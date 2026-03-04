Wirtschaftskalender & Börse heute: diese Termine bewegen die Börse heute

- ADP-Arbeitsmarktbericht im Fokus
Die Börse heute richtet ihren Blick erneut auf geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten. Doch neben den politischen Risiken stehen auch wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Ein Blick in den Wirtschaftskalender zeigt mehrere Veröffentlichungen, die heute die Finanzmärkte bewegen könnten.
Besonders im Fokus stehen der US-Arbeitsmarktbericht des privaten Sektors (ADP) sowie der ISM-Dienstleistungsindex. Zusätzlich wird nach Börsenschluss der Chipkonzern Broadcom seine Quartalszahlen präsentieren.
🔎 Drei Key Takeaways – Börse heute
✅ ADP-Arbeitsmarktbericht im Fokus: Wichtiger Indikator für den US-Arbeitsmarkt.
📊 ISM-Dienstleistungsindex: Signal für die Stärke der US-Wirtschaft.
📈 Unternehmenszahlen von Broadcom: Könnten Tech-Aktien beeinflussen.
🌏 Frühe Daten aus Asien – Wirtschaftskalender startet in Australien
(alle Angaben in deutscher Zeit)
Der Wirtschaftskalender beginnt in der Nacht mit wichtigen Daten aus Asien.
📊 01:30 Uhr – Australisches BIP
Der Bericht liefert wichtige Hinweise zur wirtschaftlichen Entwicklung Australiens und kann Auswirkungen auf den australischen Dollar sowie Rohstoffmärkte haben.
Kurz darauf folgen weitere wichtige Daten aus China.
📈 02:30 Uhr – PMI-Daten für China
Hier werden sowohl der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.
Diese Daten gelten als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.
Europa: Inflations- und PMI-Daten
Auch in Europa stehen wichtige Daten im Wirtschaftskalender.
📊 08:30 Uhr – Schweizer Verbraucherpreisindex
Dieser Indikator zeigt die Entwicklung der Inflation in der Schweiz und kann Einfluss auf die Geldpolitik der Schweizer Nationalbank haben.
📉 10:00 Uhr – PMI-Zusammenfassung für die Eurozone
Die endgültigen Einkaufsmanagerindizes liefern ein wichtiges Stimmungsbild für Industrie und Dienstleistungssektor in Europa.
USA: Entscheidende Konjunkturdaten am Nachmittag
Der wichtigste Teil des Wirtschaftskalenders für die Börse heute liegt am US-Nachmittag.
📊 14:15 Uhr – ADP-Beschäftigungsbericht
Dieser Bericht gibt einen Einblick in die Beschäftigungsentwicklung im privaten Sektor und gilt als wichtiger Vorläufer für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht.
📈 16:00 Uhr – ISM-Dienstleistungsindex
Der ISM-Index misst die Aktivität im US-Dienstleistungssektor und kann Hinweise auf die konjunkturelle Dynamik liefern.
📦 16:30 Uhr – US-Rohöl-Lagerbestände
Die Daten des US-Energieministeriums geben Aufschluss über Angebot und Nachfrage auf dem Ölmarkt.
💻 Unternehmenszahlen: Broadcom im Fokus
Nach Börsenschluss wird der Halbleiterkonzern Broadcom seine Quartalszahlen veröffentlichen.
Da der Chipsektor eine wichtige Rolle für den Technologiesektor spielt, könnten die Ergebnisse Auswirkungen auf Tech-Aktien und den Nasdaq haben.
🏁 Fazit: Wirtschaftskalender bleibt entscheidend für die Börse heute
Der heutige Wirtschaftskalender zeigt mehrere potenziell marktbewegende Ereignisse.
✔️ Konjunkturdaten aus China und Australien
✔️ Inflations- und PMI-Daten aus Europa
✔️ Wichtige US-Arbeitsmarkt- und Dienstleistungsdaten
✔️ Unternehmenszahlen von Broadcom
Für Anleger bleibt die Börse heute damit besonders datengetrieben. Überraschungen bei den Konjunkturdaten könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen.
