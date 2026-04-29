Börse Aktuell: Markt News zu Geopolitik, Ölpreis, Notenbanken und Quartalszahlen

Die aktuellen Markt News werden weiterhin stark vom Nahostkonflikt geprägt. Laut Berichten plant die US-Regierung eine langfristige Blockade iranischer Häfen. Hintergrund ist die Einschätzung, dass weder eine Eskalation noch ein Rückzug aktuell vorteilhaft wäre.

Besonders kritisch bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus, durch die rund 20% der globalen Öl- und LNG-Lieferungen transportiert werden. Die anhaltende Schließung sorgt für erhebliche Unsicherheit an der Börse aktuell.

Diplomatische Fortschritte sind nicht in Sicht. Iran fordert Sanktionserleichterungen und Zugeständnisse, während die USA weiterhin auf die vollständige Aufgabe des Atomprogramms bestehen. Der wirtschaftliche Druck zeigt Wirkung, da Iran zunehmend Schwierigkeiten hat, sein Öl zu lagern.

Börse Aktuell: Starke Quartalszahlen, aber fehlende Impulse

Die Berichtssaison liefert überwiegend positive Markt News. Über 80% der Unternehmen übertreffen die Erwartungen, mit einem Gewinnwachstum von rund 16% im Jahresvergleich.

Trotz der starken Zahlen fehlen neue Impulse für weiter steigende Kurse. Besonders kritisch bleibt die Kostenentwicklung. Steigende Energiepreise könnten die Margen belasten – insbesondere bei den großen Tech-Konzernen mit hohem Gewicht im S&P 500 und Nasdaq.

Heute erreicht die Berichtssaison ihren Höhepunkt mit Zahlen mehrerer Schwergewichte.

Notenbanken im Fokus

Auch geldpolitisch liefern die Markt News wenig Unterstützung. Weder die EZB noch die Bank of England haben Spielraum für Zinssenkungen aufgrund anhaltend hoher Inflation.

Die US-Notenbank dürfte ihre Zinsen unverändert lassen. Die Entscheidung der Fed sowie der Bank of Canada stehen im Fokus. Anleger achten besonders auf Hinweise zum weiteren Kurs der Geldpolitik, da die Inflation erneut anzieht.

Ölpreis steigt weiter – Versorgung wird knapper

Der Ölmarkt bleibt zentral für die Börse aktuell. Der Ölpreis setzt seine Rally fort und hat die Marke von 100 USD überschritten. Dies könnte zusätzliche Dynamik durch algorithmische Handelsstrategien auslösen.

Aktuelle Daten zeigen eine reale Angebotsverknappung:

Rohöllagerbestände sinken erneut

Deutlicher Rückgang bei Benzin und Destillaten

Die Markt News deuten darauf hin, dass die geopolitischen Spannungen zunehmend reale Auswirkungen auf die Versorgung haben.

China versucht gegenzusteuern, indem es Exportquoten erhöht. Dennoch bleibt die Entlastung für asiatische Märkte begrenzt.

Asien und Währungen

In Asien verlief der Handel moderat positiv, allerdings bei reduzierter Liquidität. Futures auf den Nasdaq und S&P 500 zeigen leichte Zugewinne im Vorfeld der US-Sitzung.

Am Devisenmarkt konnte der US-Dollar zulegen. Rohstoffwährungen wie der australische und neuseeländische Dollar gerieten unter Druck.

Unternehmenszahlen treiben Markt News

In Europa sorgen starke Quartalszahlen für Unterstützung:

UBS überzeugt mit deutlich höherem Gewinn im Jahresvergleich

Santander und Deutsche Bank übertreffen ebenfalls Erwartungen

Mercedes-Benz punktet mit starker Marge trotz leicht schwächerem Umsatz

Diese Ergebnisse stabilisieren die Börse aktuell, auch wenn globale Risiken bestehen bleiben.

Höhepunkt der Berichtssaison

Die heutigen Markt News werden stark von den Zahlen großer US-Technologiekonzerne bestimmt. Nach Börsenschluss berichten unter anderem:

Microsoft

Meta

Amazon

Alphabet

Diese Unternehmen haben erheblichen Einfluss auf S&P 500 und Nasdaq. Entscheidend ist nicht nur das Übertreffen der Erwartungen, sondern vor allem der Ausblick – insbesondere im Bereich KI und Cloud.

Kryptowährungen profitieren leicht

Bitcoin zeigt sich stabil und legt moderat zu. Die Risikobereitschaft durch die starke Berichtssaison unterstützt den Markt, bleibt jedoch anfällig für geopolitische Entwicklungen.

Ausblick: Worauf Anleger achten sollten

Die wichtigsten Markt News für heute:

Fed-Zinsentscheid und Pressekonferenz

Zinsentscheidung der Bank of Canada

US-Konjunkturdaten (Auftragseingänge, Immobilienmarkt)

Offizielle Ölbestandsdaten

Inflationsdaten aus Deutschland

Die Börse aktuell steht an einem kritischen Punkt:

Steigende Ölpreise, geopolitische Risiken und fehlende neue Impulse könnten die Rally ausbremsen – insbesondere wenn die großen Tech-Unternehmen enttäuschen.

Der weitere Kurs von DAX, S&P 500 und Nasdaq hängt entscheidend von den heutigen Entwicklungen ab.

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