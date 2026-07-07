Börse Aktuell: KI-Aktien unter Druck - Markt News zu Nasdaq, Samsung, DAX und Rohstoffen

Die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten hat sich am Dienstag deutlich eingetrübt. Nach einem freundlichen Wochenauftakt stehen insbesondere Technologie- und KI-Werte unter Verkaufsdruck. Auslöser waren die vorläufigen Quartalszahlen von Samsung, die trotz neuer Rekorde die hohen Erwartungen der Anleger verfehlten. Gleichzeitig liefern Konjunkturdaten aus Deutschland positive Signale, während sich die Rohstoffmärkte weitgehend stabil zeigen.

Börse Aktuell: Samsung belastet KI-Sektor und Nasdaq

Nach den moderaten Kursgewinnen vom Montag geraten die US-Technologiewerte erneut unter Druck. Die Futures auf den Nasdaq verlieren vorbörslich mehr als 1%, nachdem Samsung Electronics seine vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hat. Obwohl Samsung einen Rekord beim operativen Gewinn von rund 58,4 Milliarden US-Dollar sowie einen Rekordumsatz von etwa 112 Milliarden US-Dollar meldete, reagierten Anleger enttäuscht. Die Erwartungen waren im Vorfeld extrem hoch, weshalb viele positive Entwicklungen bereits eingepreist waren. Die Aktie verliert zeitweise nahezu 10%. Die Schwäche griff unmittelbar auf den gesamten asiatischen Technologiesektor über.

Asiens Börsen mit deutlichen Verlusten

Der koreanische Leitindex KOSPI geriet massiv unter Druck. Aufgrund der starken Verluste musste der Handel zeitweise für rund 20 Minuten ausgesetzt werden. Zum aktuellen Handelsverlauf notiert der Index rund 6% im Minus.

Auch andere wichtige Börsen in Asien geben nach:

Shanghai Composite: -1,6%

Hang Seng: -0,5%

Nikkei: -2,2%

Zu den größten Verlierern in Japan zählt Kioxia, einer der weltweit führenden Hersteller von NAND-Flash-Speichern und SSDs. Die Aktie verliert rund 11%.

Geopolitik bleibt vorerst ohne größere Auswirkungen

US-Präsident Donald Trump verschärfte erneut den Ton gegenüber dem Iran. Er erklärte, dass Teheran ein Abkommen unterzeichnen müsse, andernfalls würden die USA "zurückkehren und die Angelegenheit beenden". Die Finanzmärkte reagierten auf diese Aussagen jedoch kaum. Insbesondere am Ölmarkt blieben größere Ausschläge aus.

Rohstoffe: Öl stabil, Edelmetalle schwächer

Die Rohstoffmärkte präsentieren sich überwiegend stabil.

Brent steigt um rund 0,9% auf etwa 73 US-Dollar je Barrel.

WTI notiert bei rund 69 US-Dollar.

TTF-Erdgas verteuert sich um 4,9% auf über 46 Euro je MWh.

US-Erdgas fällt dagegen um 0,6% auf rund 3,23 US-Dollar.

Unter Druck stehen dagegen die Edelmetalle. Steigende Renditen an den internationalen Anleihemärkten belasten Gold und Silber.

Gold verliert rund 1% und notiert bei etwa 4.125 US-Dollar je Feinunze.

Silber gibt rund 2,4% auf etwas über 60 US-Dollar nach.

Deutschland überrascht mit starken Konjunkturdaten

Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Deutschland fielen besser aus als erwartet. Bereits am Vortag überraschten die Auftragseingänge der Industrie mit einem Anstieg von 6,2%. Nun legte auch die Industrieproduktion im Mai um 0,9% im Monatsvergleich zu und übertraf damit die Erwartungen der Volkswirte. Die Märkte warten weiterhin auf die wirtschaftlichen Effekte des umfangreichen Investitionsprogramms der Bundesregierung. Das im vergangenen Jahr angekündigte Paket im Umfang von 500 Milliarden Euro soll Investitionen in Infrastruktur, Energieversorgung, Digitalisierung und das Gesundheitswesen fördern.

Eurozone und USA liefern gemischte Signale

In der Eurozone stieg die Erzeugerpreisinflation (VPI) auf 5,9% im Jahresvergleich und entsprach damit weitgehend den Erwartungen der Analysten. Auch die Einzelhandelsumsätze entwickelten sich mit einem Plus von 1,6% im Jahresvergleich wie prognostiziert. Aus den USA kamen dagegen leicht schwächere Konjunktursignale. Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Juni wurden nach unten revidiert. Der zusammengesetzte Index liegt nun bei 51,9 Punkten und signalisiert weiterhin Wachstum, allerdings mit einer etwas geringeren Dynamik als noch im ersten Quartal.

Devisen: Norwegische Krone führt das Wochenranking an

An den Devisenmärkten profitiert die norwegische Krone von den leicht steigenden Energiepreisen.

Seit Freitag konnte sie rund 0,5% gegenüber den wichtigsten Währungen zulegen und gehört damit zu den stärksten Währungen der laufenden Woche.

Dagegen verlieren klassische sichere Häfen an Wert:

Japanischer Yen: -0,3%

Schweizer Franken: -0,3%

Kryptowährungen bleiben unter Druck

Auch der Kryptomarkt setzt seine Konsolidierung fort.

Bitcoin verliert rund 1,2%.

Ethereum gibt etwa 1,4% nach.

Damit bleibt die Risikobereitschaft der Anleger insgesamt gedämpft.

Experten Fazit: Börse Aktuell

Die Börse Aktuell wird derzeit vor allem von der Entwicklung im Technologiesektor bestimmt. Die enttäuschte Reaktion auf die Rekordzahlen von Samsung verdeutlicht, wie hoch die Erwartungen an KI-Unternehmen inzwischen geworden sind. Gleichzeitig sorgen robuste Konjunkturdaten aus Deutschland für positive Impulse, während sich Ölpreise stabil zeigen und Edelmetalle unter steigenden Anleiherenditen leiden. Anleger richten den Blick nun verstärkt auf die kommenden US-Konjunkturdaten sowie die Berichtssaison, die neue Impulse für die internationalen Aktienmärkte liefern dürfte.

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FAQ

Warum fallen die Aktienmärkte heute?

Vor allem die enttäuschte Reaktion auf die Rekordzahlen von Samsung belastet Technologie- und KI-Aktien weltweit. Dadurch geraten insbesondere die Nasdaq-Futures und asiatische Börsen unter Druck.

Warum verliert Samsung trotz Rekordzahlen?

Die veröffentlichten Ergebnisse lagen zwar auf Rekordniveau, blieben jedoch hinter den sehr hohen Markterwartungen zurück. Viele positive Entwicklungen waren bereits im Aktienkurs eingepreist.

Welche Konjunkturdaten bewegen aktuell die Märkte?

In Deutschland überraschten sowohl die Industrieaufträge als auch die Industrieproduktion positiv. In den USA wurden dagegen die PMI-Daten leicht nach unten revidiert.

Wie entwickeln sich Öl und Gold?

Brent und WTI legen leicht zu, während Gold und Silber aufgrund steigender Anleiherenditen nachgeben.

Welche Währung entwickelt sich aktuell am stärksten?

Die norwegische Krone zählt dank steigender Energiepreise zu den stärksten Währungen der laufenden Woche.