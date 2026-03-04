Wirtschaftskalender & Börse heute: diese Termine bewegen die Börse heute

Die Börse heute richtet ihren Blick erneut auf geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten. Doch neben den politischen Risiken stehen auch wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Ein Blick in den Wirtschaftskalender zeigt mehrere Veröffentlichungen, die heute die Finanzmärkte bewegen könnten.

Besonders im Fokus stehen der US-Arbeitsmarktbericht des privaten Sektors (ADP) sowie der ISM-Dienstleistungsindex. Zusätzlich wird nach Börsenschluss der Chipkonzern Broadcom seine Quartalszahlen präsentieren.

🔎 Drei Key Takeaways – Börse heute

✅ ADP-Arbeitsmarktbericht im Fokus: Wichtiger Indikator für den US-Arbeitsmarkt.

📊 ISM-Dienstleistungsindex: Signal für die Stärke der US-Wirtschaft.

📈 Unternehmenszahlen von Broadcom: Könnten Tech-Aktien beeinflussen.

🌏 Frühe Daten aus Asien – Wirtschaftskalender startet in Australien

(alle Angaben in deutscher Zeit)

Der Wirtschaftskalender beginnt in der Nacht mit wichtigen Daten aus Asien.

📊 01:30 Uhr – Australisches BIP

Der Bericht liefert wichtige Hinweise zur wirtschaftlichen Entwicklung Australiens und kann Auswirkungen auf den australischen Dollar sowie Rohstoffmärkte haben.

Kurz darauf folgen weitere wichtige Daten aus China.

📈 02:30 Uhr – PMI-Daten für China

Hier werden sowohl der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.

Diese Daten gelten als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Europa: Inflations- und PMI-Daten

Auch in Europa stehen wichtige Daten im Wirtschaftskalender.

📊 08:30 Uhr – Schweizer Verbraucherpreisindex

Dieser Indikator zeigt die Entwicklung der Inflation in der Schweiz und kann Einfluss auf die Geldpolitik der Schweizer Nationalbank haben.

📉 10:00 Uhr – PMI-Zusammenfassung für die Eurozone

Die endgültigen Einkaufsmanagerindizes liefern ein wichtiges Stimmungsbild für Industrie und Dienstleistungssektor in Europa.

USA: Entscheidende Konjunkturdaten am Nachmittag

Der wichtigste Teil des Wirtschaftskalenders für die Börse heute liegt am US-Nachmittag.

📊 14:15 Uhr – ADP-Beschäftigungsbericht

Dieser Bericht gibt einen Einblick in die Beschäftigungsentwicklung im privaten Sektor und gilt als wichtiger Vorläufer für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht.

📈 16:00 Uhr – ISM-Dienstleistungsindex

Der ISM-Index misst die Aktivität im US-Dienstleistungssektor und kann Hinweise auf die konjunkturelle Dynamik liefern.

📦 16:30 Uhr – US-Rohöl-Lagerbestände

Die Daten des US-Energieministeriums geben Aufschluss über Angebot und Nachfrage auf dem Ölmarkt.

💻 Unternehmenszahlen: Broadcom im Fokus

Nach Börsenschluss wird der Halbleiterkonzern Broadcom seine Quartalszahlen veröffentlichen.

Da der Chipsektor eine wichtige Rolle für den Technologiesektor spielt, könnten die Ergebnisse Auswirkungen auf Tech-Aktien und den Nasdaq haben.

🏁 Fazit: Wirtschaftskalender bleibt entscheidend für die Börse heute

Der heutige Wirtschaftskalender zeigt mehrere potenziell marktbewegende Ereignisse.

✔️ Konjunkturdaten aus China und Australien

✔️ Inflations- und PMI-Daten aus Europa

✔️ Wichtige US-Arbeitsmarkt- und Dienstleistungsdaten

✔️ Unternehmenszahlen von Broadcom

Für Anleger bleibt die Börse heute damit besonders datengetrieben. Überraschungen bei den Konjunkturdaten könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen.

