Pfizer Aktie nach den Q2-Zahlen: Starkes Kerngeschäft federt Corona-Rückgang ab, Q2-Umsatz steigt auf über 15 Mrd. USD

Der US-Pharmagigant Pfizer hat mit seinen Ergebnissen für das zweite Quartal 2026 ein klares Signal an den Markt gesendet. Mit einem überraschend starken Umsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten und zeigte, dass die operative Trendwende nach den massiven Rückgängen im COVID-19-Segment an Fahrt aufnimmt. Auch wenn Sondereffekte unter dem Strich für einen Quartalsverlust sorgten, konnte das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr anheben. Für langfristig orientierte Anleger, die im Gesundheitssektor diversifizieren und substanzstarke Aktien kaufen wollen, stellt sich nun die Frage: Bietet die Pfizer Aktie nach der jüngsten Konsolidierung ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis?

► Pfizer WKN: 852009 | ISIN: US7170811035 | Ticker: PFE.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Pfizer Aktie

1. 📊 Starkes Kerngeschäft kompensiert COVID-Rückgang

Das wichtigste Signal aus dem Q2-Bericht: Pfizer ist weit mehr als nur ein Impfstoffhersteller.

Wachstum bei Kernmedikamenten: Der Blutverdünner Eliquis verzeichnete ein starkes Umsatzplus von 19 % auf 2,4 Milliarden US-Dollar. Auch das Krebsmedikament Padcev (ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat) wuchs beeindruckend um 23 %.

COVID-Umsätze schrumpfen: Während der Absatz des Corona-Medikaments Paxlovid um 95 % und der Impfstoff Comirnaty um 34 % einbrach, konnte das solide Nicht-COVID-Portfolio diesen Gegenwind mit einem unerwarteten Plus von 1,5 Milliarden US-Dollar mehr als ausgleichen.

Umsatzplus: Insgesamt stieg der Quartalsumsatz um 3 % im Jahresvergleich auf 15,03 Milliarden US-Dollar.

2. 📈 Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben

Trotz der deutlichen Anpassungen im COVID-Segment blickt Pfizer optimistischer auf den restlichen Jahresverlauf.

Prognose-Upgrade: Das Management um CEO Albert Bourla hob die untere Grenze der Jahresumsatzprognose um eine Milliarde US-Dollar an. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 60,5 und 62,5 Milliarden US-Dollar.

Angepasste Corona-Erwartungen: Die Umsatzziele für die Corona-Produkte wurden auf rund 4 Milliarden US-Dollar (zuvor 5 Mrd. USD) nach unten korrigiert, was durch das starke Wachstum in der Onkologie und anderen Bereichen jedoch überkompensiert wird.

3. ✂️ Milliarden-Abschreibungen und verschärftes Sparprogramm

Die Ergebnisseite lieferte ein gemischtes Bild, was den kurzfristigen Aktienkurs (Rückgang auf knapp unter 25 USD) leicht unter Druck setzte.

Buchhalterischer Verlust: Trotz eines soliden bereinigten Gewinns je Aktie von 0,77 US-Dollar stand unter dem Strich ein Nettoverlust von 248 Millionen US-Dollar. Hauptgrund dafür waren außerplanmäßige, nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einer gefloppten Studie für ein Lungenkrebsmedikament.

Massive Kostensenkungen: Pfizer verschärft seinen Sparkurs weiter. Bis 2029 sollen die Kosten um weitere Milliarden gesenkt werden, indem das Produktportfolio und die Liefernetzwerke konsequent auf Effizienz getrimmt werden.

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🔍 Fazit: Jetzt die Pfizer Aktie kaufen?

Die jüngsten Q2-Ergebnisse von Pfizer machen deutlich, dass der Konzern die postpandemische Neuausrichtung erfolgreich meistert. Die beeindruckenden Wachstumsraten bei essenziellen Kernmedikamenten und vielversprechende strategische Zukäufe zeigen, dass der Pharmagigant nicht länger von seinen COVID-19-Erlösen abhängig ist.

Zwar trüben Einmalabschreibungen kurzfristig das Bild, doch die angehobene Umsatzprognose und das konsequente Sparprogramm schaffen eine solide Basis für zukünftiges Margenwachstum. Für einkommensorientierte und geduldige Anleger, die im defensiven Pharma-Bereich Value-Aktien kaufen möchten, bleibt die Pfizer Aktie nicht zuletzt dank ihrer traditionell starken Dividendenrendite ein hochinteressanter Kandidat für das Depot.

Pfizer Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Pfizer Aktie

Warum ist die Pfizer Aktie trotz schrumpfender Corona-Erlöse wieder interessant?

Das Kerngeschäft abseits der COVID-19-Produkte entwickelt sich überraschend stark. Medizintechnische Kassenschlager wie der Blutverdünner Eliquis (+19 %) und neue Krebstherapien fangen den Nachfrageeinbruch bei Paxlovid und Comirnaty mehr als auf. Pfizer zeigt damit, dass die operative Wende geglückt ist.

Wie sieht die Jahresprognose für Pfizer aus?

Das Management hat die untere Grenze seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr um eine Milliarde US-Dollar angehoben. Der Pharmagigant peilt nun einen Jahresumsatz zwischen 60,5 und 62,5 Milliarden US-Dollar an, unterstützt von einem verschärften Kostensenkungsprogramm.

Sollte man jetzt die Pfizer Aktie kaufen?

Mit einer historisch günstigen Bewertung, wachsenden Einnahmen im Onkologie-Bereich und einer attraktiven Dividendenrendite bietet Pfizer ein solides Fundament. Für Value-Investoren, die langfristig Pharma-Aktien kaufen wollen, kann das aktuelle Kursniveau ein spannendes Einstiegsfenster darstellen.