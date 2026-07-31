TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (31.07.2026)

Das Wichtigste in Kürze 🚀 Trading Idee: Long-Position auf den US100 mit einem Kursziel von 29.300 bzw. 30.000 Punkten.

📊 CFD Trading: Der Index behauptet sich oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone und spricht damit für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.

🏦 Fundamentale Unterstützung: Starke Cloud-Zahlen sowie eine moderatere Inflation stärken die Stimmung für Technologieaktien.

Die aktuelle Trading Idee richtet den Fokus auf den US100 (Nasdaq 100), der nach einer technischen Korrektur erneut Stärke zeigt. Positive Quartalszahlen der großen Cloud-Anbieter, eine unveränderte Zinspolitik der US-Notenbank und eine nachlassende Inflation sorgen für ein Umfeld, das Wachstumswerte erneut begünstigt. Gleichzeitig konnte der Index eine wichtige charttechnische Unterstützungszone erfolgreich verteidigen. Für Trader eröffnet sich damit eine interessante Gelegenheit im CFD Trading, sofern der US100 seinen kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigen kann. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 📈 Trading Idee: Warum der Nasdaq 100 wieder interessant wird Der jüngste Rücksetzer im US100 wird derzeit eher als gesunde Korrektur innerhalb eines intakten Aufwärtstrends interpretiert. Die wichtigsten Argumente: 📈 Der Index konnte den Bereich oberhalb von 28.200 Punkten zurückerobern.

🛡️ Diese Zone fungierte bereits zuvor als bedeutende Unterstützung.

🔄 Das Chartbild spricht derzeit eher für eine Fortsetzung des langfristigen Trends als für eine nachhaltige Trendwende. Damit verbessert sich die technische Ausgangslage für die aktuelle Trading Idee. 💻 Cloud-Giganten liefern Rückenwind Auch fundamental sprechen mehrere Faktoren für den Technologiesektor. Besonders überzeugend entwickelten sich die Cloud-Geschäfte der großen US-Konzerne: ☁️ Azure: +82 % Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr.

🌐 Google Cloud: +32 %.

⚙️ AWS: +37 %. Diese Zahlen unterstreichen die anhaltend hohe Nachfrage nach Cloud- und KI-Infrastruktur und sorgen für Optimismus im Technologiesektor. 🏦 Geldpolitik unterstützt das Marktumfeld Auch die jüngste Sitzung der US-Notenbank liefert wichtige Impulse. Die wichtigsten Entwicklungen: 🏦 Die Federal Reserve beließ den Leitzins bei 3,50 % bis 3,75 % .

📉 Sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation verlangsamten sich gegenüber dem Vormonat.

📊 Trotz einzelner Stimmen für eine Zinserhöhung interpretierten die Märkte die Sitzung insgesamt als weniger restriktiv. Diese Kombination unterstützt insbesondere wachstumsorientierte Aktien und wirkt sich positiv auf das CFD Trading im Technologiesektor aus. 🎯 Möglicher Trading-Plan Für diese Trading Idee ergibt sich folgender Handelsansatz: 📍 Möglicher Einstieg 🟢 Long US100 zum Marktpreis 🎯 Mögliche Kursziele ✅ Take Profit 1: 29.300 Punkte

🚀 Take Profit 2: 30.000 Punkte 🛑 Mögliche Risikobegrenzung ⚠️ Stop-Loss: 27.800 Punkte Ein konsequentes Risikomanagement bleibt dabei die Grundlage eines erfolgreichen CFD Tradings. 📊 Technische Ausgangslage bleibt konstruktiv Aus charttechnischer Sicht sprechen mehrere Faktoren für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung: 📈 Der US100 notiert wieder oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone.

🛡️ Die vorherige Konsolidierung wurde erfolgreich verteidigt.

🔄 Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt nach aktueller Einschätzung intakt.

💻 Die starke Entwicklung der Technologieunternehmen liefert zusätzliche Unterstützung. Damit bleibt das technische Gesamtbild positiv. ⚠️ Worauf Trader jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung dieser Trading Idee sind insbesondere folgende Faktoren entscheidend: 📊 Kann sich der US100 nachhaltig über der Marke von 28.200 Punkten behaupten?

💻 Weitere Quartalszahlen der großen Technologieunternehmen.

🏦 Neue Aussagen der Federal Reserve zur Geldpolitik.

📈 Entwicklung der Inflation und der US-Anleiherenditen.

🤖 Fortgesetzte Dynamik im KI- und Cloud-Sektor. Diese Faktoren dürften den weiteren Verlauf im CFD Trading maßgeblich beeinflussen. 🧾 Fazit: Trading Idee setzt auf Fortsetzung des Technologie-Trends Die aktuelle Trading Idee favorisiert eine Long-Position im US100. Sowohl die technische Ausgangslage als auch die fundamentalen Rahmenbedingungen sprechen derzeit eher für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Insbesondere die starken Cloud-Zahlen der großen Technologiekonzerne sowie die moderatere Inflationsentwicklung liefern wichtige Argumente für ein konstruktives Marktumfeld. Für Anleger im CFD Trading bleiben jedoch das Risikomanagement und die Beobachtung der kommenden Konjunktur- und Unternehmensdaten entscheidend. Gelingt es dem US100, die wichtige Unterstützungszone zu verteidigen, könnten die genannten Kursziele wieder in Reichweite rücken. Nasdaq 100 (H4) in der Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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