BÖRSE AKTUELL: Asien im Plus – kehrt der Optimismus an die Märkte zurück? (03.07.2026)

Das Wichtigste in Kürze US-Arbeitsmarktdaten enttäuschen: Schwächere Beschäftigungszahlen belasten den US-Dollar und verändern die Zinserwartungen.

💻 Rotation an der Wall Street: Der Nasdaq 100 verliert, während der Dow Jones deutlich zulegt.

🥇 Gold und Silber setzen Rally fort: Sinkende Anleiherenditen treiben Edelmetalle auf neue Mehrmonatshochs.

Die Börse heute steht im Zeichen einer deutlichen Marktrotation. Während die enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten (Non Farm Payrolls) zunächst für Kursgewinne sorgten, drehte die Stimmung an der Wall Street im weiteren Handelsverlauf. Vor allem Technologie- und Halbleiterwerte gerieten unter Druck, während defensive Standardwerte gefragt waren. Gleichzeitig profitierten Gold und Silber von sinkenden Anleiherenditen und einem schwächeren US-Dollar. An den asiatischen Märkten zeigte sich hingegen ein völlig anderes Bild. Nach einem schwachen Handelsstart setzten insbesondere Halbleiterwerte zu einer kräftigen Erholung an. Im Fokus der Börse aktuell stehen darüber hinaus geopolitische Entwicklungen, steigende Rohstoffpreise sowie neue Konjunkturdaten aus Asien. Börse aktuell: Wall Street zwischen Hoffnung und Gewinnmitnahmen Der gestrige Handel verlief in zwei Phasen. Zunächst sorgten die schwachen US-Arbeitsmarktdaten für Optimismus, da Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik der Federal Reserve setzten. Im weiteren Handelsverlauf dominierten jedoch Gewinnmitnahmen im Technologiesektor. Die wichtigsten Entwicklungen: 📉 Nasdaq 100: -0,7 %

📈 Dow Jones: +1,1 %

💻 Intel und Micron: jeweils mehr als 5 % im Minus

🔄 Anleger schichten Kapital von Technologie- in defensive Standardwerte um Die Marktrotation bleibt damit das dominierende Thema an der Börse heute. 📊 Schwache US-Arbeitsmarktdaten verändern die Zinserwartungen Die veröffentlichten Arbeitsmarktdaten fielen deutlich schlechter aus als erwartet. Die wichtigsten Kennzahlen: 👥 49.000 neue Stellen im privaten Sektor statt erwarteter 107.000

📉 Revision der beiden Vormonate um insgesamt 74.000 Stellen nach unten

👤 Arbeitslosenquote sinkt zwar auf 4,2 % , gleichzeitig fällt jedoch die Erwerbsquote auf 61,5 %

💰 Das Lohnwachstum liegt bei 3,5 %, real jedoch aufgrund der Inflation im negativen Bereich Diese Kombination deutet auf eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes hin und verändert die Erwartungen an den weiteren Zinspfad der Federal Reserve. 🌏 Börse heute: Asiens Börsen drehen kräftig ins Plus Während die Wall Street schwächelte, präsentierten sich die asiatischen Märkte überraschend stark. Besonders auffällig: 📈 KOSPI steigt um mehr als 5 %

💾 SK Hynix: +10,2 %

📱 Samsung Electronics: +8 %

📈 Nikkei 225 und Hang Seng gewinnen jeweils mehr als 1 % Vor allem die kräftige Erholung der Halbleiterwerte sorgte für eine deutliche Verbesserung der Marktstimmung in Asien. 🌍 Geopolitik bleibt im Fokus der Börse aktuell Neben den Konjunkturdaten beschäftigen geopolitische Entwicklungen weiterhin die Finanzmärkte. Im Mittelpunkt stehen: 🌍 Aussagen von Donald Trump zu den Verhandlungen mit dem Iran

⚓ Spannungen rund um die Straße von Hormus

🛢️ Mögliche Auswirkungen auf den globalen Ölhandel Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahen Osten bleibt damit ein wichtiger Einflussfaktor für die Kapitalmärkte. 🛢️ Rohstoffe profitieren von sinkenden Renditen Auch die Rohstoffmärkte bleiben in Bewegung. 🥇 Edelmetalle 📈 Gold steigt auf knapp 4.181 US-Dollar je Feinunze.

