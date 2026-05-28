BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 steigt dank Iran-Hoffnung (28.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 und S&P 500 drehen deutlich ins Plus

und drehen deutlich ins Plus Hoffnung auf Iran-Abkommen beruhigt die Märkte

KI- und Tech-Aktien bleiben klare Gewinner

Börse Heute & Börse Aktuell: Wall Street dreht ins Plus – Hoffnung auf Iran-Deal 📈 Die internationalen Finanzmärkte standen auch heute wieder ganz im Zeichen geopolitischer Schlagzeilen aus dem Nahen Osten. Während europäische Indizes zunächst schwächer tendierten, sorgten am Nachmittag neue Berichte über mögliche Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran für eine deutliche Stimmungsaufhellung an der Wall Street. Besonders Technologie- und KI-Aktien profitieren aktuell von sinkenden Zinssorgen und einer möglichen Entspannung rund um die Straße von Hormus. Key Takeaways 📌 Nasdaq 100 und S&P 500 drehen deutlich ins Plus

Hoffnung auf Iran-Abkommen beruhigt die Märkte

KI- und Tech-Aktien bleiben klare Gewinner Börse Aktuell: Wall Street startet neue Aufwärtsbewegung 🚀 Nach einem zunächst schwachen Handelsstart konnten die US-Börsen im Verlauf deutlich zulegen. Auslöser waren Berichte von Axios über ein mögliches 60-Tage-Abkommen zwischen den USA und Iran. Die Aussicht auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus und sinkende geopolitische Risiken sorgte für steigende Kauflaune an der Wall Street. Die wichtigsten US-Indizes im Überblick: Nasdaq 100 +0,8%

S&P 500 +0,6%

Dow Jones leicht im Plus Besonders stark entwickelten sich erneut Technologie- und KI-Werte. Oracle (+6,7%), Palantir (+7,3%) und AMD (+4,8%) führten die Gewinnerlisten an. Tops & Flops im DAX 40 heute Der DAX zeigte sich insgesamt schwächer und schloss leicht im Minus. Belastet wurde der Markt vor allem durch die Unsicherheit rund um die geopolitische Lage und steigende Volatilität an den Anleihemärkten. Top-Performer im DAX: Infineon +4,41%

Rheinmetall +4,33%

Airbus +2,06% Schwächste Werte: Siemens Energy -4,65%

Allianz -2,21%

Münchener Rück -2,14% Rheinmetall und Airbus profitieren weiterhin von der hohen Nachfrage nach Verteidigungs- und Sicherheitswerten. Infineon bleibt einer der stärksten KI-Profiteure im europäischen Halbleitersektor. Kurse vom 28.05.2026, Stand: 17:30 Geopolitik, Inflation und Rohstoffe bleiben im Fokus 🌍 Der Markt reagiert derzeit extrem sensibel auf jede neue Schlagzeile rund um die USA und Iran. Laut Berichten könnte bereits am Wochenende eine offizielle Ankündigung zu einem möglichen Übergangsabkommen erfolgen. Auch die US-Konjunkturdaten standen heute im Mittelpunkt: Sparquote der US-Haushalte fällt deutlich

Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung sinkt auf rund 55%

Gold steigt um 1,2%, Silber um 1,7%

Erdgas springt um fast 6% nach oben Der Ölpreis bleibt dagegen volatil. Brent verliert leicht, nachdem Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten wieder zunahmen. Experten Fazit Das Fazit vom Experten Jeremy Krings Die Börse Heute zeigt erneut, wie stark geopolitische Entwicklungen aktuell die Richtung der Märkte bestimmen. Trotz schwächerer europäischer Indizes bleibt die Stimmung an der Wall Street bemerkenswert robust – vor allem im KI- und Technologiesektor. Sollte sich die Lage rund um Iran tatsächlich entspannen, könnte dies kurzfristig zusätzlichen Rückenwind für Aktien liefern. Gleichzeitig bleiben Inflation, Zinspolitik der Fed und die extreme Konzentration der Rally auf wenige KI-Werte zentrale Risiken für die kommenden Wochen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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