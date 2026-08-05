Nasdaq 100 Aktuell: Kräftige Erholung nach der Korrektur 📈

- 🚀 Rasante Erholung: Nach einem Rückgang von über 11 % steuert der Index wieder zielsicher auf die Marke von 30.000 Punkten zu.
- 🧠 KI und Cloud als Treiber: Starke Geschäftsergebnisse und angehobene Prognosen von Tech-Giganten befeuern die Erholung des Index.
- 📈 Verbesserte Marktbreite: Immer mehr Aktien notieren wieder über ihren gleitenden Durchschnitten, was der Rallye mehr Stabilität verleiht.
- 🚀 Rasante Erholung: Nach einem Rückgang von über 11 % steuert der Index wieder zielsicher auf die Marke von 30.000 Punkten zu.
- 🧠 KI und Cloud als Treiber: Starke Geschäftsergebnisse und angehobene Prognosen von Tech-Giganten befeuern die Erholung des Index.
- 📈 Verbesserte Marktbreite: Immer mehr Aktien notieren wieder über ihren gleitenden Durchschnitten, was der Rallye mehr Stabilität verleiht.
Der Nasdaq 100 hat sich nach dem Eintritt in den Korrekturbereich Ende Juli kräftig erholt. Der technologieorientierte Index fiel von seinem am 2. Juni erreichten Rekordhoch von 30.740 Punkten auf 27.257 am 29. Juli, bevor er sich bis zum 5. August wieder auf fast 30.000 erholte. Wer den Nasdaq 100 aktuell verfolgt, erkennt: Der Aufschwung folgte auf einen Rückgang von 11,3 % gegenüber dem Allzeithoch. Diese Korrektur trug maßgeblich dazu bei, überzogene Bewertungen zu entschärfen und einen Teil der übermäßigen Positionen abzubauen, die sich zuvor bei KI- und Halbleiteraktien aufgebaut hatten.
💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways
-
🚀 Rasante Erholung: Nach einem Rückgang von über 11 % steuert der Index wieder zielsicher auf die Marke von 30.000 Punkten zu.
-
🧠 KI und Cloud als Treiber: Starke Geschäftsergebnisse und angehobene Prognosen von Tech-Giganten befeuern die Erholung des Index.
-
📈 Verbesserte Marktbreite: Immer mehr Aktien notieren wieder über ihren gleitenden Durchschnitten, was der Rallye mehr Stabilität verleiht.
📉 Nasdaq-100-Rückgang und die schnelle Erholung
Starke Geschäftsergebnisse und angehobene Prognosen von Unternehmen wie Palantir, Amazon und den führenden Cloud-Dienstleistern bestärkten die Anleger in der Überzeugung, dass KI-bezogene Ausgaben weiterhin zu höheren Umsätzen, einer stärkeren Nachfrage nach Cloud-Diensten und einem anhaltenden Ausbau von Rechenzentren führen. Der positive Ausblick von Palantir trug zusammen mit der durch Rechenzentrumsprojekte getriebenen steigenden Nachfrage dazu bei, die Erholung über die traditionellen Halbleiterwerte hinaus auszuweiten. KI-bezogene Gewinne und verbesserte Unternehmensprognosen gehörten zu den wichtigsten Treibern der jüngsten Erholung im Technologiesektor des Nasdaq 100.
💻 Hohe Konzentration im Technologie- und Halbleitersektor
Technologieunternehmen machen etwa 58,3 % der gesamten Marktkapitalisierung im Nasdaq 100 aus, was die starke Sensitivität des Index gegenüber Veränderungen der Erwartungen hinsichtlich der digitalen Wirtschaft und der künstlichen Intelligenz unterstreicht. Allein Halbleiterunternehmen machen rund 30,2 % der gesamten Marktkapitalisierung des Index aus.
Die Gewichtung der Halbleiter stieg im Juni auf fast 34 %, bevor sie während der Korrektur im Juli unter 29 % fiel. Einerseits kann dieser leichte Rückgang der Konzentration als positives Zeichen für eine Diversifizierung gewertet werden. Andererseits unterstreicht die nach wie vor hohe Gewichtung des Sektors, wie stark der gesamte Index von Halbleiteraktien abhängt. Diese Konzentration hilft dabei, den Nasdaq 100 aktuell besser zu verstehen: Steigende Erwartungen an die KI-Infrastruktur können den Index schnell beflügeln, während eine enttäuschende Nachfrage nach Halbleitern oder schwächere Renditen bei KI-Investitionen einen ebenso starken Kursrückgang auslösen könnten.
🤖 KI-bezogene Stellenangebote befeuern den US-Arbeitsmarkt
Die starke Nachfrage nach künstlicher Intelligenz zeigt sich auch außerhalb der Finanzmärkte. KI-bezogene Stellen machten im Juni 2026 etwa 5,9 % aller Stellenanzeigen in den USA aus – ein Anstieg gegenüber 4,4 % zu Jahresbeginn, 2,7 % im Januar 2025 und rund 1,9 % zu Beginn des Jahres 2020.
Dieser Trend deutet darauf hin, dass Unternehmen die experimentelle Phase der KI-Einführung hinter sich lassen und zunehmend Mitarbeiter einstellen, um KI-gestützte Produkte und Geschäftsprozesse zu entwickeln, einzuführen und zu warten.
📊 Marktbreite: Wie nachhaltig ist die Nasdaq 100 Rallye?
Stand 4. August notierten etwa 69 % der Nasdaq-100-Konstituenten über ihrem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt, ein Anstieg gegenüber 58 % beim jüngsten Markttief. Gleichzeitig stieg der Anteil der Aktien, die über ihrem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt notierten, von 39 % am 23. Juli auf 58 %.
Diese Verbesserung zeigt beim Blick auf den Nasdaq 100 aktuell, dass die Erholung nicht ausschließlich von einer Handvoll Technologieunternehmen mit Mega-Marktkapitalisierung getragen wird. Ein breiterer Teil des Index beteiligt sich an der Rallye, was deren Nachhaltigkeit erhöht. Dennoch liegen 42 % der Indexkomponenten weiterhin unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten, was darauf hindeutet, dass sich die kurzfristigen Marktbedingungen zwar verbessert haben, der Aufwärtstrend jedoch noch nicht vollständig breit abgestützt ist.
🎯 Fazit
Der Nasdaq 100 hat seine Widerstandsfähigkeit nach der jüngsten Korrektur eindrucksvoll unter Beweis gestellt, angetrieben durch den unaufhaltsamen KI-Boom und solide Unternehmenszahlen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal verlief bislang außergewöhnlich stark, doch die Erwartungen der Anleger sind nach wie vor extrem hoch. Unternehmen könnten zwar ein robustes Wachstum ausweisen, dennoch könnten ihre Aktienkurse sinken, wenn ihre Prognosen, Gewinnmargen oder Renditen aus KI-bezogenen Investitionen die ohnehin schon optimistischen Markterwartungen nicht übertreffen. Anleger sollten den Markt daher weiterhin genau beobachten.
Nasdaq 100 Analyse im Vierstundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
Gold Aktuell: Kräftige Erholung und wichtige Markttreiber im Fokus 🥇
Pfizer Aktie nach den Q2-Zahlen: Turnaround geschafft – Jetzt Aktien kaufen? 💊
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 04.08.26 - Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Mittwoch, 05.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.