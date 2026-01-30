BÖRSE AKTUELL: Aktien, Gold und Krypto unter Druck (30.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Fed-Nachfolge sorgt für Turbulenzen: Kevin Warsh als Favorit stärkt den Dollar und belastet Risikoassets.

Breiter Risk-Off-Modus: Aktien, Edelmetalle und Kryptos stehen gleichzeitig unter Druck.

Einzeltitel stabilisieren partiell: Apple und ausgewählte Mega-Caps verhindern stärkere Verluste.

Börse aktuell: Globaler Sell-off belastet Märkte – Fed-Poker sorgt für neue Unsicherheit 📉 Die Börse aktuell steht klar unter Druck. An den internationalen Finanzmärkten kommt es zu einer spürbaren Trendwende, ausgelöst durch eine Kombination aus geldpolitischer Unsicherheit, geopolitischen Risiken und Gewinnmitnahmen. Besonders die überraschende Marktreaktion auf einen neuen Favoriten für den Posten des Fed-Chefs sorgt für Nervosität. Diese Entwicklungen prägen die Börse News zum Wochenausklang. Drei Key Takeaways – Börse aktuell auf den Punkt Fed-Nachfolge sorgt für Turbulenzen: Kevin Warsh als Favorit stärkt den Dollar und belastet Risikoassets. Breiter Risk-Off-Modus: Aktien, Edelmetalle und Kryptos stehen gleichzeitig unter Druck. Einzeltitel stabilisieren partiell: Apple und ausgewählte Mega-Caps verhindern stärkere Verluste. Aktienmärkte unter Druck – Asien schwach, Wall Street defensiv 🌍 In Asien gaben die wichtigsten Indizes deutlich nach: China: Indizes zwischen -0,85 % und -1,40 %

Risikoaversion nimmt zu, ausgelöst durch geopolitische Spannungen und globale Umschichtungen Auch in den USA bleibt die Stimmung fragil. Zwar können sich einzelne Mega-Caps behaupten, doch insgesamt dominieren Vorsicht und Gewinnmitnahmen das Bild an der Börse aktuell. Dollar dreht nach oben – Warsh-Effekt prägt Börse News 💵 Am Devisenmarkt kam es zu einer klaren Trendwende zugunsten des US-Dollars: US Dollar Index (USDIDX): +0,45 %, insgesamt +1,06 % vom Dienstagstief

EUR/USD: -0,34 %

USD/JPY: +0,55 % Auslöser ist die plötzliche Neubewertung der Fed-Nachfolge. Kevin Warsh gilt laut Markt als neuer Top-Favorit. Auf der Wettplattform Polymarket stieg seine Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Tages von rund 30 % auf bis zu 94 %. Warsh wird als klar hawkish eingeschätzt – ein Umfeld, das den Dollar stützt, Risikoanlagen jedoch belastet. Edelmetalle & Krypto unter Verkaufsdruck ⚠️ Die Risikoaversion trifft besonders stark alternative Anlageklassen: Gold: -4,0 % auf 5.160 USD je Unze

Silber: -5,7 % auf 109 USD je Unze Auch Kryptowährungen geraten unter Druck: Bitcoin: -3,0 % auf rund 81.000 USD

Ethereum: -4,0 % auf etwa 2.700 USD Neben Gewinnmitnahmen belasten Erwartungen an eine restriktivere US-Geldpolitik. Kevin Warsh gilt zudem als krypto-skeptisch, was zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugt. Weitere Börse-News im Überblick Apple: +0,55 % – Ausblick auf rund 16 % Umsatzwachstum im März-Quartal, getragen von iPhone-Nachfrage und besserem China-Geschäft

Japan: Tokyo-Inflation fällt deutlich → weniger Druck auf weitere BoJ-Zinserhöhungen

Australien: Mehrheit der Ökonomen erwartet nun eine RBA-Zinserhöhung auf 3,85 % am 3. Februar

Öl: -2,0 % trotz geopolitischer Spannungen – Märkte setzen auf Abschreckung statt Eskalation

Gold-Ausblick: UBS hebt Kursziel für 2026 auf 6.200 USD, bullisches Szenario sogar 7.200 USD YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Börse News bleiben von Unsicherheit geprägt Die Börse aktuell befindet sich in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Die Kombination aus geldpolitischem Richtungswechsel, geopolitischen Risiken und abrupten Marktumschichtungen sorgt für Volatilität über alle Anlageklassen hinweg. Solange Klarheit über die Fed-Spitze und den künftigen geldpolitischen Kurs fehlt, dürfte die Börse News-getriebene Schwankungen erleben.

