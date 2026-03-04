Börse Aktuell & Marktbericht Börse – Geopolitische Spannungen belasten – Börse aktuell unter Druck (04.03.26)

Der aktuelle Marktbericht Börse zeigt ein angespanntes Bild an den globalen Finanzmärkten. Börse aktuell wird stark von geopolitischen Risiken dominiert, insbesondere durch die eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran. Diese Entwicklungen sorgen weltweit für Unsicherheit und drücken auf die Aktienmärkte in Asien und darüber hinaus.

Während Aktienmärkte unter Druck geraten, profitieren Rohstoffe und Edelmetalle von der erhöhten Risikoaversion der Anleger.

🔎 Drei Key Takeaways – Börse aktuell im Überblick

✅ Asiatische Aktienmärkte fallen: Mehrere Indizes verlieren deutlich.

🛢️ Ölpreise steigen: Geopolitische Risiken treiben Energiepreise nach oben.

🥇 Gold und Silber erholen sich: Investoren suchen sichere Häfen.

📉 Aktienmärkte: Asien mit deutlichen Verlusten

Die asiatischen Börsen verzeichnen bereits den dritten Tag in Folge Verluste. Der japanische JP225 fiel um rund 1,5 % auf 54.400 Punkte, während chinesische Indizes zwischen 0,7 % und 1,5 % nachgaben.

Auch der australische Markt steht unter Druck: Der AU200cash verlor rund 0,75 %.

Besonders auffällig ist die Entwicklung des koreanischen Kospi, der heute rund 12 % einbüßte, nachdem Anleger nach einer starken Rally Gewinne realisierten.

➡️ Der heutige Marktbericht Börse zeigt damit klar: Risikoanlagen stehen aktuell unter Druck.

🛢️ Rohstoffe: Ölpreise steigen wegen Hormus-Spannungen

Die Ölpreise reagieren sensibel auf geopolitische Risiken im Nahen Osten.

Aktuell notieren:

WTI: 76,25 USD pro Barrel

Brent: 83,50 USD pro Barrel

Auslöser sind Angriffe in der Nähe der Straße von Hormus, die den Tankerverkehr beeinträchtigen könnten.

Die US-Regierung kündigte an, den Energietransport durch militärischen Schutz und Versicherungsmaßnahmen zu sichern, um die Märkte zu beruhigen.

🥇 Edelmetalle: Gold und Silber als sichere Häfen

In Zeiten geopolitischer Unsicherheit greifen Anleger verstärkt zu Edelmetallen.

Gold: +1,20 % auf 5.120 USD pro Unze

Silber: +3,20 % auf 83,30 USD pro Unze

Damit bestätigt sich erneut der Status von Gold als klassischer Sicherer Hafen, wenn die Börse aktuell unter Druck gerät.

China: PMI-Daten zeigen gemischtes Bild

Die chinesischen Wirtschaftsdaten liefern widersprüchliche Signale:

Offizieller PMI: 49,5 (Kontraktion)

Caixin PMI: 52,1 – höchster Wert seit Beginn der Pandemie

Während staatliche Daten weiterhin eine schwache Binnenwirtschaft signalisieren, deutet der private PMI auf steigende Aufträge und Exportdynamik hin.

Diese divergierenden Signale erschweren die Einschätzung der wirtschaftlichen Erholung in China.

💱 Devisenmarkt: AUD schwach, CHF gefragt

Am Devisenmarkt zeigt sich ein gemischtes Bild:

Schwächste Währung: Australischer Dollar (AUD)

Stärkere Währungen: Neuseeländischer Dollar (NZD) und Schweizer Franken (CHF)

Der japanische Yen konnte seine Rolle als klassischer sicherer Hafen hingegen nicht erfüllen – vor allem wegen der steigenden Ölpreise, die Japans Handelsbilanz belasten.

Australien: Wirtschaft überrascht positiv

Ein Lichtblick kommt aus Australien: Das BIP wuchs um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal und 2,6 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit die Erwartungen.

Allerdings bleibt der private Konsum weiterhin verhalten.

🏁 Fazit: Börse aktuell im Spannungsfeld von Geopolitik und Wirtschaftsdaten

Der heutige Marktbericht Börse zeigt ein klares Bild:

✔️ Aktienmärkte in Asien unter Druck

✔️ Ölpreise steigen durch geopolitische Risiken

✔️ Gold und Silber profitieren als sichere Häfen

✔️ Wirtschaftsdaten aus China liefern gemischte Signale

Für Anleger bleibt die Lage damit volatil. Börse aktuell wird weiterhin stark von geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten sowie globalen Konjunkturdaten beeinflusst.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB