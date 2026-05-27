DAX Verlierer: MTU Aktie mit größtem Tagesverlust nach Rallye

Per Xetra-Schluss am 26.05.2026 notierten lediglich zwölf DAX-Werte im Plus, während 28 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die MTU Aktie, die mit einem Minus von 3,69 Prozent den schwächsten Tagesverlauf im deutschen Leitindex zeigte. Ebenfalls schwächer präsentierten sich die Deutsche Bank mit einem Abschlag von 1,82 Prozent sowie Fresenius mit einem Minus von 1,74 Prozent.

► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

⚡ Key Takeaways

Die MTU Aktie war mit einem Tagesverlust von 3,69 Prozent der größte DAX Verlierer im Xetra-Handel am 26.05.2026.

Charttechnisch bleibt die Zone um die SMA20 bei rund 292 EUR entscheidend - ein Bruch könnte das Chartbild wieder klar bärisch eintrüben.

Gelingt dagegen eine schnelle Rückkehr über die SMA50 und ein Ausbruch über 325 EUR, könnte sich die Erholung der MTU Aktie in Richtung SMA200 bei 355 EUR fortsetzen.

MTU Aktie mit größtem Tagesverlust unter den DAX Verlierern

Die MTU Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0 | Kürzel: MTX) verlor per Xetra-Schluss 3,69 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstags. Bemerkenswert: Noch am Vortag hatte die Aktie die Liste der stärksten DAX Gewinner angeführt.

MTU Aktie im Tageschart: Rücksetzer nach kräftiger Erholung

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Rücksetzer im November 2025 wurde von vielen Anlegern als Kaufchance interpretiert. Das daraus resultierende Kaufinteresse trieb die MTU Aktie bis Januar über die Marke von 400 EUR. Nach dem Erreichen dieses Hochs setzten jedoch deutliche Gewinnmitnahmen ein. Innerhalb weniger Handelswochen verlor die Aktie rund 25 Prozent an Wert.

Erst im Bereich um 300 EUR konnte sich die MTU Aktie stabilisieren und einen tragfähigen Boden ausbilden. Die anschließende Erholung führte den Kurs bis an die Zone um 350 EUR, ehe erneute Verkäufe den Wert wieder deutlich unter die 300-EUR-Marke drückten. Nach einer kurzen Zwischenerholung Anfang Mai markierte die Aktie ein neues Jahrestief bei 266,10 EUR.

Von dort aus setzte eine dynamische Gegenbewegung ein. Die MTU Aktie konnte sich wieder über die Marke von 300 EUR schieben. Nach sechs positiven Handelstagen in Folge bildete sich zuletzt jedoch wieder eine rote Tageskerze aus.

Wichtige Marken bei der MTU Aktie im Fokus

Der Tagesschlusskurs lag zuletzt erneut unter der SMA50, die aktuell bei 308,16 EUR verläuft. Diese Durchschnittslinie bleibt kurzfristig ein zentraler Widerstand. Sollte der Rücksetzer bestätigt werden, könnte die MTU Aktie zunächst das offene GAP schließen und anschließend Unterstützung an der SMA20 bei aktuell 292,42 EUR finden.

Fällt die Aktie per Tagesschluss nachhaltig unter diese Unterstützung zurück, müsste die jüngste Aufwärtsbewegung als Fehlausbruch gewertet werden. Das Chartbild würde sich in diesem Fall wieder deutlich bärisch eintrüben.

Kann sich die MTU Aktie dagegen stabilisieren und erneut eine grüne Tageskerze ausbilden, wäre ein erneuter Anstieg über die SMA50 denkbar. Entscheidend wäre dabei, dass sich der Kurs möglichst dynamisch von dieser Durchschnittslinie nach oben löst. Ein nachhaltiger Ausbruch über 325 EUR könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis zur SMA200 bei aktuell 355,57 EUR eröffnen.

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4h-Chart der MTU Aktie: Chance auf Fortsetzung der Erholung

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich die MTU Aktie zuletzt wieder über die SMA20 sowie die SMA50 schieben. Zwar kam es im gestrigen Handel zu einem Rücksetzer, dennoch besteht weiterhin die Möglichkeit eines Anstiegs in Richtung der SMA200 bei aktuell 322,46 EUR.

Erst wenn sich die Aktie nachhaltig über dieser Durchschnittslinie etablieren kann, würde sich das mittelfristige Chartbild wieder bullisch aufhellen. Gelingt zusätzlich ein Tagesschlusskurs oberhalb von 353 EUR, könnte die Erholung perspektivisch sogar in Richtung Jahreshoch fortgesetzt werden.

Sollten dagegen erneut Gewinnmitnahmen dominieren, dürfte zunächst das noch offene GAP geschlossen werden. Darunter könnten SMA50 und SMA20 als Unterstützungszone fungieren. Wichtig bleibt dabei, dass die MTU Aktie nicht nachhaltig unter die SMA20 zurückfällt, um die laufende Erholung nicht zu gefährden.

MTU Aktie - Tagesprognose und wichtige Kursmarken

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: neutral

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral

Tagesprognose: aufwärts

Widerstände

308,16 EUR

309,05 EUR

322,46 EUR

327,96 EUR

345,40 EUR (GAP)

355,57 EUR

Unterstützungen

295,60 EUR (GAP)

294,07 EUR

293,19 EUR

292,41 EUR

291,95 EUR

291,83 EUR

291,64 EUR

288,73 EUR

286,76 EUR

278,31 EUR

266,10 EUR

* Angaben per Xetra-Schluss.

DER DEUTSCHE INDEX