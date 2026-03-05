Das Wichtigste in Kürze Tradingidee des Tages für aktive Daytrader: Aluminium

CFD Daytrading Idee des Tages: Aluminium (05.03.2026) Tradingidee: Aluminium Long Der Aluminiumpreis zeigt aktuell eine starke Aufwärtsdynamik und bietet interessante Chancen für CFD Daytrading im Rohstoffmarkt. Sowohl technische als auch fundamentale Faktoren sprechen derzeit für eine Fortsetzung des positiven Trends. ► Aluminium WKN: 967783 | ISIN: XC0009677839 | Ticker: ALUMINIUM Handelsidee: Eine mögliche Long-Position (Kauf) auf Aluminium zum aktuellen Marktpreis. Für aktive Daytrader, die spekulativ unterwegs sind. Trading Setup Mögliches Ziel, TP Take Profit: 3500

Mögliche Verlustbegrenzung, SL Stop-Loss: 3100

Zeiteinheit: D1 (Daily Chart) Technische Analyse Aluminium Die technische Analyse zeigt weiterhin ein klares bullisches Bild: Die gleitenden Durchschnitte EMA50, EMA100 und EMA200 bestätigen die Dynamik eines langfristigen Aufwärtstrends.

Der MACD-Indikator signalisiert eine starke positive Trendstruktur.

Das aktuelle Setup unterstützt daher ein bullisches CFD Daytrading Szenario im Aluminiummarkt. ALUMINIUM (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fundamentale Faktoren für steigende Aluminiumpreise Die Länder des Persischen Golfs – Iran, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien und Katar – produzieren gemeinsam über 6,85 Millionen Tonnen Aluminium pro Jahr. Das entspricht etwa 9 % der weltweiten Produktion. Obwohl die Region vor allem für Öl und Gas bekannt ist, gehört sie inzwischen zu den wichtigsten globalen Aluminium-Industriezentren. Aktuelle geopolitische Spannungen in der Region könnten den Markt zusätzlich beeinflussen: mögliche Lieferverzögerungen von Bauxit und Aluminiumrohstoffen

steigende Transportkosten im internationalen Handel

potenzielle Engpässe in der Lieferkette Selbst wenn wichtige Handelsrouten kurzfristig wieder geöffnet werden, könnten logistische Verzögerungen den Aluminiumpreis nachhaltig unterstützen. Zusammenhang zwischen Aluminium und Kupfer Ein zusätzlicher Faktor für steigende Preise ist die hohe Korrelation zwischen Aluminium und Kupfer von rund 0,9. Für Kupfer wird aufgrund struktureller Angebotsdefizite eine mittlere Preisprognose von etwa 12.000 USD für 2026 erwartet. Diese Entwicklung könnte auch den Aluminiumpreis weiter stabilisieren oder antreiben, was zusätzliche Chancen für CFD Daytrading im Rohstoffsektor eröffnet. Methodik der Tradingidee Diese Tradingidee basiert auf einer Kombination aus technischer Analyse und Fundamentalanalyse.

Technische Analyse EMA-Gleitende Durchschnitte (EMA50, EMA100, EMA200)

Fibonacci-Retracements und Extensions

