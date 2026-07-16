Chip-Aktien unter Druck, Asien schwach - TSMC, Iran und Fed im Fokus | Börse Heute

- TSMC steht im Fokus
- Asiens Börsen unter Druck
- Geopolitik bleibt Risikofaktor
- TSMC steht im Fokus
- Asiens Börsen unter Druck
- Geopolitik bleibt Risikofaktor
Die Börse Heute wird von einer Mischung aus Unternehmensnachrichten, geopolitischen Risiken und geldpolitischen Erwartungen geprägt. Während die US-Index-Futures nach dem volatilen Vortag leicht zulegen, geraten asiatische Aktienmärkte aufgrund deutlicher Verluste im Halbleitersektor unter Druck. Gleichzeitig richten Anleger ihren Blick auf die anstehenden Quartalszahlen von TSMC sowie die Entwicklungen im Nahen Osten.
Indizes: US-Futures stabil, Asien unter Druck
Die Futures auf die großen US-Indizes starten freundlich in den Handel. Sowohl der Nasdaq, der S&P 500, der Dow Jones als auch der Russell 2000 gewinnen jeweils rund 0,15% und bewegen sich damit nahe den Schlusskursen des Vortages. Auch die Futures auf den Euro Stoxx 50 notieren leicht im Plus.
In Asien dominierte dagegen die Risikoaversion. Der Nikkei verlor 2,7%, während der südkoreanische KOSPI zeitweise um mehr als 6% einbrach. Besonders stark unter Druck standen Halbleiterwerte wie SK Hynix und Samsung Electronics mit Abschlägen zwischen 8% und 11%. Eine Ausnahme bildete der Hang Seng Index in Hongkong, der um 1,7% zulegen konnte.
SpaceX-Aktie fällt auf Rekordtief
Die Aktie von SpaceX fiel vor dem mit Spannung erwarteten 13. Starship-Testflug auf ein neues Allzeittief von 132,75 US-Dollar und unterschritt damit erstmals den Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Trotz der insgesamt robusten Stimmung an der Wall Street dürfte der bevorstehende Testflug kurzfristig zum wichtigsten Kurstreiber für die Aktie werden.
TSMC-Zahlen stehen im Fokus der Anleger
Im Mittelpunkt des heutigen Handels stehen die Quartalszahlen von TSMC. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter gilt als wichtiger Gradmesser für die Nachfrage nach KI-Chips und damit für die gesamte Entwicklung des Technologiesektors. Investoren erhoffen sich Hinweise darauf, ob der Boom rund um Künstliche Intelligenz weiterhin intakt bleibt.
Notenbanken und Geopolitik bestimmen das Marktumfeld
Bank of Korea erhöht Leitzins
Die südkoreanische Zentralbank hob ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,75% an. Es handelt sich um die erste Zinserhöhung seit Januar 2023. Hintergrund sind eine hartnäckige Inflation von 3,2% sowie ein überraschend starkes Wirtschaftswachstum von 3,8% im ersten Quartal.
Japan warnt erneut vor Eingriffen am Devisenmarkt
Japans Finanzministerin Satsuki Katayama bekräftigte die Bereitschaft der Regierung, bei Bedarf jederzeit am Devisenmarkt einzugreifen. Konkrete Wechselkursmarken nannte sie jedoch nicht. Der Yen bleibt mit rund 162 Yen je US-Dollar weiterhin unter erheblichem Druck.
Trump erwägt Ausweitung der Militäraktionen gegen Iran
Zusätzliche Unsicherheit kommt aus dem Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump prüft offenbar eine Ausweitung der militärischen Operationen gegen den Iran. Diskutiert werden unter anderem verstärkte Luftangriffe, der Einsatz von Bodentruppen sowie Angriffe auf strategisch wichtige Ziele. Die geopolitischen Spannungen bleiben damit ein bedeutender Risikofaktor für die Finanzmärkte.
Trump spricht sich gegen weitere Zinserhöhungen aus
Trump erklärte zudem, dass die Inflation seiner Einschätzung nach bis zum Jahresende weiter zurückgehen werde. Zwar wünsche er sich Zinssenkungen, eine Zinspause sei jedoch weiterhin deutlich vorzuziehen gegenüber weiteren Zinserhöhungen.
Forex Aktuell: Ruhiger Handel am Devisenmarkt
Am Devisenmarkt bleiben die Bewegungen überschaubar. Der US-Dollar-Index legt leicht um 0,05% zu, nachdem die zuletzt veröffentlichten Erzeugerpreise (VPI) die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen etwas gedämpft haben. Der EURUSD steigt leicht auf 1,1467, während die wichtigsten Währungspaare insgesamt kaum Bewegung zeigen. Größere Ausschläge gibt es lediglich bei den Antipoden-Währungen. Der Neuseeland-Dollar gewinnt rund 0,15%, während der Australische Dollar etwa 0,1% verliert. Unter den G10-Währungen zeigt sich der Schweizer Franken am schwächsten.
Rohstoffe: Öl und Edelmetalle geben nach
Auch an den Rohstoffmärkten dominiert Zurückhaltung. Brent verliert rund 1,2% auf 84,50 US-Dollar je Barrel, während WTI um 1,65% auf 79,90 US-Dollar fällt.
Bei den Edelmetallen setzt sich die Korrektur ebenfalls fort. Gold verliert rund 0,7% und notiert bei 4.030 US-Dollar je Feinunze. Silber gibt um 0,8% auf 57,30 US-Dollar nach. Damit reagieren die Edelmetalle trotz eines weitgehend stabilen US-Dollars mit weiteren Kursverlusten.
Experten Fazit: Börse Heute bleibt von TSMC und Geopolitik abhängig
Die Börse Aktuell wird heute vor allem durch zwei Themen bestimmt: Einerseits warten Anleger gespannt auf die Quartalszahlen von TSMC als Gradmesser für den weltweiten KI-Boom. Andererseits sorgen die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiterhin für erhöhte Unsicherheit. Gleichzeitig richten Investoren ihren Blick auf die Entwicklung der Notenbankpolitik sowie auf die Bewegungen an den Rohstoff- und Devisenmärkten.
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FAQ
Warum stehen die Halbleiteraktien heute unter Druck?
Der Sektor reagiert auf Gewinnmitnahmen sowie die Unsicherheit vor den Quartalszahlen von TSMC, die als wichtiger Indikator für die weltweite KI-Nachfrage gelten.
Warum sind die TSMC-Zahlen so wichtig?
TSMC produziert Chips für Unternehmen wie Nvidia, Apple und AMD. Die Ergebnisse geben daher einen wichtigen Einblick in die Entwicklung der globalen Halbleiter- und KI-Industrie.
Warum fallen Gold und Öl gleichzeitig?
Trotz geopolitischer Risiken sorgen Gewinnmitnahmen und ein stabiler US-Dollar aktuell für Verkaufsdruck bei beiden Anlageklassen.
Welche Themen bewegen die Börse heute besonders?
Im Mittelpunkt stehen die TSMC-Quartalszahlen, die geopolitische Lage im Nahen Osten, geldpolitische Signale der Notenbanken sowie die Entwicklung im Halbleitersektor.
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