DAX Gewinner heute: Zalando Aktie mit stärkstem Kursplus im DAX

- Die Zalando Aktie war mit einem Tagesplus von 3,21 Prozent der stärkste DAX Gewinner
- Charttechnisch bleibt die SMA200 bei 23,34 EUR die wichtigste Hürde
- Solange die Zalando Aktie oberhalb der SMA200 im 4h-Chart notiert, bleibt die kurzfristige Prognose bullisch, während die SMA50 und SMA20 wichtige Unterstützungen darstellen
- Die Zalando Aktie war mit einem Tagesplus von 3,21 Prozent der stärkste DAX Gewinner
- Charttechnisch bleibt die SMA200 bei 23,34 EUR die wichtigste Hürde
- Solange die Zalando Aktie oberhalb der SMA200 im 4h-Chart notiert, bleibt die kurzfristige Prognose bullisch, während die SMA50 und SMA20 wichtige Unterstützungen darstellen
Per Xetra-Schluss am 26.05.2026 konnten lediglich 12 Aktien im DAX zulegen, während 28 Werte den Handelstag im Minus beendeten. Zu den größten DAX Gewinnern gehörte die Zalando Aktie, die sich um 3,21 Prozent verteuerte. Ebenfalls gefragt waren Infineon mit einem Plus von 1,23 Prozent sowie Continental mit einem Kursanstieg von 0,89 Prozent.
► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL
⚡ Key Takeaways
- Die Zalando Aktie war mit einem Tagesplus von 3,21 Prozent der stärkste DAX Gewinner und konnte sich technisch deutlich stabilisieren.
- Charttechnisch bleibt die SMA200 bei 23,34 EUR die wichtigste Hürde - ein Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 24 EUR eröffnen.
- Solange die Zalando Aktie oberhalb der SMA200 im 4h-Chart notiert, bleibt die kurzfristige Prognose bullisch, während die SMA50 und SMA20 wichtige Unterstützungen darstellen.
Zalando Aktie führt die Liste der DAX Gewinner an
Die Zalando Aktie (ZAL) war am Dienstag der stärkste DAX Gewinner und konnte per Handelsschluss um 3,21 Prozent zulegen. Damit setzte sich das Papier an die Spitze der Tagesgewinner im deutschen Leitindex.
Zalando Aktie: Chartanalyse im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass die Zalando Aktie Mitte Januar bei 26,79 EUR ihr Jahreshoch markiert hatte. Anschließend kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Zwar sorgte das Tief im März erneut für Kaufinteresse, die anschließende Erholung blieb jedoch zunächst ohne nachhaltige Dynamik. Im Bereich von 24 EUR setzten erneut Verkäufe ein.
Nach der Ausbildung eines neuen Jahrestiefs konnte sich die Zalando Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen wieder stabilisieren. Besonders positiv: Die Aktie konnte sich gestern exakt an der SMA50 bei aktuell 21,40 EUR nach oben abstützen. Die untere Lunte der Tageskerze setzte punktgenau auf dieser wichtigen Durchschnittslinie auf.
Wichtige Marken bei der Zalando Aktie
Bestätigt die Zalando Aktie den gestrigen Tagesschlusskurs, könnte sich die Erholung weiter in Richtung der SMA200 bei aktuell 23,34 EUR fortsetzen. Diese Durchschnittslinie hatte die Aktie zuletzt vor rund einem Jahr getestet.
Im Bereich der SMA200 dürfte sich entscheiden, ob die aktuelle Aufwärtsbewegung nachhaltig genug ist, um weiteres Potenzial freizusetzen. Denkbar bleibt auch eine Konsolidierung oder ein kurzfristiger Rücksetzer an dieser Zone.
Sollte der gestrige Anstieg dagegen nicht bestätigt werden, könnte die Zalando Aktie erneut in Richtung der SMA50 zurückfallen. Kritisch wäre ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA20 bei derzeit 20,42 EUR. In diesem Fall könnte sich die Schwäche wieder in Richtung Jahrestief ausdehnen.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: neutral
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Zalando Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart verbessert sich das technische Bild der Zalando Aktie. Bereits im März gelang ein Anstieg über die SMA200 bei aktuell 21,17 EUR, allerdings ohne nachhaltige Bestätigung. Ein weiterer Versuch Mitte April scheiterte ebenfalls.
Die aktuelle Erholungsbewegung wirkt dagegen deutlich stabiler. Die Zalando Aktie notiert inzwischen wieder oberhalb aller relevanten Durchschnittslinien. Besonders positiv ist, dass sich der Kurs aktuell klar oberhalb der SMA200 etablieren konnte.
Kursziele der Zalando Aktie
Solange die Zalando Aktie oberhalb der SMA200 notiert, bleiben die kurzfristigen Perspektiven freundlich. Mögliche Kursziele liegen zunächst im Bereich von 23,20 bis 23,50 EUR. Darüber könnte auch ein Anstieg bis an die Marke von 24 EUR möglich werden.
Auf der Unterseite bleibt die SMA200 die wichtigste Unterstützung. Sollte diese nachhaltig unterschritten werden, könnte sich die Schwäche wieder ausweiten.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch
Tagesprognose für die Zalando Aktie
Die aktuelle technische Einschätzung spricht kurzfristig für weiter steigende Kurse. Damit bleibt die Zalando Aktie einer der spannendsten DAX Gewinner der laufenden Handelswoche.
Widerstände
- 23,06 EUR (GAP)
- 23,34 EUR
- 23,93 EUR
- 24,92 EUR
- 26,10 EUR
Unterstützungen
- 21,65 EUR
- 21,40 EUR
- 21,17 EUR
- 20,70 EUR
- 20,67 EUR (GAP)
- 20,57 EUR
- 20,42 EUR
- 20,24 EUR
- 20,11 EUR
- 19,30 EUR
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