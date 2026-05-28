Wirtschaftskalender heute: Börse heute unter Druck - Ölpreis steigt nach Iran-Eskalation

Das Wichtigste in Kürze Die Börse heute wird von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten dominiert

Der Wirtschaftskalender rückt am Nachmittag in den Fokus

Öl bleibt einer der wichtigsten Märkte des Tages

Die Stimmung an den globalen Finanzmärkten bleibt angespannt. Die Börse heute wird vor allem von einer deutlichen Rückkehr geopolitischer Risiken geprägt. Nach Berichten über neue nächtliche US-Angriffe auf militärische Ziele und Drohnenstellungen im Iran legten die Ölpreise kräftig zu. Sowohl WTI als auch Brent verteuerten sich zeitweise um rund 2-3%. Die Eskalation belastete insbesondere die asiatischen Aktienmärkte, die ihre jüngste Erholung abrupt beendeten. Gleichzeitig erhöhten erneut hawkishe Aussagen aus der US-Notenbank den Druck auf die Märkte. Fed-Mitglied Lisa Cook signalisierte, dass weitere Zinserhöhungen möglich bleiben, falls die Inflation dies erforderlich macht. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Fokus der Anleger auf mehrere wichtige Veröffentlichungen im Wirtschaftskalender. Besonders im Mittelpunkt stehen die revidierten US-BIP-Daten, die PCE-Inflation - der bevorzugte Inflationsindikator der Fed - sowie die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten. Auch Konjunktur- und Stimmungsindikatoren aus der Eurozone dürften für Bewegung sorgen. Zusätzliche Volatilität wird am Abend durch den offiziellen EIA-Bericht zu den US-Rohöllagerbeständen erwartet. Besonders betroffen sein dürften heute der US-Dollar, Ölpreise sowie die großen US-Indizes wie S&P 500, Nasdaq und Dow Jones. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:10 Uhr - Eurozone: Rede der EZB-Präsidentin 08:30 Uhr - Ungarn: Arbeitslosenquote

Prognose: 4,5% | Vorher: 4,5% 09:00 Uhr - Polen: BIEC Frühindikator

Vorher: 174,2 Punkte 11:00 Uhr - Eurozone: Economic Sentiment Indicator (ESI)

Prognose: 92,6 Punkte | Vorher: 93,0 Punkte 11:00 Uhr - Eurozone: Verbrauchervertrauen

Vorher: -20,0 Punkte USA 14:30 Uhr - USA: Revidiertes BIP-Wachstum

Prognose: 2,0% | Zuvor: 0,5% 14:30 Uhr - USA: Kern-PCE-Inflation (April) im Jahresvergleich

Prognose: 3,3% | Zuvor: 3,2% 14:30 Uhr - USA: PCE-Inflation (April) im Jahresvergleich

Prognose: 3,8% | Zuvor: 3,5% 14:30 Uhr - USA: Privater Konsum

Prognose: 1,7% | Zuvor: 1,9% 14:30 Uhr - USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Prognose: 209.000 | Zuvor: 209.000 14:30 Uhr - USA: 4-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge

Zuvor: 202.500 14:55 Uhr - USA: Rede von New-York-Fed-Präsident John Williams 16:00 Uhr - USA: Verkäufe neuer Häuser

Prognose: 660.000 | Zuvor: 682.000 17:00 Uhr - USA: EIA Rohöllagerbestände

Prognose: -4,4 Mio. Barrel | Zuvor: -7,86 Mio. Barrel Quartalszahlen heute Costco Wholesale Corp. (nach US-Börsenschluss)

Dell Technologies (nach US-Börsenschluss)

PKN Orlen (vor Börseneröffnung)

Dollar Tree Inc. (vor Börseneröffnung)

Royal Bank of Canada (vor Börseneröffnung)

Canadian Imperial Bank of Commerce (vor Börseneröffnung) Drei Märkte im Fokus Ölmarkt (WTI & Brent) Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten sorgt für einen deutlichen Anstieg der Ölpreise. Zusätzliche Impulse könnte heute der EIA-Bericht zu den US-Rohöllagerbeständen liefern. Händler rechnen mit erhöhter Volatilität bei WTI- und Brent-Kontrakten. Aktienmärkte Die schwächeren asiatischen Börsen signalisieren eine vorsichtigere Risikostimmung. Anleger an der Wall Street müssen heute geopolitische Risiken gegen wichtige US-Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen abwägen. Besonders im Fokus stehen S&P 500, Nasdaq und Dow Jones. US-Dollar Die Kombination aus restriktiven Fed-Kommentaren und wichtigen US-Makrodaten schafft ideale Bedingungen für stärkere Schwankungen am Devisenmarkt. Besonders USD-Währungspaare dürften heute im Fokus stehen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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