Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 starten volatil: Zins-Hoffnung treibt Wall Street

- Volatiler Handelsstart
- Milliarden-Spritze aus China
- Apple-Dämpfer belastet
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Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 im volatilen Wechselspiel: Tech-Erholung verliert an Schwung
Die US-Aktienmärkte sind mit einer ausgeprägten Erholungsbewegung in den Dienstagshandel gestartet. Nach den heftigen Kursverlusten der vergangenen Woche kehrten die Anleger zunächst mit großem Elan in den Technologiesektor und zu den Highflyern aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz zurück. Nach knapp einer Stunde Handelszeit hat die anfängliche Euphorie an der Wall Street jedoch spürbar an Fahrt verloren. Als zusätzlicher Katalysator für die Bullen erweist sich ein deutlicher Rückgang des Ölpreises (WTI) unter die Marke von 90 US-Dollar pro Barrel. Die Hoffnung auf ein schnelles diplomatisches Abkommen zwischen den USA und dem Iran ließ die Renditen der US-Staatsanleihen sinken und stützte die Risikofreude im Dow Jones, im S&P 500 sowie im Nasdaq 100.
Key Takeaways
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Volatiler Handelsstart: Dow Jones und S&P 500 halten knappe Gewinne, während der Nasdaq 100 ins Minus dreht.
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Milliarden-Spritze aus China: Pekings 295-Milliarden-Dollar-Plan für KI-Infrastruktur stützt die Halbleiterwerte.
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Apple-Dämpfer belastet: Die Blockade des neuen KI-Siri-Assistenten in der EU drückt die Apple-Aktie um fast 3 %.
Sektor-Rotation bremst den S&P 500 Index und den Tech-Sektor aus
Die wichtigsten Kassa-Indizes der Wall Street begannen den Handelstag tief im grünen Bereich, mussten seitdem jedoch einen Teil ihrer Tagesgewinne wieder abgeben. Der breite S&P 500 notiert aktuell nur noch hauchdünn mit 0,1 % im Plus, nachdem er zur Eröffnung ein sattes Plus von 0,7 % verbucht hatte. Noch deutlicher zeigt sich die Abschwächung beim technologielastigen Nasdaq 100, der nach einem anfänglichen Kurssprung von 0,8 % inzwischen um 0,25 % in die Verlustzone gedreht ist. Demgegenüber präsentiert sich das traditionelle Industriebarometer Dow Jones deutlich resilienter und verzeichnet ein solides Plus von 0,3 %. Bei den Terminkontrakten gewinnt der Dow Jones-Future 0,4 %, während der S&P 500-Future um 0,1 % knapp über der Marke von 7.420 Punkten pendelt.
China-Infrastrukturprogramm und fallende Renditen stützen die Märkte
Die primäre Triebkraft des heutigen Handels war zunächst die Rückkehr des Kapitals in die Aktien der „Magnificent Seven“. Zum Handelsstart kletterten Meta um 1,9 %, Alphabet um 1,6 % und Nvidia um 0,3 %. Zusätzlichen Rückenwind erhielt das Segment der Halbleiter- und Cloud-Technologien durch Berichte aus Fernost: China plant, in den kommenden fünf Jahren rund 295 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Datenzentren zu investieren. Parallel dazu fielen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen um zwei Basispunkte auf 4,54 %. Diese Entlastung an der Zinsfront resultiert vor allem aus den billigeren Energiepreisen – die US-Sorte WTI verlor über 3 % und entlastete damit die Inflationssorgen im S&P 500 und Dow Jones.
Technische Analyse: Nasdaq 100 im charttechnischen Check
Beim Blick auf den Chart der Nasdaq 100-Futures im Tageschart (D1) wird deutlich, dass die Kontrakte die herben Verluste vom vergangenen Freitag zunächst rasant kontern konnten. Die Abschwächung wurde zum Sitzungsstart im Bereich von 29.650 bis 29.700 Punkten fast um die Hälfte korrigiert. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 29.800 Zählern im weiteren Handelsverlauf würde ein starkes charttechnisches Kaufsignal generieren.
Die Kernaufgabe der Bullen besteht nun darin, den Widerstand der morgendlichen Höchststände bei rund 29.650 Punkten dauerhaft zu durchbrechen, um den Weg in Richtung der 29.800er-Zone freizumachen. Sollte sich der Optimismus im Vorfeld der morgen anstehenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) jedoch abkühlen, liegt die nächste signifikante Unterstützungslinie für den Nasdaq 100 bei 29.500 Punkten.
Unternehmens-News: Übernahme-Boom und regulatorischer Gegenwind
Abseits der großen Bewegungen im S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones wirbeln markante Einzelmeldungen das Marktgefüge durcheinander:
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Nuvalent (NUVL.US): Die Aktien der Biotech-Schmiede explodierten zur Eröffnung um fast 39 %. Der britische Pharmagigant GSK angekündigt, das Unternehmen im Rahmen einer Bartransaktion im Wert von 10,6 Milliarden US-Dollar (124 USD je Aktie) zu übernehmen, um die Expansion im Bereich der Lungenkrebstherapien zu beschleunigen.
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Applied Digital (APLD.US): Der Titel legte um über 4,5 % zu, nachdem das Neocloud-Unternehmen einen bindenden, 15-jährigen Liefervertrag über 210 Megawatt IT-Last mit einem US-Hyperscaler unterzeichnete.
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JM Smucker (SJM.US): Der Lebensmittelhersteller sprang um 11 % nach oben. Die Quartalsergebnisse schlugen die Erwartungen der Wall Street deutlich, da Preiserhöhungen den gestiegenen Kostendruck kompensieren konnten.
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Apple (AAPL.US): Die Aktie des Tech-Riesen büßte im Nasdaq 100 erneut fast 3 % an Wert ein. Der Konzern bestätigte offiziell, dass die Einführung des neuen KI-Assistenten Siri in der Europäischen Union aufgrund der strengen Digital- und Kartellgesetze vorerst blockiert wird.
Expertenfazit von Jeremy Krings
Die Wall Street präsentiert sich am Dienstag als volatiles Pflaster. Während der Dow Jones von defensiven Umschichtungen und der Entspannung am Ölmarkt profitiert, geht dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 im Tech-Sektor nach dem anfänglichen Rebound die Puste aus. Die regulatorischen Hürden für Apple in Europa und die spürbare Nervosität vor den morgigen US-Inflationsdaten mahnen die Anleger zur Vorsicht. Solange der Nasdaq 100 Index seine charttechnischen Schlüsselmarken nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt das Marktumfeld von hoher Selektivität und kurzfristigen Gewinnmitnahmen geprägt.
Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse
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