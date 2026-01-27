Börse heute: Aktuelle Märkte im Blick – Wirtschaftskalender & Marktanalyse

Das Wichtigste in Kürze Aktienmärkte bleiben freundlich trotz Fed-Risiken

Handelspolitik treibt Rohstoffe und Volatilität

FX- und Krypto-Märkte vergleichsweise ruhig

Die US-Aktienfutures setzen ihre Erholung fort, obwohl Anleger mit Blick auf das heutige Fed-Meeting und die anstehenden Quartalszahlen der „Magnificent 7“ am Mittwoch vorsichtig bleiben. Der Nasdaq legt um +0,6 % zu, während Russell 2000 und S&P 500 jeweils +0,4 % gewinnen. Der Dow Jones steigt moderat um +0,3 %. Im Fokus des Wirtschaftskalenders stehen zudem handelspolitische Entwicklungen: US-Finanzminister Scott Bessent bestätigte ein Telefonat zwischen Donald Trump und Kanadas Premierminister Mark Carney nach neuen US-Handelsdrohungen. Carney wertete Trumps Aussagen später als Teil einer Verhandlungsstrategie. Gleichzeitig kündigte Trump an, die Zölle auf südkoreanische Produkte (u. a. Autos, Holz und Pharmazeutika) von 15 % auf 25 % anzuheben, da das Handelsabkommen weiterhin nicht ratifiziert wurde. Asien & globale Märkte: Die asiatischen Börsen folgten der starken Wall-Street-Rally. Japans Nikkei 225 steigt um +1,45 %, Südkoreas Kospi gewinnt trotz Zollsorgen bis zu +2,6 %, und der Hang Seng (HK.cash) legt +1 % zu. In China bleibt die Stimmung gemischt, wobei Stärke im Technologiesektor Schwäche bei Autoaktien ausgleicht. Devisenmarkt (FX): USDJPY stabilisiert sich nach drei Tagen deutlicher Verluste, ausgelöst durch Spekulationen über mögliche Währungsinterventionen in Japan (−2,7 % seit Freitag, heute +0,3 %). Der US-Dollar-Index bewegt sich seitwärts. Der australische Dollar bleibt die stärkste G10-Währung (AUDJPY +0,4 %, AUDCAD +0,3 %). EURUSD hält sich stabil um 1,187. Rohstoffe: Edelmetalle profitieren von neuen Handelskonflikten. Gold steigt um +1,5 % auf 5.087 USD, Silber springt um +5,8 % auf 110 USD. Platin erholt sich nach der Korrektur am Vortag um +4,6 %.

Energiepreise geben leicht nach: Brent und WTI verlieren 0,7–0,8 %, Erdgas fällt den zweiten Tag in Folge um weitere 2,7 %. Krypto-Markt: Die Volatilität bleibt gering. Bitcoin notiert +0,2 % höher bei 88.300 USD, Ethereum bewegt sich seitwärts nahe 2.925 USD. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

