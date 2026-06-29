BÖRSE AKTUELL: Asiens Tech-Sektor unter Druck – Marktbericht Börse mit Geopolitik und Rohstoffen im Fokus (29.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze Asiens Halbleitersektor unter Druck

Geopolitik bleibt Markttreiber

Rohstoffpreise sinken

Die Börse aktuell startet mit gemischten Vorzeichen in die neue Handelswoche. Während der Technologiesektor in Asien unter deutlichen Gewinnmitnahmen leidet, sorgen steigende geopolitische Spannungen im Nahen Osten erneut für Unsicherheit an den Finanzmärkten. Gleichzeitig profitieren chinesische Gesundheitsaktien von einer spürbaren Sektorrotation. Auch an den Rohstoffmärkten bleibt Bewegung: Öl- und Gaspreise notieren auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn des Konflikts zwischen Israel und dem Iran. Im heutigen Marktbericht Börse stehen daher insbesondere Halbleiterwerte, geopolitische Entwicklungen und wichtige makroökonomische Daten aus Japan im Fokus. ⚡ Key Takeaways 📉 Asiens Halbleitersektor unter Druck: Samsung und SK Hynix führen die Verluste an.

🌍 Geopolitik bleibt Markttreiber: Neue Spannungen zwischen den USA und dem Iran sorgen für Unsicherheit.

🛢️ Rohstoffpreise sinken: Öl und Gas bleiben auf Mehrmonatstiefs und entlasten die Inflationssorgen. 📊 Börse aktuell: Halbleiteraktien belasten Asiens Börsen Zum Wochenstart dominieren Verluste im Technologiesektor: 📉 SK Hynix verliert 4,4 %

📉 Samsung fällt um 5,7 %

📉 KOSPI gibt um 0,9 % nach

📉 Nikkei 225 verliert rund 1 %

📉 Kioxia bricht um 9,4 % ein Nach den starken Quartalszahlen von Micron nutzen viele Anleger die zuletzt kräftige Rally im Halbleitersektor für Gewinnmitnahmen. 🏥 Marktbericht Börse: Chinas Gesundheitssektor profitiert Während Technologiewerte schwächeln, setzt sich in China eine Rotation in defensive Wachstumsbranchen fort. Zu den stärksten Gewinnern zählen: 💊 CSPC Pharmaceutical: +10 %

🧬 Innovent Biologics: +7,9 %

🩺 JD Health International: +6,9 %

💉 Sino Biopharmaceutical: +6,8 % Die Entwicklung zeigt, dass Investoren verstärkt nach alternativen Wachstumssegmenten außerhalb des Technologiesektors suchen. 🌍 Geopolitik bleibt zentrales Thema für die Börse aktuell Auch geopolitische Entwicklungen bestimmen die Märkte: Die USA greifen iranische Militärziele rund um die Straße von Hormus an.

🚀 Der Iran reagiert mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Militärstützpunkte in Kuwait und Bahrain.

🤝 Gleichzeitig sollen beide Seiten ihre Gespräche am Dienstag wieder aufnehmen. Die Aussicht auf neue Verhandlungen sorgt dafür, dass die S&P-500-Futures dennoch leicht zulegen. 🛢️ Rohstoffe: Öl- und Gaspreise bleiben niedrig Ein wichtiger positiver Faktor für die Märkte sind die sinkenden Energiepreise: 🛢️ Brent-Rohöl: rund 72 US-Dollar je Barrel

🛢️ WTI: knapp unter 70 US-Dollar

🔥 Erdgas (NATGAS): etwa 3,29 US-Dollar/MMBtu

TTF-Gaspreis: knapp über 41 US-Dollar/MWh Niedrigere Energiepreise könnten den Inflationsdruck verringern und die Erwartungen an die Geldpolitik beeinflussen. 🥇 Edelmetalle bleiben unter Druck Auch Gold und Silber zeigen sich weiterhin schwach: 🥇 Gold notiert knapp unter 4.060 US-Dollar je Feinunze.

🥈 Silber handelt bei rund 59 US-Dollar. Beide Edelmetalle liegen damit deutlich unter ihren jüngsten Höchstständen und spiegeln die nachlassende Nachfrage nach klassischen sicheren Häfen wider. 📈 Japan liefert positive Konjunktursignale Makroökonomisch richtet sich der Blick auf Japan: 🛍️ Die Einzelhandelsumsätze im Mai übertreffen die Erwartungen.

💴 Der robuste Binnenkonsum könnte die Bank of Japan zu einer weiteren Zinserhöhung bewegen.

💱 Gleichzeitig nähert sich USD/JPY der Marke von 162. Damit rückt Japan als potenzieller Impulsgeber für die globalen Finanzmärkte stärker in den Fokus. ⚠️ Risiken für die Börse aktuell Anleger sollten in den kommenden Tagen insbesondere folgende Faktoren beobachten: 🌍 weitere Eskalationen im Nahen Osten

📉 anhaltende Gewinnmitnahmen im Technologiesektor

🏦 geldpolitische Entscheidungen der Notenbanken

📊 weitere Konjunkturdaten aus den USA und Asien Diese Faktoren könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen. 🧾 Fazit: Börse aktuell zwischen Geopolitik und Sektorrotation Der aktuelle Marktbericht Börse zeigt ein uneinheitliches Bild. Während der Technologiesektor in Asien unter Gewinnmitnahmen leidet, profitieren chinesische Gesundheitswerte von einer Umschichtung institutioneller Anleger. Gleichzeitig bleiben geopolitische Entwicklungen sowie die weitere Entwicklung der Energiepreise entscheidende Einflussfaktoren für die Märkte. Für Anleger dürfte die Börse aktuell daher weiterhin von einer erhöhten Volatilität geprägt bleiben. Neben der geopolitischen Lage werden insbesondere Konjunkturdaten und geldpolitische Signale der großen Notenbanken über die weitere Marktrichtung entscheiden. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.