📈 Silber notiert über 62 US-Dollar .

🚀 Beide Edelmetalle gewinnen seit Monatsbeginn deutlich. 🛢️ Energie 📈 Brent-Rohöl: rund 72 US-Dollar

📈 WTI: über 69 US-Dollar

📈 Erdgaspreise legen ebenfalls zu. Sinkende Renditen und der schwächere US-Dollar sorgen insbesondere bei Gold für Rückenwind. 📊 Makrodaten aus Asien senden gemischte Signale Neue Wirtschaftsdaten liefern ein differenziertes Bild. China 📈 Dienstleistungs-PMI bei 54,1 Punkten

📦 Exportaufträge steigen den achten Monat in Folge

👥 Beschäftigung wächst so stark wie seit Juli 2024 nicht mehr Japan 📈 Dienstleistungs-PMI steigt auf 52,2 Punkte

🏭 Auftragseingänge wachsen so stark wie seit drei Jahren nicht mehr Australien 📉 Vertrauen der Unternehmen fällt auf den niedrigsten Stand seit November 2023

📊 Auftragseingänge bleiben rückläufig Die Konjunkturentwicklung in Asien zeigt damit insgesamt weiterhin eine robuste, wenn auch uneinheitliche Dynamik. 💱 Währungen: Dollar bleibt unter Druck Auch am Devisenmarkt setzt sich die Bewegung fort. Die wichtigsten Entwicklungen: 💶 EUR/USD steigt über 1,146

💴 USD/JPY fällt unter 161

🌍 Schwellenländerwährungen profitieren ebenfalls von der Dollar-Schwäche Der schwächere US-Dollar bleibt eine direkte Folge der enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten. 👀 Worauf Anleger heute achten sollten Für die weitere Entwicklung der Börse heute stehen insbesondere folgende Faktoren im Mittelpunkt: 🏦 Neue Signale der Federal Reserve zur Zinspolitik

💻 Entwicklung der Technologie- und Halbleiterwerte

🥇 Fortsetzung der Gold-Rally

🌍 Geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten

📊 Weitere Konjunkturdaten aus den USA und Asien Diese Themen dürften die Richtung an den internationalen Aktienmärkten in den kommenden Handelstagen bestimmen. ⚠️ Risiken für die Börse aktuell Anleger sollten folgende Unsicherheiten im Blick behalten: 📉 Weitere Gewinnmitnahmen im Technologiesektor

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

🌍 Geopolitische Spannungen

📊 Schwächere Unternehmens- oder Konjunkturdaten Kurzfristig dürfte die Volatilität an den Märkten erhöht bleiben. 🧾 Fazit: Börse aktuell zwischen Marktrotation und Hoffnungen auf sinkende Zinsen Die Börse heute wird weiterhin von einer deutlichen Sektorrotation geprägt. Während Technologieaktien nach ihrer starken Rally unter Druck geraten, profitieren defensive Titel sowie Edelmetalle von den veränderten Zinserwartungen. Gleichzeitig zeigen die asiatischen Märkte, dass Rückschläge im Technologiesektor auch Chancen für kräftige Gegenbewegungen bieten können. Für die Börse aktuell bleiben die weitere Entwicklung der US-Geldpolitik, die Konjunkturdaten sowie geopolitische Ereignisse die entscheidenden Einflussfaktoren. Anleger sollten daher insbesondere die Entwicklung der Anleiherenditen, des US-Dollars und der Technologiewerte aufmerksam verfolgen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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