Dow Jones Prognose KW 33/2026: Börse Aktuell & Chartanalyse

- Rekordhoch & Marke von 54.000 Punkten erreicht
- Bullisches Tageschart vs. Neutraler 4h-Chart
- Tendenz für KW 33/2026 leicht bärisch/seitwärts
- Rekordhoch & Marke von 54.000 Punkten erreicht
- Bullisches Tageschart vs. Neutraler 4h-Chart
- Tendenz für KW 33/2026 leicht bärisch/seitwärts
Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 52.811 Punkten. Der Index notierte damit 430 Punkte über dem Niveau der Vorwoche sowie 416 Punkte über dem Wochenschlusskurs der Vorwoche. Am Montag formatierte der Dow Jones direkt das Wochentief. Im weiteren Handelsverlauf ging es kontinuierlich aufwärts, sodass zur Wochenmitte ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Wesentliche Rücksetzer stellten sich bis dahin nicht ein.
Das Rekordhoch wurde nachfolgend abverkauft. Erst im Rahmen des Frühhandels am Freitag konnte sich der Index stabilisieren und eine moderate Erholung abbilden. Der Dow Jones ging schließlich bei 54.054 Punkten aus dem Wochenhandel. Zum Wochenbeginn behauptete der Index dieses Niveau.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
⚡ Key Takeaways
- Rekordhoch & Marke von 54.000 Punkten erreicht: Der Dow Jones knackte in KW 32/2026 ein neues Allzeithoch und schloss erstmals in der Geschichte oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 54.000 Punkten (54.054 Punkte).
- Bullisches Tageschart vs. Neutraler 4h-Chart: Übergeordnet bleibt der Trend auf Tagesbasis bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (54.212 Punkte) notiert. Kurzfristig verlangsamt sich die Dynamik im 4h-Chart unter der SMA20.
- Tendenz für KW 33/2026 leicht bärisch/seitwärts: Gemäß Trend-Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 55 %. Erwartet wird eine seitwärts/abwärts gerichtete Handelsspanne zwischen 53.393 (Tief) und 54.821 Punkten (Hoch).
Performance-Übersicht 2026 (KW 22 – KW 32)
|KW / Jahr
|Wochenhoch
|Wochentief
|Wochenschluss
|Wochenergebnis
|Wochenrange
|22/2026
|51.186
|50.373
|51.071
|+457
|813
|23/2026
|51.802
|50.769
|50.923
|-148
|1.033
|24/2026
|51.481
|49.982
|51.271
|+348
|1.499
|25/2026
|52.410
|51.484
|51.569
|+289
|926
|26/2026
|52.815
|51.398
|51.866
|+595
|1.417
|27/2026
|53.094
|52.035
|52.906
|+1.040
|1.059
|28/2026
|53.134
|52.105
|52.739
|-167
|1.026
|29/2026
|52.914
|51.993
|52.191
|-548
|921
|30/2026
|52.560
|51.577
|51.936
|-255
|983
|31/2026
|52.966
|51.569
|52.395
|+459
|1.397
|32/2026
|54.796
|52.746
|54.054
|+1.659
|2.050
-
Durchschnittliche Range 2026: 1.380 Punkte
-
Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 16 / 16
* Marken gelten für die Handelszeiten von 08:00 bis 22:00 Uhr.
Das Wochenhoch wurde über der Marke der Vorwoche formatiert, ebenso lag das Wochentief über dem Niveau der Woche zuvor. Der Index beendete die Woche zum ersten Mal in seiner Geschichte oberhalb der Marke von 54.000 Punkten. Bei einem erneut positiven Wochenergebnis lag die Handelsspanne deutlich über der Vorwoche sowie über dem Jahresschnitt.
Rückblick & Auswertung des Setups (KW 32/2026)
|Datum
|Ist Hoch
|Ist Tief
|Tagesrange
|Tagesschluss
|04.08.2026
|53.276
|52.746
|530
|53.275
|05.08.2026
|54.325
|53.216
|1.109
|54.162
|06.08.2026
|54.796
|54.270
|526
|54.399
|07.08.2026
|54.597
|53.885
|712
|53.939
|08.08.2026
|54.123
|53.832
|291
|54.054
|Durchschnitt
|—
|—
|634
|—
Setup-Abgleich: Mit dem Überschreiten der Marke von 53.687/89 Punkten lag das maximale Anlaufziel auf der Oberseite bei 53.717/19 Punkten. Diese Bewegung trat ein, jedoch wurde das Ziel deutlich überschritten, womit das Fehlsignal-Setup nicht griff. Auf der Unterseite verliefen die Rücksetzer mit dem Unterschreiten von 52.769/67 Punkten exakt minimal unter das Anlaufziel von 52.749/47 Punkten – hier hat das Setup exakt gegriffen.
Range-Abgleich KW 32/2026
|Handelsmarke
|Erwartet
|Ist
|Wochenhoch
|53.471
|54.796
|Wochentief
|52.497
|52.746
Dow Jones Prognose: Wichtige Marken & Schlüsselzonen
Widerstände
-
54.091 / 54.212 / 54.359 / 54.462 / 54.655
-
54.739/94 / 54.997 / 55.257 / 55.697 / 55.808 / 56.211
Unterstützungen
-
53.725 / 53.627 / 53.483 / 53.391/27 / 53.187
-
52.893 / 52.781 / 52.693/33 / 52.509
Quelle: Eigenanalyse, Daten/Charts aus xStation5. US/WS in Fett markieren Kreuzwiderstände und -unterstützungen.
