Kaffeepreis Prognose & Börse Aktuell: Rekordernte trifft auf El Niño

- Kurzfristiger Druck durch Rekordprognosen
- Physikalischer Engpass stützt den Preis
- Wetterrisiko El Niño & technische Schlüsselmarke
- Kurzfristiger Druck durch Rekordprognosen
- Physikalischer Engpass stützt den Preis
- Wetterrisiko El Niño & technische Schlüsselmarke
Die Arabica-Kaffee-Futures an der ICE verzeichnen heute einen deutlichen Rücksetzer von rund 5 % und korrigieren damit scharf nach der vorherigen Erholung seit den Juni-Tiefs. An der Börse aktuell geraten die Notierungen vor allem durch die Erwartung einer starken Ernte in Brasilien unter Druck, da besseres Wetter die Erntearbeiten beschleunigen dürfte.
► Coffee WKN: A3G8J3 | ISIN: JE00BN7KB557 | Ticker: COFF
Diese Kaffeepreis Prognose zeigt jedoch ein zweigeteiltes Bild: Dem kurzfristigen Verkaufsdruck steht ein weiterhin angespannter physischer Markt gegenüber. Die ICE-zertifizierten Lagerbestände verharren nahe ihren Tiefstständen seit rund zweieinhalb Jahren. Gleichzeitig preist der Markt weiterhin die Risiken durch El Niño ein, die für die kommende brasilianische Saison entscheidend werden könnten.
Rekordernten rücken an der Börse aktuell in den Fokus
Das Aussicht auf ein sehr hohes Angebot in der Saison 2026/27 bleibt das fundamentale Hauptargument der Bären:
- Weltweite Produktion: Das USDA prognostiziert eine globale Rekordproduktion von 189,7 Millionen Säcken (+6 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Arabica-Wachstum: Die Arabica-Erzeugung soll im Jahresvergleich um etwa 12 % zulegen.
- Lagerbestände: Die weltweiten Endbestände sollen um 1,9 Millionen Säcke auf 26,3 Millionen Säcke steigen.
- Brasilien als Schlüsselfaktor: Das USDA rechnet in Brasilien mit 71,9 Millionen Säcken (+14 % Vorjahresvergleich).
Trockeneres Wetter könnte das Erntetempo nach vorherigen regenbedingten Verzögerungen nun spürbar beschleunigen. Dass brasilianischer Kaffee schneller auf den Markt drängt, ist derzeit das stärkste Argument der Angebotsseite. Anleger richten ihren Blick nach der jüngsten Preisrallye wieder verstärkt auf das verfügbare Angebot der aktuellen Ernte statt ausschließlich auf zukünftige Wetterrisiken.
Niedrige ICE-Bestände begrenzen das Abwärtspotenzial
Eine fundamentale Kaffeepreis Prognose darf jedoch die Verfeinerung des physischen Marktes nicht außer Acht lassen: Eine große Ernte bedeutet nicht automatisch ein gleich hohes Angebot an kaffeebörsenfähiger Ware.
Engpass bei zertifizierter Ware: Die ICE-zertifizierten Arabica-Bestände sind zuletzt auf rund 244.000 Säcke gefallen – der niedrigste Stand seit etwa zweieinhalb Jahren.
Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Qualität der brasilianischen Ernte. Berichten zufolge enttäuscht ein Teil der neuen Ernte sowohl bei der Tassenqualität als auch bei der Bohnengröße. Eine große Ernte löst daher nicht zwangsläufig den Mangel an Kaffee, der den strengen ICE-Lieferstandards entspricht. Der Markt hat zwar rechnerisch viel Kaffee in den Ernteprognosen, aber weiterhin nur einen sehr begrenzten Puffer an sofort lieferbarer Ware. Das erklärt die anhaltend hohe Volatilität an der Börse.
El Niño bleibt das Schlüsselrisiko für die nächste Saison
Ein weiterer Faktor, der eine rein bärische Kaffeepreis Prognose verhindert, ist das Wetterphänomen El Niño:
- Kritische Blütezeit: Für Brasilien wird die Phase zwischen September und November entscheidend.
- Klimarisiken: Höhere Temperaturen und unregelmäßige Niederschläge können die Pflanzen belasten und das Ertragspotenzial künftiger Ernten schwächen.
- Zwei Narrative: Während die aktuelle Ernte das Hier und Jetzt dominiert, bedroht El Niño die künftige Versorgung.
Anfang August handelte Arabica noch rund 30 % über seinem Juni-Tief. Der Markt schwankt somit zwischen zwei Extremen: Einerseits sprechen globale Rekordzahlen für sinkende Kurse; andererseits stützen extrem niedrige Lagerbestände und Qualitätsbedenken die Preise.
Chartanalyse: Arabica-Kaffee (D1-Intervall)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
- Aktuelle Lage: Nach einer Konsolidierung im Bereich von 340–350 korrigierte der Kontrakt in Richtung des 38,2%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtsbewegung bei etwa 317.
- Technische Indikatoren: Diese Zone ist technisch besonders relevant, da hier die exponentiellen gleitenden Durchschnitte der letzten 50 und 200 Tage (EMA50 und EMA200) konvergieren.
- Bärisches Szenario: Ein nachhaltiger Ausbruch unter diese Zone könnte den Weg in Richtung 290 frei machen (23,6%-Fibonacci-Retracement).
- Bullisches Szenario: Gelingt eine Erholung aus dem aktuellen Bereich, könnten die Kurse wieder in Richtung 360 steigen, wo das 61,8%-Fibonacci-Retracement mit früheren markanten Kursreaktionen zusammenfällt.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
Börse heute: Konsolidierung nach Rekordlauf prägt Börse Aktuell 📊
Börse Ausblick: 3 Märkte, die Sie nächste Woche im Blick behalten sollten 📊
Nasdaq 100 nahe Rekordhoch: Wie überbewertet ist die Börse USA wirklich? 📈
Börse Aktuell: Schwache US-Einzelhandelsumsätze belasten den US-Dollar
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.