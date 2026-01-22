Börse Aktuell: DAX, CAC40 & WIG20 im Plus – Marktbericht Börse mit Aktien, FX & Rohstoffen

Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell: Europas Aktienmärkte klar im Plus

Europas Aktienmärkte klar im Plus Einzelwerte bewegen stark – Ubisoft -34% nach Restrukturierung, Volkswagen und Deutsche Börse mit deutlichen Kursgewinnen

Makro & Märkte: US-Futures steigen weiter, EZB signalisiert Zinspause; im FX dominiert der AUD nach starken Arbeitsmarktdaten

Kurz vor 14:00 Uhr zeigen sich die europäischen Aktienmärkte deutlich fester. Die wichtigsten Indizes setzen ihre Aufwärtsbewegung vom Handelsstart fort und signalisieren anhaltenden Risikoappetit. Der deutsche DAX liegt intraday 1,1% im Plus, der französische CAC40 gewinnt 1,15% und der britische FTSE100 steigt um 0,4%. Besonders stark präsentiert sich heute Polen: Der WIG20 legt aktuell um 1,5% zu und gehört damit zu den Top-Performern in Europa. Marktbericht Börse: Diese Aktien stehen im Fokus An den europäischen Börsen richten Anleger den Blick vor allem auf mehrere Einzelwerte: Ubisoft (UBI.FR) bricht um 34% ein, nachdem das Unternehmen ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm angekündigt hat. Ubisoft stoppt die Produktion von sechs Spielen (darunter ein Remake von Prince of Persia: The Sands of Time), verschiebt sieben weitere Titel, schließt zwei Studios und ordnet die Organisation in fünf neue „Creative Houses“ neu.

Volkswagen (VOW1.DE) führt die Gewinnerliste im DAX an. Europas größter Autobauer überzeugt mit besser als erwarteten Finanzergebnissen für 2025 im Automotive-Bereich.

Deutsche Börse AG (DB1.DE) steigt um 3%, nachdem eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der Allfunds Group Ltd bekannt gegeben wurde. Der Deal bewertet den Fondsdienstleister mit rund 5,3 Mrd. Euro. US-Futures steigen – Risiko-Stimmung bleibt stabil Auch die US-Terminkontrakte setzen ihren Aufwärtstrend fort. Hintergrund ist, dass Donald Trump gestern von geplanten Zöllen gegen Länder Abstand nahm, die sich gegen eine US-Übernahme Grönlands stellen. Der US100 notiert derzeit 0,8% höher, der US500 liegt 0,5% im Plus. EZB-Protokoll: Zinsen vorerst auf aktuellem Niveau? Aus dem Protokoll der letzten EZB-Sitzung geht hervor, dass die Mehrheit der Notenbanker die derzeitige Geldpolitik für das Basisszenario als angemessen einschätzt. Das spricht dafür, dass das Halten der Zinsen auf dem aktuellen Niveau als „solider Kurs“ betrachtet wird. Devisen: AUD dominiert – Pfund und Yen schwächeln Am FX-Markt steht heute klar der australische Dollar (AUD) im Mittelpunkt. Nach neuen Arbeitsmarktdaten aus Australien steigt der AUD zeitweise um bis zu 0,7% gegenüber dem US-Dollar. Ein unerwarteter Rückgang der Arbeitslosigkeit erhöht erneut die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsschritte der RBA, wodurch AUDUSD auf Mehrjahreshochs klettert. Neben dem AUD zeigt auch der Neuseeland-Dollar (NZD) Stärke. Die größten Verlierer sind hingegen das britische Pfund und der japanische Yen. Der US-Dollar stoppt zudem seine Erholung gegenüber dem Euro. Rohstoffe: Gold pausiert – Gas stark – Öl schwächer Am Rohstoffmarkt ist eine Beruhigung erkennbar: Gold stoppt seine jüngste Aufwärtsbewegung (bei nachlassenden geopolitischen Spannungen).

NATGAS steigt weiter, kurz vor dem Roll-over des Kontrakts.

WTI-Öl bleibt unter Druck und setzt seine Schwächephase fort. Ausblick: Diese Daten und Termine bewegen die Börse heute Im weiteren Tagesverlauf rücken vor allem US-Zahlen und Unternehmensberichte in den Fokus. Erwartet werden unter anderem: US-BIP (GDP)

US-PCE-Inflation

EIA-Daten zu US-Gasbeständen

DOE-Daten zu US-Ölbeständen

