Nasdaq 100 Prognose heute: Bullen vor 30.000 Punkten

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.967 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag übergeordnet in einer Box seitwärts. Am Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein. Der Nasdaq konnte sich mit Aufnahme des offiziellen Handels sukzessive aufwärtsschieben. Bis zum Handelsschluss konnte sich der Index bis fast an die 29.900 Punkte schieben, gab kurz vor Handelsschluss dann aber wieder etwas Substanz ab.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Das Stundenchart und das Vierstundenchart sind bullisch ausgerichtet.

Oberhalb von 29.873 Punkten rücken 30.026 und anschließend 30.115 Punkte in den Fokus.

Unterhalb von 29.612 Punkten steigt das Risiko eines Rücklaufs in Richtung 29.203 und 29.072 Punkte.

Nasdaq 100 Rückblick: Starker Anstieg im US-Handel

Der Nasdaq 100 notierte am Dienstagmorgen bei 28.967 Punkten. Bis zum Nachmittag bewegte sich der Index überwiegend seitwärts innerhalb einer Handelsspanne. Mit Beginn des offiziellen US-Handels stellte sich deutlicher Kaufdruck ein.

Im weiteren Handelsverlauf schob sich der Nasdaq 100 sukzessive aufwärts und erreichte kurz vor Handelsschluss fast 29.900 Punkte. Anschließend gab der Index einen kleinen Teil seiner Gewinne wieder ab und beendete den betrachteten Zeitraum bei 29.763 Punkten.

Handelsdaten 4. August 3. August Tageshoch 29.894 28.855 Tagestief 28.902 28.206 Tagesschluss 29.763 28.790 Handelsspanne 947 Punkte 649 Punkte

Das prognostizierte Tageshoch hatte bei 29.337 Punkten gelegen, tatsächlich wurden 29.894 Punkte erreicht. Das erwartete Tagestief von 28.813 Punkten wurde mit einem tatsächlichen Tief bei 28.902 Punkten knapp verfehlt.

Betrachtungszeitraum: 08:00 bis 22:00 Uhr.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 startete am Dienstag oberhalb der SMA20, die aktuell bei 29.612 Punkten verläuft. Im Tagesverlauf konnte sich der Index über dieser Durchschnittslinie behaupten und seine Aufwärtsbewegung ausbauen. Zum Handelsschluss bestand ein deutlicher Abstand zur SMA20.

Das kurzfristige Chartbild ist damit bullisch. Solange sich der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 hält, bestehen weitere Aufwärtschancen. Als mögliche Ziele kommen zunächst der Bereich um 30.115/30 Punkte und anschließend 30.395/410 Punkte infrage.

Rücksetzer könnten im Bereich der SMA20 auf Unterstützung treffen. Um die laufende Aufwärtsbewegung nicht infrage zu stellen, sollte sich der Index spätestens dort stabilisieren und erholen. Gibt der Nasdaq 100 die SMA20 mit einem bestätigten Stundenschluss auf, könnte sich die Korrektur bis zur SMA50 bei aktuell 29.072 Punkten ausweiten.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im Vierstundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nachdem der Index im Juli zweimal an der SMA200 bei aktuell 29.203 Punkten gescheitert war, setzte eine Abwärtsbewegung ein. Zwischenzeitliche Erholungen führten zwar über die SMA20 bei 28.922 Punkten, für einen nachhaltigen Ausbruch über die SMA50 bei 28.343 Punkten reichte die Kraft zunächst jedoch nicht aus.

In der vergangenen Handelswoche fiel der Nasdaq 100 bis in den Bereich des 23,6%-Retracements. Dort gelang zunächst eine Stabilisierung und anschließend eine Erholung. Zum Ende der Handelswoche überwand der Index problemlos die SMA20 und erreichte die SMA50. Diese wurde zu Beginn der neuen Woche nachhaltig überschritten. Danach gelang auch der Ausbruch über die SMA200.

Das übergeordnete Chartbild ist bullisch. Solange der Nasdaq 100 oberhalb der SMA200 notiert, kann sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Die nächsten übergeordneten Kursziele liegen in den bereits genannten Bereichen um 30.115/30 und 30.395/410 Punkte.

Bei einem Rücksetzer könnte die SMA200 als Unterstützung dienen. Die Linie war zuvor ein hartnäckiger Widerstand und könnte nach dem Ausbruch einen tragfähigen Support bilden. Unterhalb der SMA200 bietet die SMA20 eine weitere potenzielle Unterstützung. Um die bullische Perspektive zu erhalten, sollte der Index im heutigen Handel allerdings nicht deutlich unter die SMA200 zurückfallen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch

Nasdaq 100 Prognose heute

Der Nasdaq 100 notiert am Mittwochmorgen bei 29.873 Punkten. Damit liegt der Index 906 Punkte über dem Niveau des vorherigen Morgens.

