DAX Verlierer E.ON Aktie: Chartanalyse & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Tagesverlierer im DAX: Die E.ON Aktie

Die E.ON Aktie Eintrübung der Charttechnik (Daily)

Bärischer Impuls im 4h-Chart

Zum Xetra-Schlusshandel am Mittwoch (12.08.2026) schlossen 21 DAX-Titel im Plus, während 19 Werte Abschläge hinnehmen mussten. Am Ende der Kurstafel rangierte die E.ON Aktie als größter DAX Verlierer des Tages mit einem Minus von 3,44 Prozent. Auch SAP (-2,69 %) und Bayer (-2,12 %) gaben spürbar nach. ► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN 📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways Tagesverlierer im DAX: Die E.ON Aktie erlitt per Xetra-Schluss einen deutlichen Tagesverlust von -3,44 % und bildete damit das Schlusslicht im DAX.

Die E.ON Aktie erlitt per Xetra-Schluss einen deutlichen Tagesverlust von und bildete damit das Schlusslicht im DAX. Eintrübung der Charttechnik (Daily): Durch den Abverkauf rutschte der Kurs unter die wichtige SMA50 (18,67 EUR) . Setzt sich der Abwärtstrend fort, rückt die übergeordnete Unterstützung an der SMA200 (17,86 EUR) wieder in den Fokus.

Durch den Abverkauf rutschte der Kurs unter die wichtige . Setzt sich der Abwärtstrend fort, rückt die übergeordnete Unterstützung an der wieder in den Fokus. Bärischer Impuls im 4h-Chart: Der Unterbruch der 4h-SMA200 (18,92 EUR) signalisiert kurzfristig weiteren Abgabedruck. Bei anhaltenden Gewinnmitnahmen droht das Schließen der Kurslücken bei 18,36 EUR und 17,50 EUR. Chartcheck: Betrachtung im Tageschart (Daily) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart lässt sich die unterjährige Entwicklung der E.ON Aktie (EOAN) gut nachvollziehen: Nach einer monatelangen Seitwärtsphase bis Dezember gelang Ende Januar der Ausbruch nach oben. Die anschließende dynamische Aufwärtsbewegung führte die Aktie auf ein Jahreshoch bei 20,38 EUR, woraufhin Anleger vermehrt Gewinne mitnahmen. [ Jahreshoch: 20,38 EUR ] / / (Gewinnmitnahmen) / v [ SMA20 : 19,05 EUR ] - - - Widerstand im Trend [ SMA50 : 18,67 EUR ] - - - Tagesschluss unterschritten ⚠️ [ SMA200: 17,86 EUR ] - - - Starke Unterstützung Technische Indikatoren & Durchschnittslinien SMA200 (aktuell bei 17,86 EUR): Diente bereits im Dezember als verlässlicher Halt und markiert weiterhin eine Schlüsselunterstützung.

SMA20 (aktuell bei 19,05 EUR): Fungierte lange als Erholungslinie, begrenzte zuletzt jedoch wiederholt Versuche einer Erholungsbewegung.

SMA50 (aktuell bei 18,67 EUR): Wurde im gestrigen Handel im Rahmen eines deutlichen Rücksetzers nach unten durchbrochen. Fazit Tageschart: Der Tagesschluss unter der SMA50 hat das Chartbild spürbar eingetrübt. Wird dieser Trend heute bestätigt, droht eine Ausweitung der Schwäche bis in den Bereich der SMA200 bei 17,86 EUR. Gelingt den Bullen hingegen der Rebound über die SMA50, wird die SMA20 bei 19,05 EUR als nächstes Ziel wieder aktiv. Übergeordnete Einschätzung Daily: Neutral YouTube Trading Videos Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich die Relevanz der SMA200 (aktuell bei 18,92 EUR). Nach einem dynamischen Ausbruch Anfang Juli verlor die E.ON Aktie rasch an Schwung und schaffte es nicht, sich nachhaltig von der SMA20 zu lösen. Nachdem sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 19,07 EUR) als Unterstützung aufgegeben wurden, folgte gestern ein dynamischer Abverkauf. Der Tagesschlusskurs unter der 4h-SMA200 signalisiert deutliche Bären-Dominanz. Mögliche Szenarien Szenario Eindeckung/Erholung: Die Aktie stabilisiert sich über der SMA200 (18,92 EUR) und läuft erneut die SMA20 an. Szenario Abwärtswelle: Setzen sich die Gewinnmitnahmen fort, droht zunächst das Schließen des GAPs bei 18,36 EUR. Darunter rücken die Marken bei 17,86 EUR sowie das tiefere GAP bei 17,50 EUR ins Visier. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bärisch

Tagesprognose: Leicht aufwärts (Erholungsversuch) Wichtige Kursmarken im Überblick Widerstände (nach oben) Unterstützung / Marken (nach unten) 18,58 EUR 18,36 EUR (GAP) 18,67 EUR (SMA50 Daily) 17,86 EUR (SMA200 Daily) 18,84 EUR 17,65 EUR 18,90 EUR 17,50 EUR (GAP) 18,92 EUR (SMA200 4h) 17,20 EUR 19,05 EUR (SMA20 Daily) 16,90 EUR (GAP) 19,07 EUR (SMA50 4h) 19,12 EUR DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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