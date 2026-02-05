Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit DAX, EZB, Edelmetallen und Krypto

Das Wichtigste in Kürze Zinsentscheidungen bestimmen die Marktstimmung

Europäische Aktienmärkte uneinheitlich, Rohstoffe stark unter Druck

Flucht in sichere Währungen, Schwäche bei Kryptowährungen

Die europäischen Finanzmärkte befinden sich aktuell in der zweiten Phase der Donnerstagssitzung. Anleger richten ihren Fokus auf die mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen der Bank of England (BoE) und der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Entscheidung der BoE wird um 13:00 Uhr erwartet, während die EZB um 14:15 Uhr folgt. Zinsentscheidungen im Fokus der Märkte Die EZB dürfte die Leitzinsen zum fünften Mal in Folge unverändert lassen. Die robuste Konjunktur im Euroraum zeigt sich bislang widerstandsfähig gegenüber globalen Spannungen sowie dem starken Euro. Auch die Bank of England wird voraussichtlich an ihrer Zinspolitik festhalten – trotz zunehmender Sorgen um den britischen Arbeitsmarkt. Aktienmärkte: DAX schwächer, Frankreich im Plus Im aktuellen Marktbericht Börse zeigen sich die europäischen Leitindizes uneinheitlich: DAX (Deutschland): −0,46 %

CAC40 (Frankreich): +0,20 %

FTSE100 (Großbritannien): −0,45 % Der paneuropäische Stoxx Europe 600 verliert 0,16 %. Während Technologie- und Medienwerte zu den Gewinnern zählen, stehen Automobilaktien deutlich unter Druck. Quelle: xStation5 von XTB Edelmetalle unter starkem Verkaufsdruck An den Rohstoffmärkten kommt es zu massiven Kursverlusten bei Edelmetallen: Silber: −11 % auf 78 USD – der komplette Anstieg der letzten beiden Sitzungen ist ausgelöscht

Gold: −1,7 % auf 4.875 USD

Platin: −6,5 % bei den Futures-Kontrakten Diese Bewegungen belasten insbesondere den Basic-Materials-Sektor. Einzelaktien im Fokus Rheinmetall AG: −6,9 % nach Abwärtsrevision der Gewinnschätzungen für das laufende Jahr

A.P. Moller-Maersk A/S: −3,8 % – der Logistikkonzern setzt angesichts fallender Frachtraten auf strikte Kostendisziplin

KGHM Polska Miedź SA: −4,9 %, schwächster Wert im Rohstoffsektor

Pandora A/S: +6,3 % – profitiert von fallenden Silberpreisen, trotz Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms

