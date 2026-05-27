Workday Aktie: Starker Zahlen-Beat und KI-Agenten-Boom überzeugen die Wall Street – Jetzt Aktien kaufen?

Der Spezialist für Finanz- und Personalsoftware Workday hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street auf ganzer Linie geschlagen. Neben einem deutlichen Umsatz- und Gewinn-Beat überzeugte das Management die Anleger vor allem mit einer angehobenen Margenprognose für das Gesamtjahr. Für Investoren, die im Bereich Cloud-Software zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten, liefert die Workday Aktie nach einer längeren Durststrecke nun ein starkes charttechnisches und fundamentales Lebenszeichen.

► Workday WKN: A1J39P | ISIN: US98138H1014 | Ticker: WDAY.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Erwartungen der Wall Street übertroffen : Workday erzielte im ersten Quartal (Ende 30. April) einen bereinigten Gewinn von 2,66 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,54 Milliarden US-Dollar.

Margen-Ausblick angehoben : Aufgrund hoher operativer Effizienz hob das Management die bereinigte operative Marge für das Gesamtjahr von 30 % auf 30,5 % an.

KI-Agenten als Wachstumstreiber: Die Zahl der Kunden, die die neuen KI-Agenten nutzen, hat sich mehr als verdoppelt, wodurch der annualisierte Umsatz in diesem Segment bereits auf fast 500 Millionen US-Dollar zusteuert.

📊 Die Quartalszahlen im Detail: Umsatz und Gewinn steigen kräftig 📈

Im ersten Geschäftsviertel kletterte der Gesamtumsatz von Workday im Jahresvergleich um 13 % auf 2,54 Milliarden US-Dollar, womit der LSEG-Konsens leicht übertroffen wurde. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie stand ein Ergebnis von 2,66 US-Dollar zu Buche – Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit 2,51 US-Dollar gerechnet.

Besonders beeindruckend liest sich der Sprung beim Nettogewinn nach GAAP: Dieser schoss von 68 Millionen US-Dollar (25 Cent je Aktie) im Vorjahreszeitraum auf 222 Millionen US-Dollar bzw. 87 Cent pro Aktie nach oben. Wer jetzt über das Thema Aktien kaufen nachdenkt, sieht, dass das Unternehmen seine Profitabilität massiv steigern konnte.

🤖 Kampf gegen die KI-Angst: Die neue Agenten-Strategie zündet 🚀

Das Jahr 2026 lief für die Workday Aktie bis zu diesem Bericht extrem unglücklich. Mit einem Minus von 43 % seit Jahresbeginn (während der S&P 500 um 9 % zulegte) erlebte das Papier das schlechteste Jahr seit dem Börsengang 2012. Der Grund: Investoren befürchteten, dass generative KI-Modelle das Wachstum von klassischer HR- und Finanzsoftware ausbremsen könnten.

Mitgründer Aneel Bhusri, der Carl Eschenbach als CEO ablöst, hielt in der Analystenkonferenz jedoch vehement dagegen. Er betonte, dass herkömmliche Softwarefunktionen ausgedient haben. Stattdessen setzt man voll auf die neuen Sana-KI-Agenten.

Die Strategie geht auf:

Über 4.000 Kunden nutzen mittlerweile mindestens einen von Workday entwickelten KI-Agenten.

Der damit verknüpfte, annualisierte Umsatz nähert sich rasant der Marke von 500 Millionen US-Dollar.

Um die Margen weiter zu optimieren, soll die Mitarbeiterzahl im Geschäftsjahr 2027 konstant bleiben, während das eigene Team verstärkt auf interne KI-Tools setzt.

🔮 Ausblick: Stabiles Wachstum und höhere Profitabilität 🎯

Für das anstehende zweite Geschäftsquartal rechnet Workday mit einer bereinigten operativen Marge von 30 % und Abonnementumsätzen von 2,46 Milliarden US-Dollar, was leicht über den Schätzungen von StreetAccount liegt. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen weiterhin ein stabiles Umsatzwachstum von 12 % bis 13 % an, schraubt jedoch die Margenerwartung auf 30,5 % nach oben.

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🏁 Fazit: Die Trendwende für die Workday Aktie?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Workday den Tech-Skeptikern eindrucksvoll bewiesen hat, dass das Unternehmen im KI-Zeitalter kein Verlierer, sondern ein aktiver Gestalter ist. Der nachbörsliche Kurssprung von 14 % zeigt, wie viel Erleichterung in den Zahlen steckt. Für mutige Anleger, die nach dem herben Jahresrücksetzer der Workday Aktie eine unterbewertete Einstiegsgelegenheit wittern und softwarebasierte Aktien kaufen wollen, bietet das Papier dank starker Core-Umsätze und einer funktionierenden KI-Monetarisierung jetzt ein hochspannendes Turnaround-Potenzial.

Workday Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Target Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Target Aktie aus?

Target übertraf die Erwartungen der Wall Street deutlich. Das Unternehmen meldete für das erste Geschäftsquartal einen Gewinn pro Aktie von 1,71 US-Dollar (erwartet: 1,46 USD) und einen Gesamtumsatz von 25,44 Milliarden US-Dollar (erwartet: 24,64 Mrd. USD).

Was hat die Trendwende bei Target ausgelöst?

Haupttreiber waren ein Anstieg der Kundenfrequenz um 4,4 % sowie ein starkes Online-Wachstum von 8,9 %, das vor allem durch das neue Mitgliedschaftsprogramm „Target Circle 360“ und Lieferungen am selben Tag angekurbelt wurde.

Wie sieht die Prognose für die Target Aktie für das Gesamtjahr aus?

Target hat seine Umsatzprognose angehoben und erwartet nun ein Nettoumsatzwachstum von 4 % im Vergleich zu 2025. Zudem soll der Gewinn pro Aktie nahe dem oberen Ende der Spanne von 7,50 bis 8,50 US-Dollar liegen.