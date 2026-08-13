Kaffeepreis Prognose & Börse Aktuell: Rekordernte trifft auf El Niño

Die Arabica-Kaffee-Futures an der ICE verzeichnen heute einen deutlichen Rücksetzer von rund 5 % und korrigieren damit scharf nach der vorherigen Erholung seit den Juni-Tiefs. An der Börse aktuell geraten die Notierungen vor allem durch die Erwartung einer starken Ernte in Brasilien unter Druck, da besseres Wetter die Erntearbeiten beschleunigen dürfte.

► Coffee WKN: A3G8J3 | ISIN: JE00BN7KB557 | Ticker: COFF

Diese Kaffeepreis Prognose zeigt jedoch ein zweigeteiltes Bild: Dem kurzfristigen Verkaufsdruck steht ein weiterhin angespannter physischer Markt gegenüber. Die ICE-zertifizierten Lagerbestände verharren nahe ihren Tiefstständen seit rund zweieinhalb Jahren. Gleichzeitig preist der Markt weiterhin die Risiken durch El Niño ein, die für die kommende brasilianische Saison entscheidend werden könnten.

Rekordernten rücken an der Börse aktuell in den Fokus

Das Aussicht auf ein sehr hohes Angebot in der Saison 2026/27 bleibt das fundamentale Hauptargument der Bären:

Weltweite Produktion: Das USDA prognostiziert eine globale Rekordproduktion von 189,7 Millionen Säcken (+6 % im Vergleich zum Vorjahr).

Das USDA prognostiziert eine globale Rekordproduktion von (+6 % im Vergleich zum Vorjahr). Arabica-Wachstum: Die Arabica-Erzeugung soll im Jahresvergleich um etwa 12 % zulegen.

Die Arabica-Erzeugung soll im Jahresvergleich um etwa zulegen. Lagerbestände: Die weltweiten Endbestände sollen um 1,9 Millionen Säcke auf 26,3 Millionen Säcke steigen.

Die weltweiten Endbestände sollen um 1,9 Millionen Säcke auf steigen. Brasilien als Schlüsselfaktor: Das USDA rechnet in Brasilien mit 71,9 Millionen Säcken (+14 % Vorjahresvergleich).

Trockeneres Wetter könnte das Erntetempo nach vorherigen regenbedingten Verzögerungen nun spürbar beschleunigen. Dass brasilianischer Kaffee schneller auf den Markt drängt, ist derzeit das stärkste Argument der Angebotsseite. Anleger richten ihren Blick nach der jüngsten Preisrallye wieder verstärkt auf das verfügbare Angebot der aktuellen Ernte statt ausschließlich auf zukünftige Wetterrisiken.

Niedrige ICE-Bestände begrenzen das Abwärtspotenzial

Eine fundamentale Kaffeepreis Prognose darf jedoch die Verfeinerung des physischen Marktes nicht außer Acht lassen: Eine große Ernte bedeutet nicht automatisch ein gleich hohes Angebot an kaffeebörsenfähiger Ware.

Engpass bei zertifizierter Ware: Die ICE-zertifizierten Arabica-Bestände sind zuletzt auf rund 244.000 Säcke gefallen – der niedrigste Stand seit etwa zweieinhalb Jahren.

Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Qualität der brasilianischen Ernte. Berichten zufolge enttäuscht ein Teil der neuen Ernte sowohl bei der Tassenqualität als auch bei der Bohnengröße. Eine große Ernte löst daher nicht zwangsläufig den Mangel an Kaffee, der den strengen ICE-Lieferstandards entspricht. Der Markt hat zwar rechnerisch viel Kaffee in den Ernteprognosen, aber weiterhin nur einen sehr begrenzten Puffer an sofort lieferbarer Ware. Das erklärt die anhaltend hohe Volatilität an der Börse.

El Niño bleibt das Schlüsselrisiko für die nächste Saison

Ein weiterer Faktor, der eine rein bärische Kaffeepreis Prognose verhindert, ist das Wetterphänomen El Niño:

Kritische Blütezeit: Für Brasilien wird die Phase zwischen September und November entscheidend. Klimarisiken: Höhere Temperaturen und unregelmäßige Niederschläge können die Pflanzen belasten und das Ertragspotenzial künftiger Ernten schwächen. Zwei Narrative: Während die aktuelle Ernte das Hier und Jetzt dominiert, bedroht El Niño die künftige Versorgung.

Anfang August handelte Arabica noch rund 30 % über seinem Juni-Tief. Der Markt schwankt somit zwischen zwei Extremen: Einerseits sprechen globale Rekordzahlen für sinkende Kurse; andererseits stützen extrem niedrige Lagerbestände und Qualitätsbedenken die Preise.

Chartanalyse: Arabica-Kaffee (D1-Intervall)