AMD Aktie & Meta Aktie im KI-Rennen: Milliarden-KI-Deal über 6 Gigawatt GPUs als Gamechanger?

Die Meta Aktie und die AMD Aktie rücken erneut ins Zentrum des KI-Booms. Nachdem Meta bereits Millionen Nvidia-Chips für seine KI-Expansion zugesagt hatte, folgte nun ein weiterer gigantischer Deal – diesmal mit Advanced Micro Devices (AMD).

Der mehrjährige Vertrag umfasst den Einsatz von bis zu 6 Gigawatt an AMD-GPUs für Metas KI-Rechenzentren. Gleichzeitig erhält Meta Optionen auf 160 Millionen AMD-Aktien, was rund 10 % des Unternehmens entspricht.

Für Anleger stellt sich die zentrale Frage: Sind AMD Aktie und Meta Aktie jetzt besonders interessant – und welche Aktien kaufen im KI-Zeitalter?

► AMD WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker: AMD.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zu AMD Aktie & Meta Aktie

⚡ 6-Gigawatt-Deal: Meta setzt massiv auf AMD-GPUs für KI-Rechenzentren

📈 Option auf 160 Mio. AMD-Aktien: Leistungsabhängige Beteiligungsstruktur

🏗️ Meta investiert bis zu 135 Mrd. USD in KI-Infrastruktur 2026

🏗️ Meta Aktie: 135 Milliarden Dollar für KI-Offensive

Meta plant für dieses Jahr Kapitalausgaben von bis zu 135 Milliarden US-Dollar, um im globalen KI-Wettlauf mit Nvidia, OpenAI und Anthropic Schritt zu halten.

Insgesamt sind 30 Rechenzentren, davon 26 in den USA, geplant.

Der neue AMD-Deal ist Teil dieser langfristigen KI-Strategie – Meta sichert sich damit zusätzliche Rechenleistung jenseits von Nvidia.

👉 Die Meta Aktie positioniert sich klar als Infrastruktur-Gewinner im KI-Markt.

💻 AMD Aktie: Vom Herausforderer zum strategischen Partner

Für die AMD Aktie ist der Vertrag eine bedeutende Entwicklung.

Nvidia dominiert aktuell mit rund 90 % Marktanteil den KI-Chip-Markt. AMD gilt jedoch zunehmend als ernsthafte Alternative.

Besonders interessant:

Erste Auslieferungen der MI450-GPUs starten noch in diesem Jahr

Helios-Systeme treten gegen Nvidias Grace-Blackwell-Plattform an

Analysten schätzen den Deal auf mehrere zehn Milliarden Dollar über mindestens vier Jahre

Die leistungsabhängige Beteiligungsstruktur zeigt zudem, dass AMD langfristig strategisch eingebunden wird.

📊 Wettbewerbssituation im KI-Chip-Markt

Nvidia: Bewertung rund 4,66 Billionen USD

AMD: Bewertung rund 320 Milliarden USD

Meta kontrolliert große Teile seines KI-Stacks selbst und kann flexibel zwischen Anbietern wählen.

👉 Das eröffnet AMD erhebliches Wachstumspotenzial – reduziert jedoch auch die Abhängigkeit Metas von Nvidia.

⚖️ AMD Aktie oder Meta Aktie – Welche Aktien kaufen?

🟢 Chancen

KI-Infrastruktur wächst exponentiell

Strategische Partnerschaften sichern Marktanteile

Meta als Plattform- und Infrastruktur-Gewinner

AMD als Herausforderer im KI-Chip-Segment

🔴 Risiken

Hoher Wettbewerb durch Nvidia

Massive Investitionskosten bei Meta

Abhängigkeit vom KI-Nachfragezyklus

👉 Wer sich fragt, welche Aktien kaufen im KI-Boom sinnvoll sein könnten, findet in der AMD Aktie einen Chip-Play mit Wachstumspotenzial und in der Meta Aktie einen Infrastruktur- und Plattform-Giganten mit enormer Investitionskraft.

🧠 Fazit: KI bleibt der Mega-Trend

Die neue Partnerschaft zwischen Meta und AMD unterstreicht, dass der globale KI-Wettlauf weiter eskaliert.

Die Meta Aktie investiert aggressiv in Rechenzentren und Infrastruktur, während die AMD Aktie von strategischen Großaufträgen profitiert und Marktanteile im KI-Chip-Segment gewinnen will.

👉 Für langfristig orientierte Anleger, die selektiv Aktien kaufen, bleiben beide Werte zentrale Bausteine im KI-Ökosystem – mit unterschiedlichen Risiko-Profilen.

AMD Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur AMD Aktie

❓ Warum steht die AMD Aktie aktuell im Fokus?

Die AMD Aktie profitiert von einem milliardenschweren KI-Deal mit Meta. Der Vertrag umfasst bis zu 6 Gigawatt an GPUs für KI-Rechenzentren sowie Optionen auf 160 Millionen AMD-Aktien.

❓ Was bedeutet der KI-Deal für die Meta Aktie?

Meta investiert massiv in KI-Infrastruktur und plant Kapitalausgaben von bis zu 135 Milliarden US-Dollar. Der AMD-Deal ist Teil dieser langfristigen Expansionsstrategie.

❓ Ist die AMD Aktie eine Alternative zu Nvidia?

AMD gilt als zweitstärkster Anbieter im KI-Chip-Markt hinter Nvidia. Der neue Meta-Deal stärkt die Wettbewerbsposition von AMD deutlich.

❓ Welche Rolle spielt KI für die Meta Aktie?

Meta baut weltweit Rechenzentren und sichert sich enorme Rechenleistung für KI-Modelle. Das Unternehmen kontrolliert große Teile seines Technologie-Stacks selbst.

❓ Welche Aktien kaufen im KI-Boom?

Anleger, die vom KI-Wachstum profitieren möchten, könnten sowohl die AMD Aktie als Chip-Herausforderer als auch die Meta Aktie als Infrastruktur- und Plattform-Gewinner in Betracht ziehen – abhängig vom individuellen Risikoprofil.