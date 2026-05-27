Börse Aktuell: DAX steigt dank ASML und Infineon | Markt News aus Europa und den USA

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte freundlich. Der Euro Stoxx 50 steigt um mehr als 0,3 %, unterstützt von deutlichen Kursgewinnen bei den Halbleiterunternehmen ASML und Infineon. Besonders Technologiewerte sorgen aktuell für positive Impulse an den Börsen in Europa.

Die Aktie des niederländischen Chipmaschinenherstellers ASML gewinnt fast 3 %, während Infineon um rund 2 % zulegt. Der DAX steigt um 0,4 %, während der französische CAC40 nahezu 0,8 % gewinnt. Der britische FTSE 100 entwickelt sich mit einem Plus von etwa 0,15 % etwas schwächer.

Markt News: Nasdaq-Futures steigen, Rohstoffe unter Druck

Auch an den US-Märkten bleibt die Stimmung positiv. Die Futures auf den Nasdaq steigen vor dem Handelsstart an der Wall Street um fast 0,7 %. Anleger setzen weiterhin auf Technologie- und KI-Werte.

Am Rohstoffmarkt geraten die Ölpreise dagegen deutlich unter Druck und verlieren rund 2,5 %. Trotz des Rückgangs beim Ölpreis setzt Bitcoin seine Schwächephase fort und notiert mittlerweile rund 10 % unter den jüngsten lokalen Hochs.

Auch Edelmetalle stehen unter Verkaufsdruck. Silber verliert fast 3 %, während Gold nach dem gestrigen Abverkauf weitere 1,6 % nachgibt. Das Währungspaar EUR/USD verzeichnet leichte Gewinne.