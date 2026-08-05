Nasdaq 100 Aktuell: Kräftige Erholung nach der Korrektur 📈

Der Nasdaq 100 hat sich nach dem Eintritt in den Korrekturbereich Ende Juli kräftig erholt. Der technologieorientierte Index fiel von seinem am 2. Juni erreichten Rekordhoch von 30.740 Punkten auf 27.257 am 29. Juli, bevor er sich bis zum 5. August wieder auf fast 30.000 erholte. Wer den Nasdaq 100 aktuell verfolgt, erkennt: Der Aufschwung folgte auf einen Rückgang von 11,3 % gegenüber dem Allzeithoch. Diese Korrektur trug maßgeblich dazu bei, überzogene Bewertungen zu entschärfen und einen Teil der übermäßigen Positionen abzubauen, die sich zuvor bei KI- und Halbleiteraktien aufgebaut hatten.

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

🚀 Rasante Erholung: Nach einem Rückgang von über 11 % steuert der Index wieder zielsicher auf die Marke von 30.000 Punkten zu.

🧠 KI und Cloud als Treiber: Starke Geschäftsergebnisse und angehobene Prognosen von Tech-Giganten befeuern die Erholung des Index.

📈 Verbesserte Marktbreite: Immer mehr Aktien notieren wieder über ihren gleitenden Durchschnitten, was der Rallye mehr Stabilität verleiht.

📉 Nasdaq-100-Rückgang und die schnelle Erholung

Starke Geschäftsergebnisse und angehobene Prognosen von Unternehmen wie Palantir, Amazon und den führenden Cloud-Dienstleistern bestärkten die Anleger in der Überzeugung, dass KI-bezogene Ausgaben weiterhin zu höheren Umsätzen, einer stärkeren Nachfrage nach Cloud-Diensten und einem anhaltenden Ausbau von Rechenzentren führen. Der positive Ausblick von Palantir trug zusammen mit der durch Rechenzentrumsprojekte getriebenen steigenden Nachfrage dazu bei, die Erholung über die traditionellen Halbleiterwerte hinaus auszuweiten. KI-bezogene Gewinne und verbesserte Unternehmensprognosen gehörten zu den wichtigsten Treibern der jüngsten Erholung im Technologiesektor des Nasdaq 100.

💻 Hohe Konzentration im Technologie- und Halbleitersektor

Technologieunternehmen machen etwa 58,3 % der gesamten Marktkapitalisierung im Nasdaq 100 aus, was die starke Sensitivität des Index gegenüber Veränderungen der Erwartungen hinsichtlich der digitalen Wirtschaft und der künstlichen Intelligenz unterstreicht. Allein Halbleiterunternehmen machen rund 30,2 % der gesamten Marktkapitalisierung des Index aus.

Die Gewichtung der Halbleiter stieg im Juni auf fast 34 %, bevor sie während der Korrektur im Juli unter 29 % fiel. Einerseits kann dieser leichte Rückgang der Konzentration als positives Zeichen für eine Diversifizierung gewertet werden. Andererseits unterstreicht die nach wie vor hohe Gewichtung des Sektors, wie stark der gesamte Index von Halbleiteraktien abhängt. Diese Konzentration hilft dabei, den Nasdaq 100 aktuell besser zu verstehen: Steigende Erwartungen an die KI-Infrastruktur können den Index schnell beflügeln, während eine enttäuschende Nachfrage nach Halbleitern oder schwächere Renditen bei KI-Investitionen einen ebenso starken Kursrückgang auslösen könnten.

🤖 KI-bezogene Stellenangebote befeuern den US-Arbeitsmarkt

Die starke Nachfrage nach künstlicher Intelligenz zeigt sich auch außerhalb der Finanzmärkte. KI-bezogene Stellen machten im Juni 2026 etwa 5,9 % aller Stellenanzeigen in den USA aus – ein Anstieg gegenüber 4,4 % zu Jahresbeginn, 2,7 % im Januar 2025 und rund 1,9 % zu Beginn des Jahres 2020.

Dieser Trend deutet darauf hin, dass Unternehmen die experimentelle Phase der KI-Einführung hinter sich lassen und zunehmend Mitarbeiter einstellen, um KI-gestützte Produkte und Geschäftsprozesse zu entwickeln, einzuführen und zu warten.

📊 Marktbreite: Wie nachhaltig ist die Nasdaq 100 Rallye?

Stand 4. August notierten etwa 69 % der Nasdaq-100-Konstituenten über ihrem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt, ein Anstieg gegenüber 58 % beim jüngsten Markttief. Gleichzeitig stieg der Anteil der Aktien, die über ihrem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt notierten, von 39 % am 23. Juli auf 58 %.

Diese Verbesserung zeigt beim Blick auf den Nasdaq 100 aktuell, dass die Erholung nicht ausschließlich von einer Handvoll Technologieunternehmen mit Mega-Marktkapitalisierung getragen wird. Ein breiterer Teil des Index beteiligt sich an der Rallye, was deren Nachhaltigkeit erhöht. Dennoch liegen 42 % der Indexkomponenten weiterhin unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten, was darauf hindeutet, dass sich die kurzfristigen Marktbedingungen zwar verbessert haben, der Aufwärtstrend jedoch noch nicht vollständig breit abgestützt ist.

🎯 Fazit

Der Nasdaq 100 hat seine Widerstandsfähigkeit nach der jüngsten Korrektur eindrucksvoll unter Beweis gestellt, angetrieben durch den unaufhaltsamen KI-Boom und solide Unternehmenszahlen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal verlief bislang außergewöhnlich stark, doch die Erwartungen der Anleger sind nach wie vor extrem hoch. Unternehmen könnten zwar ein robustes Wachstum ausweisen, dennoch könnten ihre Aktienkurse sinken, wenn ihre Prognosen, Gewinnmargen oder Renditen aus KI-bezogenen Investitionen die ohnehin schon optimistischen Markterwartungen nicht übertreffen. Anleger sollten den Markt daher weiterhin genau beobachten.

Nasdaq 100 Analyse im Vierstundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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