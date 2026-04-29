Börse Aktuell: Markt News zu Geopolitik, Ölpreis, Notenbanken und Quartalszahlen

- Geopolitik bleibt dominanter Risikofaktor
- Starke Quartalszahlen treffen auf fehlende Impulse
- Notenbanken bleiben restriktiv
- Geopolitik bleibt dominanter Risikofaktor
- Starke Quartalszahlen treffen auf fehlende Impulse
- Notenbanken bleiben restriktiv
Die aktuellen Markt News werden weiterhin stark vom Nahostkonflikt geprägt. Laut Berichten plant die US-Regierung eine langfristige Blockade iranischer Häfen. Hintergrund ist die Einschätzung, dass weder eine Eskalation noch ein Rückzug aktuell vorteilhaft wäre.
Besonders kritisch bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus, durch die rund 20% der globalen Öl- und LNG-Lieferungen transportiert werden. Die anhaltende Schließung sorgt für erhebliche Unsicherheit an der Börse aktuell.
Diplomatische Fortschritte sind nicht in Sicht. Iran fordert Sanktionserleichterungen und Zugeständnisse, während die USA weiterhin auf die vollständige Aufgabe des Atomprogramms bestehen. Der wirtschaftliche Druck zeigt Wirkung, da Iran zunehmend Schwierigkeiten hat, sein Öl zu lagern.
Börse Aktuell: Starke Quartalszahlen, aber fehlende Impulse
Die Berichtssaison liefert überwiegend positive Markt News. Über 80% der Unternehmen übertreffen die Erwartungen, mit einem Gewinnwachstum von rund 16% im Jahresvergleich.
Trotz der starken Zahlen fehlen neue Impulse für weiter steigende Kurse. Besonders kritisch bleibt die Kostenentwicklung. Steigende Energiepreise könnten die Margen belasten – insbesondere bei den großen Tech-Konzernen mit hohem Gewicht im S&P 500 und Nasdaq.
Heute erreicht die Berichtssaison ihren Höhepunkt mit Zahlen mehrerer Schwergewichte.
Notenbanken im Fokus
Auch geldpolitisch liefern die Markt News wenig Unterstützung. Weder die EZB noch die Bank of England haben Spielraum für Zinssenkungen aufgrund anhaltend hoher Inflation.
Die US-Notenbank dürfte ihre Zinsen unverändert lassen. Die Entscheidung der Fed sowie der Bank of Canada stehen im Fokus. Anleger achten besonders auf Hinweise zum weiteren Kurs der Geldpolitik, da die Inflation erneut anzieht.
Ölpreis steigt weiter – Versorgung wird knapper
Der Ölmarkt bleibt zentral für die Börse aktuell. Der Ölpreis setzt seine Rally fort und hat die Marke von 100 USD überschritten. Dies könnte zusätzliche Dynamik durch algorithmische Handelsstrategien auslösen.
Aktuelle Daten zeigen eine reale Angebotsverknappung:
- Rohöllagerbestände sinken erneut
- Deutlicher Rückgang bei Benzin und Destillaten
Die Markt News deuten darauf hin, dass die geopolitischen Spannungen zunehmend reale Auswirkungen auf die Versorgung haben.
China versucht gegenzusteuern, indem es Exportquoten erhöht. Dennoch bleibt die Entlastung für asiatische Märkte begrenzt.
Asien und Währungen
In Asien verlief der Handel moderat positiv, allerdings bei reduzierter Liquidität. Futures auf den Nasdaq und S&P 500 zeigen leichte Zugewinne im Vorfeld der US-Sitzung.
Am Devisenmarkt konnte der US-Dollar zulegen. Rohstoffwährungen wie der australische und neuseeländische Dollar gerieten unter Druck.
Unternehmenszahlen treiben Markt News
In Europa sorgen starke Quartalszahlen für Unterstützung:
- UBS überzeugt mit deutlich höherem Gewinn im Jahresvergleich
- Santander und Deutsche Bank übertreffen ebenfalls Erwartungen
- Mercedes-Benz punktet mit starker Marge trotz leicht schwächerem Umsatz
Diese Ergebnisse stabilisieren die Börse aktuell, auch wenn globale Risiken bestehen bleiben.
Höhepunkt der Berichtssaison
Die heutigen Markt News werden stark von den Zahlen großer US-Technologiekonzerne bestimmt. Nach Börsenschluss berichten unter anderem:
- Microsoft
- Meta
- Amazon
- Alphabet
Diese Unternehmen haben erheblichen Einfluss auf S&P 500 und Nasdaq. Entscheidend ist nicht nur das Übertreffen der Erwartungen, sondern vor allem der Ausblick – insbesondere im Bereich KI und Cloud.
Kryptowährungen profitieren leicht
Bitcoin zeigt sich stabil und legt moderat zu. Die Risikobereitschaft durch die starke Berichtssaison unterstützt den Markt, bleibt jedoch anfällig für geopolitische Entwicklungen.
Ausblick: Worauf Anleger achten sollten
Die wichtigsten Markt News für heute:
- Fed-Zinsentscheid und Pressekonferenz
- Zinsentscheidung der Bank of Canada
- US-Konjunkturdaten (Auftragseingänge, Immobilienmarkt)
- Offizielle Ölbestandsdaten
- Inflationsdaten aus Deutschland
Die Börse aktuell steht an einem kritischen Punkt:
Steigende Ölpreise, geopolitische Risiken und fehlende neue Impulse könnten die Rally ausbremsen – insbesondere wenn die großen Tech-Unternehmen enttäuschen.
Der weitere Kurs von DAX, S&P 500 und Nasdaq hängt entscheidend von den heutigen Entwicklungen ab.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 schwach, Öl steigt stark (28.04.2026)
Spotify Aktie bricht ein: Trotz starker Zahlen unter Druck
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: KI-Sorgen belasten Märkte
Continental Aktie: Prognose für das Unternehmen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 28.04.26
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.