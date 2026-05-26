Goldpreis unter Druck: Aktuelle Gold Prognose nach US-Angriffen

Das Wichtigste in Kürze Ölpreis-Rallye belastet

Starker Dollar

Wichtige Chartmarke

Goldpreis unter Druck: Aktuelle Gold Prognose nach geopolitischen Spannungen Die Edelmetallmärkte zeigen sich am Dienstag von ihrer volatilen Seite: Der Goldpreis und der Silberpreis geben nach, obwohl die Renditen der US-Staatsanleihen spürbar gesunken sind. Während Gold aktuell nahe der Marke von 4.500 USD pro Unze gehandelt wird, hält sich Silber knapp über 76 USD. Als Hauptbelastungsfaktor für die Edelmetalle erweist sich derzeit der erstarkte US-Dollar, der von den jüngsten Entwicklungen am Energiemarkt profitiert. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Key Takeaways Ölpreis-Rallye belastet: US-Militärschläge im Iran lassen Rohöl steigen und drücken den Goldpreis .

Starker Dollar: Höhere Energiepreise schüren Inflationssorgen und stärken die US-Währung.

Wichtige Chartmarke: Die Gold Prognose fokussiert die Unterstützung bei 4.450 USD. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten belasten die Märkte Die Finanzmärkte preisen derzeit wieder verstärkt geopolitische Risiken ein. Nach US-Luftangriffen auf ausgewählte Ziele im Iran richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf die Straße von Hormus. Diese Meerenge gilt als das zentrale Nadelöhr für den globalen Energietransport. Die anhaltende Unsicherheit in dieser Region wirkt als direkter Übertragungskanal auf die Energiepreise, die Inflationserwartungen und somit auch auf den Goldpreis. Ölpreis-Rallye stärkt den US-Dollar und drückt Gold Infolge der Eskalation verzeichnete Brent-Rohöl einen kräftigen Kurssprung von fast 3 % und notiert wieder über 96 USD pro Barrel. Auch die US-Sorte WTI kehrte in den Bereich um 93 USD zurück. Für eine fundierte Gold Prognose ist diese Entwicklung entscheidend: Höhere Energiepreise schüren die Angst vor einer langanhaltenden Inflation. Dies könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinsen länger hoch zu halten. Ein daraus resultierender starker US-Dollar entzieht dem zinslosen Gold traditionell die Liquidität. Konjunkturdaten: Immobilienmarkt schwächelt, Fokus auf Verbrauchervertrauen Neben der Geopolitik lieferten auch frische Wirtschaftsdaten neue Impulse. Der S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex blieb mit einem Zuwachs von 0,8 % im Jahresvergleich leicht hinter den Erwartungen des Marktes (0,9 %) zurück. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtet sich nun auf die anstehenden Daten zum US-Verbrauchervertrauen des Conference Board, die weitere Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft liefern könnten. Technische Analyse: Was sagt die Gold Prognose für die Charttechnik? 📊 Ein Blick auf den Tageschart (D1) zeigt, dass der Goldpreis weiterhin unterhalb des 38,2 % Fibonacci-Retracements gedeckelt ist. Der Kurs notiert nur noch knapp über dem EMA200 (rote Linie) sowie dem 23,6 % Fibonacci-Retracement bei rund 4.450 USD pro Unze. Unterstützung: Diese Zone um 4.450 USD gilt als psychologisch und technisch extrem wichtig, da sie zusätzlich durch das lokale Tief aus dem Monat März verstärkt wird.

Widerstand: Auf der Oberseite bildet der Bereich um 4.670 USD den nächsten markanten Widerstand. Hier treffen das 38,2 % Fibonacci-Level und der jüngste bärische Impuls – die große rote Tageskerze vom 15. Mai – zusammen. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse Einführung ins Gold Trading

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Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen. Fazit Der Goldpreis befindet sich aktuell in einem klassischen Spannungsfeld zwischen geopolitischer Absicherung und dem Gegenwind durch einen starken US-Dollar sowie steigende Inflationserwartungen. Für die kurzfristige Gold Prognose bleibt die Marke von 4.450 USD die entscheidende Verteidigungslinie der Bullen. Solange die Unterstützung hält, bleibt die langfristige Struktur intakt – ein nachhaltiges Unterschreiten könnte jedoch weiteren Korrekturbedarf auslösen. Gold Chart (Daily Timeframe) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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