Börse Aktuell: DAX steigt dank ASML und Infineon | Markt News aus Europa und den USA

- Europäische Aktienmärkte starten freundlich in den Handel, angeführt von starken Kursgewinnen bei ASML und Infineon
- Die positive Stimmung an den Märkten setzt sich auch in den USA fort
- ASML rückt zunehmend in den Fokus großer Investoren und Analysten
- Europäische Aktienmärkte starten freundlich in den Handel, angeführt von starken Kursgewinnen bei ASML und Infineon
- Die positive Stimmung an den Märkten setzt sich auch in den USA fort
- ASML rückt zunehmend in den Fokus großer Investoren und Analysten
Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte freundlich. Der Euro Stoxx 50 steigt um mehr als 0,3 %, unterstützt von deutlichen Kursgewinnen bei den Halbleiterunternehmen ASML und Infineon. Besonders Technologiewerte sorgen aktuell für positive Impulse an den Börsen in Europa.
Die Aktie des niederländischen Chipmaschinenherstellers ASML gewinnt fast 3 %, während Infineon um rund 2 % zulegt. Der DAX steigt um 0,4 %, während der französische CAC40 nahezu 0,8 % gewinnt. Der britische FTSE 100 entwickelt sich mit einem Plus von etwa 0,15 % etwas schwächer.
Markt News: Nasdaq-Futures steigen, Rohstoffe unter Druck
Auch an den US-Märkten bleibt die Stimmung positiv. Die Futures auf den Nasdaq steigen vor dem Handelsstart an der Wall Street um fast 0,7 %. Anleger setzen weiterhin auf Technologie- und KI-Werte.
Am Rohstoffmarkt geraten die Ölpreise dagegen deutlich unter Druck und verlieren rund 2,5 %. Trotz des Rückgangs beim Ölpreis setzt Bitcoin seine Schwächephase fort und notiert mittlerweile rund 10 % unter den jüngsten lokalen Hochs.
Auch Edelmetalle stehen unter Verkaufsdruck. Silber verliert fast 3 %, während Gold nach dem gestrigen Abverkauf weitere 1,6 % nachgibt. Das Währungspaar EUR/USD verzeichnet leichte Gewinne.
EU50 im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
ASML im Fokus: Milliardär Philippe Laffont setzt auf Europas Chipriesen
Im Zentrum der aktuellen Markt News steht ASML. Während der KI-Boom zuletzt vor allem Unternehmen wie Nvidia in den Fokus rückte, investieren große Hedgefonds zunehmend auch in die Infrastruktur der Halbleiterindustrie.
Milliardär Philippe Laffont, Gründer von Coatue Management, baute im ersten Quartal eine bedeutende Beteiligung an ASML auf. Der Hedgefonds kaufte rund 510.000 Aktien im Wert von etwa 655 Millionen US-Dollar und reduzierte gleichzeitig seine Position in Nvidia.
Die Strategie zeigt, dass Investoren verstärkt auf Unternehmen setzen, die für die Herstellung moderner KI-Chips unverzichtbar sind. ASML liefert die hochkomplexen EUV-Lithografiemaschinen, die für die Produktion moderner Halbleiter benötigt werden.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
UBS bezeichnet ASML als Europas führende Halbleiteraktie
Positive Markt News kommen auch von UBS. Analysten der Großbank bezeichneten ASML zuletzt als die wichtigste Halbleiteraktie Europas. Besonders hervorgehoben wurde die dominante Marktstellung des Unternehmens im Bereich der EUV-Technologie.
Mit den weltweit steigenden Investitionen in künstliche Intelligenz und moderne Chipproduktion sehen viele Analysten ASML inzwischen als eines der strategisch bedeutendsten Technologieunternehmen der Welt.
Die starke Entwicklung der Halbleiterbranche bleibt damit ein zentraler Treiber für die Börse Aktuell und könnte auch in den kommenden Monaten die Richtung an den internationalen Aktienmärkten bestimmen.
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