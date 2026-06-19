Börse Aktuell: DAX im Plus, Markt News zu Infineon, Renault und ASML

Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten präsentiert sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Die Börse Aktuell zeigt ein leichtes Übergewicht auf der Verkäuferseite, wobei die Volatilität insgesamt begrenzt bleibt. Während mehrere europäische Indizes nachgeben, kann sich der DAX mit moderaten Gewinnen von rund 0,5% gegen den Trend stemmen.

Europäische Aktienmärkte überwiegend schwächer

Die aktuellen Markt News aus Europa zeigen eine gemischte Entwicklung. Der spanische Leitindex verliert knapp 1%, während auch der polnische WIG20, der französische CAC 40 und der Schweizer SMI im Minus notieren. Der DAX hingegen gehört zu den stärksten Indizes des Tages.

Infineon profitiert von Patentsiegen

Zu den Gewinnern im DAX zählt Infineon Technologies. Der Halbleiterhersteller konnte zwei Patentstreitigkeiten gegen InnoScience für sich entscheiden. Die Aktie legt daraufhin um rund 1,5% zu und gehört zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex.

Renault baut Logistikgeschäft aus

Auch Renault steht im Fokus der Markt News. Der französische Automobilhersteller hat 65% des Unternehmens Flexis übernommen, das auf Logistiklösungen für die letzte Liefermeile spezialisiert ist. Die Renault-Aktie reagiert positiv und gewinnt rund 3%.

ASML unter Druck

Dagegen steht der niederländische Chipausrüster ASML unter Verkaufsdruck. Das US-Handelsministerium äußerte Bedenken, dass China möglicherweise über eine Maschine zur EUV-Lithografie verfügen könnte. ASML widersprach den Vorwürfen entschieden. Die Aktie verliert dennoch rund 1%.

Geopolitische Entwicklungen bleiben im Fokus

Für Aufmerksamkeit sorgen weiterhin die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran. Die für Freitag geplanten Gespräche in Genf wurden abgesagt. Die iranische Delegation erklärte, zunächst konkrete Signale für die Umsetzung eines Friedensabkommens abwarten zu wollen. Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch neue Zusammenstöße im Libanon. Trotz der geopolitischen Risiken zeigen sich die Finanzmärkte weiterhin optimistisch, dass eine dauerhafte Lösung des Konflikts erreicht werden kann.

Konjunkturdaten bewegen Devisenmärkte

Während der Wirtschaftskalender insgesamt überschaubar bleibt, sorgen die Inflationsdaten aus Japan sowie die britischen Einzelhandelsumsätze für Bewegung. Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien stiegen auf 3,2% im Jahresvergleich und übertrafen damit die Markterwartungen von 1,8% deutlich.

Britisches Pfund legt zu

Die starken Konjunkturdaten unterstützen das britische Pfund. Gegenüber den wichtigsten Währungen gewinnt Sterling zwischen 0,2% und 0,5%. Gleichzeitig bleibt der US-Dollar gefragt. Die restriktive Haltung des neuen Fed-Chefs stützt die US-Währung, die sich auf Mehrmonatshochs bewegt.

Rohstoffe und Kryptowährungen unter Beobachtung

An den Rohstoffmärkten bleibt die Lage vergleichsweise ruhig. Der Ölpreis notiert weiterhin nahe 79 US-Dollar je Barrel. Bei den Edelmetallen setzen sich die Verluste fort. Anleger rechnen zunehmend damit, dass die US-Notenbank die Zinsen länger auf einem höheren Niveau belassen wird. Auch Kryptowährungen geraten durch die restriktive Geldpolitik unter Druck. Die größten digitalen Währungen verzeichnen überwiegend moderate Verluste von rund 0,5%.

Börse Aktuell: Ausblick auf den Handelstag

Da die US-Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen bleiben, dürfte das Handelsvolumen zum Wochenschluss geringer ausfallen. Anleger richten ihren Blick vor allem auf geopolitische Entwicklungen sowie die Auswirkungen der jüngsten Wirtschaftsdaten auf die Geldpolitik. Die aktuellen Markt News sprechen weiterhin für einen vorsichtigen, aber insgesamt stabilen Handelsverlauf an den internationalen Finanzmärkten.

SO SEHEN SIEGER AUS!