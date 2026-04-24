Börse Aktuell: Markt News zu DAX, Ölpreis, SAP und geopolitischen Entwicklungen

Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell stabilisiert sich

Markt News zum Ölpreis belasten Energie

Unternehmenszahlen treiben Einzelwerte

Die Börse zeigt sich aktuell widerstandsfähig: Europäische Futures erholen sich nach anfänglichen Verlusten. Hintergrund sind Markt News über mögliche neue Gespräche zwischen den USA und Iran, die für Optimismus sorgen. Der EU50 steigt um 0,75%, während der technologiegetriebene NED25 mit +1,4% die Gewinne anführt. DAX-Futures legen um 0,5% zu, während der französische CAC 40 mit +0,15% leicht hinterherhinkt. Markt News: Ölpreis und geopolitische Risiken im Fokus Der Brent-Ölpreis fällt erstmals seit fünf Sitzungen unter 105 USD je Barrel. Händler beobachten weiterhin die Risiken für die Energieversorgung in der Straße von Hormus, die durch den Iran-Konflikt beeinflusst werden. Einzelwerte im Fokus der Börse Kemira: Die Aktie verliert bis zu 9,8%, nachdem die Zahlen im Quartal die Erwartungen verfehlten. Der Umsatz sank um 4,4% auf 677,3 Mio. Euro. Belastend wirken geopolitische Spannungen und der Iran-Konflikt.

Die Aktie verliert bis zu 9,8%, nachdem die Zahlen im Quartal die Erwartungen verfehlten. Der Umsatz sank um 4,4% auf 677,3 Mio. Euro. Belastend wirken geopolitische Spannungen und der Iran-Konflikt. Spie: Das Unternehmen meldet einen Umsatzanstieg von 1,5% im Jahresvergleich auf 2,45 Mrd. Euro. Besonders stark entwickeln sich Frankreich und Deutschland. Die Aktie gehört mit +7,9% zu den Top-Gewinnern im Stoxx 600.

Das Unternehmen meldet einen Umsatzanstieg von 1,5% im Jahresvergleich auf 2,45 Mrd. Euro. Besonders stark entwickeln sich Frankreich und Deutschland. Die Aktie gehört mit +7,9% zu den Top-Gewinnern im Stoxx 600. Eni: Eni erhöht das Aktienrückkaufprogramm um 90% auf 2,8 Mrd. Euro. Der operative Cashflow-Ausblick steigt auf 13,8 Mrd. Euro. Trotz gemischter Quartalszahlen bleibt die Aktie unverändert.

Eni erhöht das Aktienrückkaufprogramm um 90% auf 2,8 Mrd. Euro. Der operative Cashflow-Ausblick steigt auf 13,8 Mrd. Euro. Trotz gemischter Quartalszahlen bleibt die Aktie unverändert. SAP: Die SAP-Aktie steigt um 6%, nachdem der Cloud-Umsatz von 5,96 Mrd. Euro die Erwartungen übertrifft. Der Fokus auf KI-basierte Preismodelle stärkt das Vertrauen der Anleger. Aktuelle Entwicklung der Stoxx-600-Sektoren. Quelle: Bloomberg Finance LP Devisenmarkt: Dollar gibt nach Der US-Dollar verliert an Stärke. Der Dollar-Index fällt um 0,2%, während Euro (+0,25%) und neuseeländischer Dollar (+0,35%) zulegen. Verbesserte Risikostimmung stützt die Bewegung. Wirtschaft und Politik: Entscheidende Markt News Neue Markt News deuten auf Fortschritte im Konflikt zwischen den USA und Iran hin. Gespräche könnten Spannungen reduzieren und die Märkte weiter stabilisieren. Der deutsche Ifo-Index fällt im April auf 84,4 nach 86,3 im Vormonat. Im Monatsvergleich verschlechtert sich die Stimmung deutlich, insbesondere in Dienstleistungen, Handel und Bau. Die Erwartungen sinken auf 83,3 und signalisieren zunehmenden Pessimismus. Die Europäische Zentralbank diskutiert angesichts steigender Energiepreise mögliche Zinserhöhungen. Eine Inflation von rund 3% im Jahresvergleich rückt stärker in den Fokus der Geldpolitik. Quelle: XTB Research Fazit: Börse Aktuell bleibt stark von Geopolitik geprägt Die aktuellen Markt News zeigen deutlich: Geopolitische Entwicklungen und Energiepreise bleiben die zentralen Treiber für die Börse. Anleger sollten insbesondere den DAX, den Ölmarkt sowie geldpolitische Signale genau beobachten. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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