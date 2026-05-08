Börse Aktuell: Ölpreise unter Druck trotz Iran-USA-Konflikt | Markt News

Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Iran verschärfen sich erneut. Im Persischen Golf kam es zu einem Schusswechsel in der Straße von Hormus zwischen amerikanischen und iranischen Streitkräften. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Provokationen vor. Trotz der Eskalation bleibt die Waffenruhe offiziell bestehen.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Angriffe als "Love Tap" und drohte mit weiteren Maßnahmen, falls keine Einigung im Atomstreit erzielt werde. Während die USA von einer erfolgreichen Verteidigung sprechen, meldet Iran angebliche Verluste auf amerikanischer Seite.

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Fox sollen zuvor amerikanische Schüsse auf iranische Hafenanlagen abgegeben worden sein. Trump erklärte zudem, dass der Zwischenfall während der Durchfahrt amerikanischer Zerstörer durch die Straße von Hormus stattgefunden habe.

Markt News: Ermittlungen wegen verdächtiger Öl-Shortpositionen

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch Untersuchungen amerikanischer Behörden. Das US-Justizministerium (DOJ) und die Rohstoffaufsicht CFTC prüfen Shortpositionen im Wert von mehr als 2,6 Milliarden Dollar auf Ölkontrakte, die unmittelbar vor wichtigen Meldungen zum Iran-USA-Konflikt eröffnet wurden.

Im Fokus steht der Verdacht auf Insiderhandel und die mögliche Nutzung nicht öffentlicher Informationen.

Ölpreise fallen trotz geopolitischer Risiken

Trotz der angespannten Lage setzen die Ölpreise ihre Verluste fort. Brent-Öl fällt um 1,8% auf 101 Dollar pro Barrel. WTI verliert 2,25% und notiert bei 95,50 Dollar pro Barrel.

Die aktuelle Entwicklung überrascht viele Marktteilnehmer, da geopolitische Spannungen im Nahen Osten normalerweise als Preistreiber für Öl gelten.

Börse Aktuell: Aktienmärkte bleiben stabil

Die westlichen Aktienmärkte zeigen sich bislang robust. Die US-Futures notieren überwiegend im Plus und machen einen Großteil der vorherigen Verluste wieder wett:

Nasdaq : +0,5%

: +0,5% S&P 500 : +0,4%

: +0,4% Dow Jones : +0,25%

: +0,25% Russell 2000 : +0,2%

: +0,2% Euro Stoxx 50: +0,3%

Auch der DAX dürfte von der positiven Stimmung profitieren, obwohl Anleger die geopolitische Lage weiterhin aufmerksam beobachten.

Asien-Börsen unter Druck

An den asiatischen Märkten dominieren hingegen Verluste. Besonders die Eskalation zwischen den USA und Iran belastet die Stimmung:

HSCEI China: -0,6%

China: -0,6% Nikkei 225 Japan: -0,4%

Japan: -0,4% Nifty 50 Indien: -0,4%

Indien: -0,4% KOSPI Südkorea: -0,1%

Devisenmarkt: Anleger bleiben vorsichtig

Am Devisenmarkt bleibt die Volatilität begrenzt. Dies deutet auf eine hohe Unsicherheit unter Investoren hin.

Der australische Dollar gehört aktuell zu den stärksten G10-Währungen. Der japanische Yen verliert leicht gegenüber europäischen und skandinavischen Währungen, bleibt gegenüber dem US-Dollar jedoch stabil.

Bitcoin und Ethereum ohne klare Richtung

Auch der Kryptomarkt zeigt sich richtungslos. Bitcoin handelt nahezu unverändert knapp unter der Marke von 80.000 Dollar. Ethereum verliert leicht um 0,3% auf 2.280 Dollar.

Goldpreis steigt weiter an

Die Edelmetalle profitieren weiterhin von der geopolitischen Unsicherheit. Gold steigt um 0,8% auf 4.726 Dollar je Unze. Silber gewinnt weitere 2,5% hinzu und klettert wieder über die Marke von 80 Dollar je Unze.

EZB: Bundesbank-Präsident Nagel warnt vor Inflationsrisiken

Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, stellte eine mögliche Zinserhöhung in der Eurozone im Juni in Aussicht, falls sich die wirtschaftlichen Aussichten nicht verbessern.

Laut Nagel könnte die Inflation 2026 durchschnittlich bei 2,7% liegen. Die Aussagen erhöhen den Druck auf die Europäische Zentralbank, ihren restriktiven Kurs möglicherweise länger beizubehalten.

SO SEHEN SIEGER AUS!