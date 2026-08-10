DAX Gewinner: Infineon Aktie legt kräftig zu – Chartanalyse & Ausblick

Per Handelsschluss am Freitag (07.08.2026) notierten 27 Werte im Plus, während 13 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte die Infineon Aktie (IFX) an, die sich um 4,21 Prozent verteuerte und damit den größten Tagesgewinn im DAX 40 verbuchte. Dahinter folgten SAP mit einem Plus von 3,64 Prozent und Scout24 mit 3,48 Prozent.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Top-Performer im DAX: Die Infineon Aktie sicherte sich am Freitag mit einem Plus von 4,21 % den Spitzenplatz unter den DAX Gewinnern, gefolgt von SAP (+3,64 %) und Scout24 (+3,48 %).

Die sicherte sich am Freitag mit einem Plus von 4,21 % den Spitzenplatz unter den DAX Gewinnern, gefolgt von SAP (+3,64 %) und Scout24 (+3,48 %). Kritische Widerstandszonen: Im Tageschart steht der Kurs direkt vor der SMA20 bei 63,58 EUR ; im 4h-Chart deckelt die SMA50 bei 62,44 EUR . Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken signalisiert eine Trendwende.

Im Tageschart steht der Kurs direkt vor der ; im 4h-Chart deckelt die . Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken signalisiert eine Trendwende. Abwärtsrisiko bei Kursschwäche: Bestätigt sich der Freitagsschluss nicht, drohen Rücksetzer auf das Juli-Tief sowie in Richtung der SMA200 bei 51,05 EUR (Tageschart) bzw. der Gap-Close-Marke bei 48,89 EUR.

Chartcheck: Die Infineon Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer Seitwärtsbox. Erst zu Jahresbeginn gelang der Ausbruch nach oben, getrieben von starker Nachfrage der Anleger. Der Anteilsschein kletterte im Zuge dessen bis auf 48,22 EUR. Dieses Hoch löste jedoch Gewinnmitnahmen aus, wodurch der Kurs deutlich nachgab und sich erst knapp unter der 40-EUR-Marke stabilisieren konnte.

Es folgte die Erholung: Mit einem Gap-up schob sich der Titel wieder über 40 EUR und zog kontinuierlich an. Das im Juni ausgebildete Hoch wurde im Anschluss abverkauft. Der Kurs setzte bis an die SMA20 (aktuell bei 63,58 EUR) zurück, stabilisierte sich dort und konnte das Juni-Hoch erneut testen. Nach erneuten Verkäufen rutschte die Aktie jedoch unter die SMA20 und unterschritt im Zuge weiterer Gewinnmitnahmen auch die SMA50 (aktuell bei 72,86 EUR). Damit hat sich das Wertpapier unter der SMA20 etabliert.

Prognose & Szenarien (Daily)

Das Tageschart ist weiterhin als neutral einzustufen.

Bullisches Szenario: Bildet sich eine erneute grüne Tageskerze aus, könnte die Infineon Aktie weiter aufwärts bis an die SMA20 laufen. Diese Linie wurde am Freitag fast erreicht. Sollte sie erneut angelaufen werden, ist das Kursmuster engmaschig zu beobachten – im Juni diente sie als Support, nun könnte sie als Widerstand wirken. Erst ein nachhaltiger Schlusskurs über der SMA20 würde das Chartbild spürbar entspannen.

Bärisches Szenario: Wird der Tagesschluss von Freitag nicht bestätigt und entsteht eine rote Tageskerze, steigt die Wahrscheinlichkeit für erneute Schwäche. Die Aktie könnte dann bis an das Juli-Tief zurücksetzen. Hält diese Marke nicht, bietet die SMA200 (aktuell bei 51,05 EUR) eine starke Unterstützung. Spätestens beim Erreichen der SMA200 bzw. beim Gap-Close sollte die Aktie wieder nach oben drehen.

Übergeordnete Einschätzung Daily: Neutral

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Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach der Stabilisierung Ende März gelang der dynamische Ausbruch nach oben. Die Infineon Aktie konnte sich über allen drei Durchschnittslinien festsetzen. Rücksetzer fingen sich an der SMA20 (aktuell bei 61,38 EUR), während im Juni auch die SMA50 (aktuell bei 62,44 EUR) Support bot. Nach dem Abverkauf des Jahreshochs setzte das Papier an die SMA50 und SMA20 zurück. Da die Erholung über die SMA20 scheiterte, verstärkte sich der Abgabedruck und fällte die Aktie bis unter die SMA200 (aktuell bei 71,90 EUR). Zwar schob sich der Anteilsschein zuletzt wieder über die SMA20 bis an die SMA50, wurde dort am Freitag jedoch erneut abgewiesen. Der anschließende Rücksetzer konnte sich im Bereich der SMA20 stabilisieren, die knapp unter der SMA50 verläuft.

Prognose & Szenarien (4h)

Entweder schafft die Aktie den Ausbruch über die SMA50 oder sie fällt weiter unter die SMA20 zurück.

Gelingt der Ausbruch über die SMA50, wird die Erholung erst dann belastbar, wenn sich der Kurs verbindlich von dieser Linie nach oben in Richtung SMA200 löst.

Wird die SMA20 nach unten aufgegeben , drohen weitere Abgaben in Richtung der Anlaufziele aus dem Tageschart.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Neutral / Bärisch

Tagesprognose: Abwärts

Wichtige Chartmarken der Infineon Aktie

Widerstände (EUR) Unterstützungen (EUR) 62,44 (SMA50 4h) 61,60 63,58 (SMA20 Daily) 61,38 (SMA20 4h) 64,10 60,92 64,49 58,14 64,74 53,62 68,41 (GAP) 49,83 69,34 48,89 (GAP) 71,90 (SMA200 4h) 72,86 (SMA50 Daily) 73,64

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FAQ

Warum war die Infineon Aktie am Freitag einer der DAX Gewinner?

Die Infineon Aktie führte die Liste der DAX Gewinner am Freitag mit einem Kursplus von 4,21 % an und war damit der stärkste Einzelwert im DAX 40, gefolgt von SAP (+3,64 %) und Scout24 (+3,48 %).

Wie ist die aktuelle Chartanalyse der Infineon Aktie einzustufen?

Das übergeordnete Chartbild der Infineon Aktie ist im Tageschart neutral und im 4-Stunden-Chart neutral bis bärisch. Wichtige Entscheidungspunkte liegen bei den gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50).

Welche Widerstände sind für die Infineon Aktie aktuell wichtig?

Die wichtigsten kurzfristigen Widerstände der Infineon Aktie liegen bei 62,44 EUR (SMA50 4h) und 63,58 EUR (SMA20 Daily). Weitere Hürden folgen bei 64,10 EUR, 64,49 EUR sowie beim Gap bei 68,41 EUR.

Wo liegen die nächsten Unterstützungen für die Infineon Aktie?

Wichtige Unterstützungen nach unten befinden sich bei 61,60 EUR und 61,38 EUR (SMA20 4h). Bricht dieser Bereich, bieten die Zonen um 58,14 EUR, die SMA200 bei 51,05 EUR sowie die Gap-Kante bei 48,89 EUR Halt.