Die Marke von 29.873 Punkten dient zunächst als zentrale Orientierung. Kann sich der Index darüber etablieren, sind weitere Kursgewinne wahrscheinlich. Scheitert der Nasdaq 100 an diesem Niveau, muss mit einem Rücklauf zu den kurzfristigen Unterstützungen gerechnet werden.

Long-Setup für den Nasdaq 100

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 29.873 Punkten festsetzen, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

29.890/92

29.915/17

29.938/40

29.958/60

29.981/83

30.005/07

30.026/28 Punkten

Oberhalb von 30.026/28 Punkten könnten anschließend folgende Kursziele angelaufen werden:

30.044/46

30.066/68

30.086/88

30.110/12

30.130/32

30.155/57

30.173/75

30.190/92

30.215/17

30.239/41

30.263/65

30.288/90

30.310/12

30.336/38 Punkten

Für das bullische Szenario ist entscheidend, dass Rücksetzer oberhalb der kurzfristigen Unterstützungen aufgefangen werden. Ein nachhaltiger Ausbruch über 30.026 Punkte könnte den Weg in Richtung 30.115 Punkte öffnen.

Short-Setup für den Nasdaq 100

Kann sich der Index nicht oberhalb von 29.873 Punkten behaupten, liegen die nächsten Abwärtsziele bei:

29.855/53

29.839/37

29.820/18

29.804/02

29.785/83

29.764/62

29.740/38

29.716/14

29.695/93

29.676/74

29.656/54

29.629/27

29.610/08

29.588/86 Punkten

Unterhalb von 29.588/86 Punkten wären weitere Rücksetzer an folgende Marken möglich:

29.564/62

29.540/38

29.517/15

29.494/92

29.472/70

29.448/46

29.430/28

29.418/16 Punkten

Ein Rückfall unter die SMA20 bei 29.612 Punkten würde das kurzfristige Chartbild eintrüben. Bestätigt sich der Bruch, könnte die SMA200 bei 29.203 Punkten beziehungsweise die SMA50 im Stundenchart bei 29.072 Punkten in den Fokus rücken.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Nasdaq-100-Widerstände Nasdaq-100-Unterstützungen 30.121 29.612 30.397 29.202 30.554 29.072 30.783 28.922 30.912 28.343/24 28.205

Erwartete Tagesrange und Szenario-Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis des aktuellen Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Handel. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

Die erwartete Tagesrange liegt auf der Oberseite zwischen 30.044 und 30.312 Punkten. Auf der Unterseite sind 29.783 beziehungsweise 29.586 Punkte als mögliche Begrenzungen relevant.

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortages um 22:00 Uhr und ist stets im Zusammenhang mit der vorbörslichen Entwicklung zu betrachten.

Experten Fazit zur Nasdaq 100 Prognose

Die Nasdaq 100 Analyse für den 5. August 2026 fällt sowohl im Stundenchart als auch im Vierstundenchart bullisch aus. Der Index notiert oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnitte und verfügt damit grundsätzlich über weiteres Aufwärtspotenzial.

Kann sich der Nasdaq 100 über 29.873 Punkten halten, dürften zunächst 30.026 und danach der Bereich um 30.115 Punkte in den Fokus rücken. Auf der Unterseite ist die SMA20 bei 29.612 Punkten die erste wichtige Absicherung. Ein bestätigter Rückfall darunter würde das Risiko einer Korrektur bis 29.203 oder 29.072 Punkte erhöhen.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose für heute?

Die Nasdaq 100 Prognose für den 5. August 2026 ist bullisch. Oberhalb von 29.873 Punkten sind weitere Kursgewinne in Richtung 30.026 und 30.115 Punkte möglich.

Welche Marke ist heute für den Nasdaq 100 entscheidend?

Die kurzfristige Entscheidungsmarke liegt bei 29.873 Punkten. Oberhalb dieses Niveaus bleibt das Long-Setup aktiv. Unterhalb davon könnten die Unterstützungen bei 29.612 und 29.588 Punkten getestet werden.

Wo liegen die wichtigsten Nasdaq-100-Widerstände?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 30.121, 30.397, 30.554, 30.783 und 30.912 Punkten. Kurzfristig ist bereits der Bereich um 30.026 Punkte relevant.

Wo befinden sich die wichtigsten Unterstützungen?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 29.612, 29.203, 29.072 und 28.922 Punkten. Die SMA20 bei 29.612 Punkten ist für die kurzfristige Entwicklung besonders wichtig.

Wann würde sich das bullische Chartbild eintrüben?

Das kurzfristige Chartbild würde sich bei einem bestätigten Stundenschluss unter der SMA20 bei 29.612 Punkten eintrüben. Ein deutlicher Rückfall unter die SMA200 bei rund 29.203 Punkten würde auch die übergeordnete bullische Perspektive schwächen.