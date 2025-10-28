BÖRSE AKTUELL: DAX und Wall Street vor wichtigen Zinsentscheidungen

Das Wichtigste in Kürze Wall Street auf Allzeithochs – Anleger blicken auf die Fed

Asien mit leichten Verlusten – Gewinne werden realisiert

Unternehmensnews & Rohstoffmärkte

Einleitung Die Börse aktuell zeigt sich nach starken Vortagen etwas verhaltener. Der DAX und die US-Futures tendieren leicht schwächer, da Anleger auf die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) warten. Zudem rückt das anstehende Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in den Fokus. Die Märkte rechnen mit einer möglichen Zinssenkung um 25 Basispunkte und einem Ende der quantitativen Straffung (QT). ✅ Drei Key Takeaways Wall Street auf Allzeithochs – Anleger blicken auf die Fed Der Dow Jones und der Russell 2000 erreichten neue Allzeithochs.

Anleger erwarten eine Zinssenkung sowie klare Signale zum Ende der Bilanzreduzierung der Fed.

Im Fokus stehen zudem die anstehenden Quartalsberichte von Unternehmen wie Visa, PayPal, UPS, UnitedHealth und Booking Holdings. 🌏 Asien mit leichten Verlusten – Gewinne werden realisiert In Asien gaben die Kurse nach mehreren Tagen mit Gewinnen nach.

Der Nikkei 225 fiel trotz eines neuen Handelsabkommens mit den USA um rund 300 Punkte.

In Südkorea stieg das BIP im dritten Quartal um 1,2 % , den stärksten Anstieg seit über einem Jahr.

Dennoch verlor der KOSPI-Index 0,8 %. 💼 Unternehmensnews & Rohstoffmärkte Nucor überzeugte mit starken Quartalszahlen (+2 % Kursplus), warnte jedoch vor schwächeren Aussichten.

F5 Networks verlor 6 %, nachdem eine enttäuschende Prognose veröffentlicht wurde.

NXP Semiconductors stieg dagegen um fast 2 %, da die Erwartungen übertroffen wurden.

Gold fiel um über 1 % auf 3.950 USD, Silber gab ebenfalls nach. Der US-Dollar schwächte sich leicht ab. 📊 Wirtschaft & Politik – Blick auf die wichtigsten Themen Die US-Regierung und Japan unterzeichneten ein neues Handelsabkommen zur Sicherung kritischer Lieferketten für Seltene Erden.

OpenAI forderte von der US-Regierung Investitionen in 100 Gigawatt neue Energie pro Jahr , um im KI-Wettlauf mit China nicht zurückzufallen.

Amazon kündigte Entlassungen von 30.000 Mitarbeitern an – ebenso wie Paramount Global .

Larry Fink von BlackRock erwartet, dass US-Fonds weiterhin übergewichtet bleiben. 🧠 Fazit: Börse Aktuell – Ruhe vor der Entscheidung Die Börse aktuell zeigt sich vorsichtig optimistisch. Die Anleger halten den Atem an, bevor die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung verkündet. Während die Wall Street auf Rekordkurs bleibt, schwächeln die asiatischen Märkte leicht. Unternehmensseitig liefern starke Quartalszahlen – besonders im Industriesektor – Rückenwind.

