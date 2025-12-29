Wirtschaftskalender: Ein ruhiger Montag nach den Feiertagen (29.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Wirtschaftskalender heute: Dünne US-Datenlage

Europa & USA: Einzelne Termine im Fokus

Rohstoffe im Blick: EIA-Daten als möglicher Volatilitätstreiber

Ein Blick auf den Wirtschaftskalender zeigt: Die Börse heute startet nach den Feiertagen mit deutlich reduzierter Datenlage. Lediglich wenige, eher untergeordnete Konjunkturveröffentlichungen aus den USA und Frankreich stehen auf der Agenda. Entsprechend dürften sich Marktbewegungen auf einzelne Assetklassen wie US-Dollar und Energie-Rohstoffe beschränken.

Die Zurückhaltung der Anleger spiegelt vor allem die Anspannung vor der morgigen Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls wider, das als nächster potenzieller Impulsgeber gilt. 🚀 Key Takeaways 1. Wirtschaftskalender heute: Dünne US-Datenlage Der heutige Wirtschaftskalender ist außergewöhnlich überschaubar: Nur drei kleinere US-Veröffentlichungen

Fokus auf: 🏠 Pending Home Sales (November) 🏭 Dallas Fed Manufacturing Activity Index (Dezember) 🛢️ EIA-Kraftstoff- und Lagerdaten

Für die Börse heute bedeutet das: Fehlende konjunkturelle Impulse dürften größere Bewegungen an den Aktienmärkten begrenzen. Stattdessen rücken einzelne Wirtschaftsindikatoren in den Vordergrund, die kurzfristig Währungen und Rohstoffe beeinflussen können. 🌍 2. Europa & USA: Einzelne Termine im Fokus Neben den US-Daten stehen nur wenige internationale Veröffentlichungen an: Frankreich (12:00 Uhr): Zahl der registrierten Arbeitssuchenden (November)

USA (16:00–16:30 Uhr): Pending Home Sales Index der noch nicht abgeschlossenen Immobilienverkäufe Dallas Fed Manufacturing Activity Index

Diese Daten gelten nicht als klassische Marktbewegungsfaktoren, könnten aber bei deutlichen Abweichungen kurzfristige Reaktionen im US-Dollar auslösen. Insgesamt bleibt die Börse heute jedoch klar von Zurückhaltung geprägt. 🛢️ 3. Rohstoffe im Blick: EIA-Daten als möglicher Volatilitätstreiber Die spannendsten Impulse des Tages liefert der EIA-Energiebericht: Rohölvorräte: Prognose –2,0 Mio. Barrel

Benzinvorräte: Prognose +1,1 Mio. Barrel

Wöchentliche Destillatvorräte: Prognose +0,5 Mio. Barrel

Daten zur Raffinerieauslastung und Produktion Diese Zahlen könnten vor allem im Ölmarkt für kurzfristige Volatilität sorgen. Für die Börse heute gilt: Energiepreise bleiben einer der wenigen aktiven Kurstreiber in einem ansonsten ruhigen Umfeld. 📌 Fazit: Wirtschaftskalender signalisiert ruhige Börse heute Der heutige Wirtschaftskalender bestätigt eine typische Phase nach den Feiertagen: geringe Datenlast, wenig Volatilität und vorsichtige Marktteilnehmer. Die Börse heute dürfte sich überwiegend seitwärts bewegen, während sich Anleger bereits auf das FOMC-Protokoll am morgigen Tag vorbereiten. 🟢 Chancen Klare Fokussierung auf einzelne Datenpunkte

Potenzielle Bewegungen im Öl- und Devisenmarkt

Geringe Überraschungsrisiken 🔴 Risiken Sehr niedrige Liquidität

Überreaktionen bei Abweichungen von Prognosen

Hohe Abhängigkeit vom FOMC-Protokoll Fazit:

Für aktive Trader bietet die Börse heute nur begrenzte Chancen. Geduld und selektives Vorgehen bleiben angesichts des dünnen Wirtschaftskalenders entscheidend. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.