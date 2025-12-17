Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit Aktien, Rohstoffen & FX

Das Wichtigste in Kürze Aktienmärkte stabilisieren sich

Rohstoffe und Politik als Kurstreiber

Devisen und Krypto unter Volatilität

Die Börse Aktuell zeigt sich mit einer freundlichen Tendenz: Die Futures auf die wichtigsten Aktienindizes notieren im Plus und erholen sich von den Verlusten der vorherigen Sitzung, die durch gemischte US-Konjunkturdaten ausgelöst worden waren. Der Technologieindex Nasdaq / US100 steigt um 0,35 %, der breite S&P 500 / US500 um 0,2 % und der EU50 legt leicht um 0,05 % zu. Politische Impulse belasten und stützen die Märkte US-Präsident Donald Trump kündigte eine vollständige Blockade aller sanktionierten Öltanker an, die von oder nach Venezuela unterwegs sind. Er wirft dem Regime von Nicolás Maduro vor, US-Vermögenswerte zu stehlen und Öl-Einnahmen zur Finanzierung von Terrorismus und organisierter Kriminalität zu nutzen. Zudem stellte Trump eine Beschleunigung der Abschiebungen venezolanischer Migranten in Aussicht. Diese Nachrichten sorgen vor allem an den Rohstoffmärkten für Bewegung. Laut Wall Street Journal plant Trump außerdem, den stimmberechtigten FOMC-Vertreter Christopher Waller für den Posten des Fed-Vorsitzenden zu interviewen. Waller gilt aktuell als drittwahrscheinlichster Nachfolger von Jerome Powell. Trotz positiver Reaktionen an den Finanzmärkten – US-Futures und US-Dollar legten zu – gelten seine Chancen aufgrund fehlender persönlicher Nähe zu Trump als begrenzt. Unternehmensnachrichten im Marktbericht Börse Warner Bros. Discovery plant, ein Übernahmeangebot von Paramount abzulehnen, das als strategischer Gegenschritt zu Netflix gedacht war. Vorbörslich verliert WBD rund 0,9 %, während Netflix um 1 % zulegt. Asien-Märkte mit vorsichtigem Optimismus Die Börse Aktuell in Asien zeigt ein überwiegend positives Bild. Die meisten Indizes steigen moderat, gestützt durch eine Erholung im Technologiesektor. Gleichzeitig begrenzen Unsicherheiten über den US-Konjunkturausblick sowie die Zurückhaltung vor wichtigen Inflationsdaten die Risikobereitschaft. Die chinesischen Märkte (CHN.cash +0,8 %, HK.cash +0,6 %) führen die Gewinne an, während der japanische Nikkei (JP225) leicht zulegt und Australien seitwärts tendiert. Japan meldete zudem erstmals seit Juni wieder einen Handelsüberschuss. Exporte profitierten von einem schwachen Yen und einer stabileren US-Nachfrage, während die Importdynamik schwach blieb. Überraschend starke Auftragseingänge für Maschinen signalisieren steigende Investitionsbereitschaft japanischer Unternehmen. Geldpolitik und Devisen im Fokus Die neue Chefin der Reserve Bank of New Zealand betonte, dass sie bei Bedarf alle geldpolitischen Instrumente einsetzen werde, um Übertreibungen am Immobilienmarkt zu verhindern. Weitere Zinssenkungen bleiben möglich. Am Devisenmarkt erholt sich der US-Dollar-Index um 0,2 %. Der Yen gibt nach einer vorherigen Rally etwas nach, während EUR/USD leicht auf 1,172 fällt. Rohstoffe: Öl erholt sich, Edelmetalle mit Rekordständen Brent- und WTI-Öl steigen um rund 1,2 % und erholen sich von einem Vierjahrestief, gestützt durch die Venezuela-Sanktionen. Gold legt um 0,6 % zu, Silber setzt seine Rally fort und erreicht ein neues Allzeithoch, während auch Platin deutlich anzieht. Kryptowährungen unter Druck Der Marktbericht Börse zeigt bei Kryptowährungen ein negatives Bild: Bitcoin fällt um 1,1 % auf 86.880 US-Dollar, Ethereum verliert 0,6 % und notiert bei 2.940 US-Dollar. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