Setup-Schlüsselmarken
-
Intraday-Marken: 54.211 und 53.725
-
Tagesschlussmarken: 54.873 und 53.121
-
Break1 Bull (Wochenschluss): (33.401)
-
Break2 Bull (Monatsschluss): (32.586)
-
Boxbereich: 54.873 bis 23.521
-
Range: 55.388 bis 11.850
Chartcheck: Daily & 4h-Betrachtung
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Daily (Tageschart)
Im Tageschart zeigte sich zu Beginn der vergangenen Handelswoche ein Gap-Up, gefolgt von einem dynamischen Lauf auf ein neues Rekordhoch. Das Hoch wurde im Anschluss abverkauft, jedoch bildete der Index am Freitag eine grüne Tageskerze aus.
Das Chartbild auf Tagesbasis bleibt bullisch. Solange der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 54.212 Punkten) notiert, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Übergeordnete Anlaufziele oberhalb des Allzeithochs liegen im Bereich von 55.050/75 Punkten bzw. 55.685/705 Punkten. Rücksetzer bis an die SMA20 sind unkritisch, sofern sich der Index dort stabilisieren kann. Die darunter verlaufende SMA50 (aktuell bei 52.327 Punkten) bietet zwar weiteren Halt, ein Test würde das Chartbild jedoch spürbar eintrüben.
-
Einordnung übergeordnetes Chartbild (Tageschart): Bullisch
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Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
4h-Chart (Kurzfristig)
Der Rücksetzer nach dem Allzeithoch führte den Index unter die SMA20 (aktuell bei 52.294 Punkten). Bislang ist es den Bullen nicht gelungen, den Dow Jones nachhaltig über diese Linie zurückzuschieben.
Gelingt die Rückkehr über die SMA20, hellt sich das Chartbild erst dann auf, wenn sich der Index dynamisch in Richtung Allzeithoch löst. Bei einem Ausbruch über das Bisherige Hoch rücken die Ziele aus der Tagesanalyse in den Fokus. Bleibt der Move jedoch aus, ist mit weiterer Schwäche zu rechnen. In diesem Szenario droht ein Rücksetzer bis zur SMA50 (aktuell bei 52.249 Punkten). Fällt der Index unter die SMA50, muss die bullische Interpretation überdacht werden.
-
Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): Neutral
Shortcut: Solange sich der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, bleiben neue Hochs denkbar. Bei anhaltender Schwäche rückt die SMA50 als Zielzone auf der Unterseite in den Fokus.
Wahrscheinlichkeiten & Szenarien für KW 33/2026
-
Bullisches Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit
-
Bearisches Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit
-
Erwartete Tendenz (5 Handelstage): Seitwärts / Abwärts (in Bezug auf den Vorwochenschluss)
Erwartete Wochenrange KW 33/2026
|Marke
|Von
|Bis
|Hoch
|54.465
|54.821
|Tief
|53.767
|53.393
Trading-Setups für die kommende Handelswoche
Long-Setup
Hält sich der Dow Jones über der Marke von 54.067 Punkten, liegen die nächsten Anlaufziele auf der Oberseite bei:
-
54.088/90, 54.111/13, 54.139/41, 54.165/67, 54.192/94, 54.213/15, 54.236/38, 54.260/62, 54.285/87, 54.311/13, 54.333/35, 54.359/61, 54.387/89, 54.419/21, 54.444/46 und 54.463/65 Punkten.
-
Darüber: 54.489/91, 54.521/23, 54.546/48, 54.572/74, 54.599/601, 54.624/26, 54.649/51, 54.680/82, 54.705/07, 54.729/31, 54.755/57, 54.777/79, 54.795/97, 54.819/21, 54.841/43, 54.869/71, 54.897/99 sowie 54.923/25 Punkte.
Short-Setup
Kann die Marke von 54.067 Punkten nicht gehalten werden, drohen Abgaben in Richtung:
-
54.040/38, 54.017/15, 53.990/88, 53.971/69, 53.945/43, 53.922/20, 53.897/95, 53.874/72, 53.849/47, 53.828/26, 53.805/03, 53.786/84, 53.860/58, 53.838/36 und 53.815/13 Punkten.
-
Darunter: 53.795/93, 53.769/67, 53.745/43, 53.722/20, 53.698/96, 53.666/64, 53.640/38, 53.613/11, 53.590/88, 53.567/65, 53.535/33, 53.510/08, 53.487/85, 53.465/63, 53.440/38, 53.421/19, 53.395/93 sowie 53.368/66 Punkte.
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FAQ
Wie lautet die Dow Jones Prognose für die KW 33/2026?
Für die KW 33/2026 wird eine vorwiegend seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Tendenz erwartet (55 % Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario). Die erwartete Wochenrange liegt zwischen einem Tief von 53.393 Punkten und einem Hoch von 54.821 Punkten.
Welche Marken sind beim Dow Jones aktuell wichtig?
Auf der Oberseite bilden 54.091, 54.212 (SMA20 Daily) sowie das jüngste Allzeithoch bei 54.796 Punkten die entscheidenden Widerstände. Wichtige Unterstützungen auf der Unterseite verlaufen bei 53.725, 53.187 und 52.327 Punkten (SMA50 Daily).
Ist der Trend beim Dow Jones an der Börse aktuell noch bullisch?
Ja, übergeordnet im Tageschart bleibt das Chartbild bullisch, solange der Dow Jones per Tagesschlusskurs oberhalb der SMA20 notiert. Erst ein nachhaltiger Rutsch unter die SMA50 (aktuell bei 52.327 Punkten) würde das Bild spürbar eintrüben.
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