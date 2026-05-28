Börse Aktuell: Markt News zu Iran-Konflikt, Fed, Ölpreis und Aktienmärkten

- Die geopolitische Eskalation zwischen den USA und Iran sorgt weltweit für Risikoaversion
- Der Ölpreis steigt kräftig an, während die US-Notenbank weiterhin den Kampf gegen die Inflation priorisiert
- Sichere Häfen profitieren von der Unsicherheit
- Die geopolitische Eskalation zwischen den USA und Iran sorgt weltweit für Risikoaversion
- Der Ölpreis steigt kräftig an, während die US-Notenbank weiterhin den Kampf gegen die Inflation priorisiert
- Sichere Häfen profitieren von der Unsicherheit
Die internationalen Finanzmärkte stehen erneut unter Druck. Eskalierende Spannungen zwischen den USA und Iran sowie Sorgen vor wichtigen US-Inflationsdaten sorgen für Nervosität an den Börsen. Besonders Technologieaktien geraten unter Verkaufsdruck, während Anleger verstärkt in sichere Häfen wie den US-Dollar flüchten.
Börse Aktuell: Wall Street Futures deutlich schwächer
Die US-Futures geben vorbörslich deutlich nach. Der Nasdaq verliert rund 1,05 %, während der S&P 500 um 0,55 % fällt. Auch der Dow Jones notiert schwächer mit einem Minus von 0,3 %. Besonders belastend wirken die geopolitischen Risiken im Nahen Osten sowie die Unsicherheit vor den anstehenden PCE-Inflationsdaten aus den USA.
Auch kleinere Unternehmen geraten unter Druck: Der Russell 2000 verliert 0,8 %.
Markt News: Europas Börsen folgen der Schwäche aus den USA
Die negative Stimmung erfasst auch die europäischen Märkte. Die Futures auf den Euro Stoxx 50 fallen um 0,95 %, nachdem sich die geopolitischen Spannungen weiter verschärft haben.
Asiatische Börsen unter Druck
In Asien sorgte die Eskalation im Nahen Osten ebenfalls für deutliche Verluste. Der japanische Nikkei fiel um 1,6 %, nachdem er zuvor noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Südkoreas KOSPI verlor 1,1 %, Australiens ASX 200 gab um 1 % nach und der Hang Seng in Hongkong brach um mehr als 2 % ein.
Geopolitik belastet die Märkte
Im Fokus der Markt News stehen direkte militärische Auseinandersetzungen zwischen den USA und Iran. Die iranischen Revolutionsgarden griffen Berichten zufolge einen US-Militärstützpunkt im Nahen Osten an. Zuvor hatten die USA mehrere iranische Drohnen und eine Bodenstation nahe Bandar Abbas zerstört.
Zusätzlich verschärften die USA ihre Sanktionen gegen die neu gegründete iranische Behörde PGSA, die die Kontrolle über die Straße von Hormus ausweiten soll - eine der wichtigsten Öltransportrouten weltweit.
Fed warnt vor Inflationsrisiken
Mehrere Vertreter der US-Notenbank äußerten sich besorgt über die Folgen steigender Energiepreise. Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee sprach von einem möglichen „stagflationären Schock“ für asiatische Volkswirtschaften.
Auch Neel Kashkari von der Minneapolis Fed betonte, dass die Bekämpfung der Inflation weiterhin oberste Priorität habe. Besonders steigende Energie- und Düngemittelpreise könnten die Inflationserwartungen der Verbraucher destabilisieren.
Australische Investitionen steigen überraschend stark
Australiens private Investitionen legten um 6,5 % zu und erreichten den höchsten Stand seit Ende 2014. Besonders Investitionen in Maschinen und Ausrüstung stiegen stark an. Dies erhöht allerdings auch die Sorgen vor weiterem Inflationsdruck.
Devisenmarkt: US-Dollar profitiert als sicherer Hafen
Der US-Dollar Index steigt auf den höchsten Stand seit Anfang April. Anleger suchen angesichts der geopolitischen Unsicherheiten verstärkt Sicherheit im Greenback. Der Euro fällt im Vergleich zum US-Dollar auf 1,159 USD. Auch Britisches Pfund, Australischer Dollar und Neuseeland-Dollar geraten unter Druck.
Ölpreis steigt kräftig an
Die Ölpreise reagieren empfindlich auf die Eskalation im Nahen Osten. Brent- und WTI-Öl steigen jeweils um rund 2,5 %. Brent klettert wieder auf 95 USD pro Barrel. Dagegen geben die Preise für Erdgas leicht nach.
Gold und Silber unter Druck
Trotz geopolitischer Unsicherheit geraten Edelmetalle deutlich unter Verkaufsdruck. Der starke US-Dollar belastet Gold und Silber erheblich. Gold fällt um 1,55 % auf 4.840 USD je Unze, Silber verliert 2,4 %.
Kryptowährungen tief im Minus
Auch der Kryptomarkt steht stark unter Druck. Bitcoin verliert rund 2 % und fällt auf knapp 72.970 USD. Ethereum rutscht um 2,15 % auf 1.977 USD ab und erreicht damit den tiefsten Stand seit Ende März.
Markt News: Insiderhandel rund um Polymarket sorgt für Schlagzeilen
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein Fall mutmaßlichen Insiderhandels im Zusammenhang mit Polymarket. Das US-Justizministerium erhob Anklage gegen einen Google-Softwareentwickler, der angeblich interne Suchdaten genutzt haben soll, um manipulierte Wetten auf Suchtrends abzuschließen.
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