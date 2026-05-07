Börse Aktuell: DAX schwächer trotz Rally - Markt News aus Europa und den USA

- Europäische Börsen bleiben im Aufwärtstrend
- DAX entwickelt sich schwächer als der Gesamtmarkt
- Berichtssaison sorgt für starke Einzelbewegungen
- Europäische Börsen bleiben im Aufwärtstrend
- DAX entwickelt sich schwächer als der Gesamtmarkt
- Berichtssaison sorgt für starke Einzelbewegungen
Die europäischen Aktienmärkte setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Die Futures auf den Stoxx Europe 600 steigen um mehr als 0,2%, nachdem die Wall Street neue Rekordstände erreicht hat und auch asiatische Märkte frische Hochs markieren konnten. Gleichzeitig belastet der deutliche Rückgang des Ölpreises unter die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel die Energiebranche, unterstützt jedoch die allgemeine Risikostimmung an den Finanzmärkten.
Im Fokus der aktuellen Markt News stehen zudem Hoffnungen auf eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran, ein schwächerer US-Dollar sowie fallende Anleiherenditen. Diese Faktoren stützen Aktienmärkte, Edelmetalle und Bitcoin gleichermaßen.
Eurozone: Einzelhandelsumsätze besser als erwartet
Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone gingen im Monatsvergleich lediglich um 0,1% zurück und fielen damit besser aus als die erwarteten -0,3%. Der vorherige Wert lag bei -0,2%.
Im Jahresvergleich stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1,2% und entsprachen damit den Markterwartungen, lagen jedoch unter dem vorherigen Wachstum von 1,7%.
DAX unter Druck trotz positiver Stimmung
Während viele europäische Indizes von der positiven Marktstimmung profitieren, zeigt sich der DAX vergleichsweise schwach. Der deutsche Leitindex verliert rund 0,1% und bleibt damit hinter dem breiteren europäischen Markt zurück.
Die schwächere Entwicklung des DAX wird insbesondere durch Verluste bei SAP, Siemens Healthineers und weiteren Schwergewichten belastet.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Markt News: Unternehmenszahlen treiben europäische Aktien
Die laufende Berichtssaison sorgt weiterhin für starke Bewegungen an Europas Börsen. Zahlreiche Unternehmen konnten die Analystenerwartungen übertreffen.
Positive Quartalszahlen im Überblick
- Qiagen meldete ein bereinigtes EPS von 54 Cent und traf damit die Erwartungen.
- Tenaris erzielte einen Umsatz von 3,10 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen von 2,99 Milliarden US-Dollar.
- Endesa meldete einen Nettogewinn von 725 Millionen Euro gegenüber erwarteten 627,6 Millionen Euro.
- Jeronimo Martins veröffentlichte ein EBITDA von 572 Millionen Euro und lag damit über den Erwartungen von 560,6 Millionen Euro.
- Banco Comercial Portugues überraschte mit einem Nettogewinn von 305,8 Millionen Euro deutlich positiv.
- Swiss Re erzielte einen Quartalsgewinn von 1,51 Milliarden US-Dollar und übertraf die Markterwartungen klar.
- Legrand meldete ein organisches Umsatzwachstum von 9,3% und lag damit deutlich über den Prognosen.
Gewinner im Stoxx Europe 600
Zu den stärksten Aktien im europäischen Handel gehören:
- Prosus mit einem Plus von rund 3%
- Henkel nach starken organischen Umsatzzahlen
- BE Semiconductor Industries und STMicroelectronics dank anhaltender Stärke im Halbleitersektor
- Argenx nach überraschend starken Verkaufszahlen für Vyvgart
- TUI und Lufthansa, unterstützt durch den fallenden Ölpreis
SAP im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Siemens Healthineers belastet den DAX
Unter Druck steht dagegen Siemens Healthineers. Die Aktie verliert fast 5%, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das vergleichbare Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf 4,5-5% gesenkt hat. Zuvor hatte die Prognose noch bei 5-6% gelegen.
Auch SAP, OMV und Andritz notieren schwächer nach gemischten Quartalszahlen.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Campari-Aktie bricht trotz starker Zahlen ein
Besonders auffällig in den aktuellen Markt News ist die Entwicklung bei Davide Campari. Das Unternehmen meldete ein organisches Umsatzwachstum von 2,9%, während Analysten zuvor mit einem Rückgang von 5% gerechnet hatten.
Trotz der überraschend starken Zahlen geriet die Aktie deutlich unter Druck, nachdem der Ausblick des Unternehmens vorsichtiger ausfiel.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
EU50 und Brent im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ölpreisrückgang stützt Risikoanlagen
Der Rückgang der Ölpreise sorgt derzeit für Entlastung an den Finanzmärkten. Niedrigere Energiepreise unterstützen insbesondere zyklische Aktien sowie die Reise- und Luftfahrtbranche.
Zusätzlich profitieren die Märkte von:
- einem schwächeren US-Dollar
- sinkenden US-Renditen
- stabilen Konjunkturdaten
- robusten Unternehmensgewinnen
Fazit: Börse Aktuell bleibt von Berichtssaison geprägt
Die aktuellen Markt News zeigen eine insgesamt freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Vor allem starke Quartalszahlen und der Rückgang des Ölpreises sorgen für Unterstützung.
Der DAX bleibt jedoch hinter der Entwicklung anderer europäischer Indizes zurück, da insbesondere Siemens Healthineers und SAP den deutschen Leitindex belasten. Anleger richten ihren Fokus weiterhin auf Unternehmenszahlen, Zinserwartungen und die Entwicklung am Ölmarkt.
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