominanz behauptet. Unternehmen & Politik: IBM, EU–China, USA–Kanada Laut Wall Street Journal steht IBM kurz vor der Übernahme von Confluent für rund 11 Mrd. USD – ein Aufschlag von etwa 37 Prozent. Die Aktie von CFLT sprang nachbörslich um 20 Prozent, bleibt aber deutlich unter dem Ausgabepreis vom IPO. Frankreichs Präsident Macron warnte Peking vor möglichen EU-Zöllen, sollte China seinen wachsenden Handelsüberschuss nicht reduzieren. Ob die EU geschlossen agiert, bleibt offen. In Nordamerika betonte Donald Trump, sein Verhältnis zu Premierminister Carney sei „sehr gut“. Handelsprobleme würden gelöst, sagte er, merkte jedoch an, dass Kanada viele Güter produziere, die die USA ebenfalls herstellen. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

