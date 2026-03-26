Börse Aktuell: Schwache Marktstimmung, Öl nahe 98 USD - Geopolitik belastet Märkte | Markt News

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik belastet Börse aktuell

Makrofokus und steigende Renditen

Politische und wirtschaftliche Risiken nehmen zu

Die Stimmung an den Aktienmärkten verschlechtert sich deutlich, während der Ölpreis wieder in Richtung 98 USD steigt. Hintergrund ist, dass Marktteilnehmer nach jüngsten Aussagen der iranischen Militärführung die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Waffenruhe im Nahen Osten geringer einschätzen. Die Futures auf den Nasdaq geben um 0,3 % nach. Nach einer schwachen Sitzung in Asien wird auch für Europa ein negativer Handelsstart erwartet. Markt News: Fokus auf US-Arbeitsmarktdaten und Fed-Reden Im Zentrum der heutigen Markt News stehen die US-Arbeitsmarktdaten (Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 12:30 GMT) sowie Reden der Fed-Mitglieder Stephen Miran und Lisa Cook. Weitere Entwicklungen: Gold verliert rund 1,5 %

EUR/USD fällt auf 1,158 zurück

Der US-Dollar legt zu, begleitet von steigenden Renditen

10-jährige US-Staatsanleihen steigen um mehr als 3 Basispunkte auf über 4,36 % Eskalation im Nahen Osten belastet Börse aktuell Die geopolitische Lage bleibt angespannt: US-Streitkräfte bestätigen fortgesetzte Operationen des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln gegen iranische Ziele

Iran meldet Angriffe in Isfahan, wo sich eine wichtige Nuklearanlage befindet

Die israelischen Streitkräfte (IDF) bestätigen neue Angriffswellen auf iranische Ziele

Premierminister Netanyahu betont die vollständige Neutralisierung der iranischen Führungskapazitäten als Ziel Diese Entwicklungen erhöhen die Unsicherheit und wirken sich direkt auf die Börse aktuell aus. Energie- und Unternehmensnews im Fokus der Markt News Auch auf Unternehmensseite liefern aktuelle Markt News wichtige Impulse: Exxon sieht Energiemärkte erst am Beginn einer Störung und erhöht die Produktion, insbesondere in US-Schieferölregionen

Ziel ist eine Verdopplung der Fördermenge

Die US-Post (USPS) plant laut Medienberichten einen Aufschlag von 8 % auf Sendungen aufgrund steigender Kerosinkosten Technologie und Politik: Neue Risiken für Märkte Senatorin Elizabeth Warren fordert einen Stopp der Exportlizenzen für Nvidia, bis Sicherheitsbedenken geklärt sind

Ökonomen und Investoren drängen laut Axios auf strengere Regulierung von KI wegen Arbeitsplatzverlusten Globale Spannungen: Weitere Markt News Russland soll laut Financial Times Drohnen an den Iran liefern

Die Öleinnahmen Russlands haben sich seit Beginn des Konflikts verdreifacht

Donald Trump erklärte, dass B-2-Bomberangriffe Iran am Erwerb von Atomwaffen gehindert hätten Nasdaq Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Börse aktuell bleibt anfällig Die Kombination aus geopolitischer Eskalation, steigenden Renditen und politischen Risiken sorgt für eine fragile Marktstimmung. Anleger richten den Blick kurzfristig auf US-Konjunkturdaten und Signale der Notenbank, während die Lage im Nahen Osten weiterhin das größte Risiko für die Märkte darstellt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.