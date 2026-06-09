Nasdaq 100 Index stürzt ab: Halbleiter-Ausverkauf schockiert Börse Aktuell

Nasdaq 100 Index im freien Fall: Halbleiter-Kapitulation schockiert die Börse Aktuell

Die Handelswoche an der Wall Street nimmt eine dramatische Wendung und sorgt für eine drastische Verschlechterung der globalen Marktstimmung. Anfängliche Versuche einer technischen Gegenbewegung im Technologiesektor erwiesen sich als extrem kurzlebig. Ein dynamischer und flächendeckender Rückzug aus den zuvor heißgelaufenen Halbleiter-Aktien hat die wichtigsten US-Leitindizes tief in die Verlustzone gerissen. Wer das Geschehen an der Börse Aktuell verfolgt, sieht sich mit einem echten Tech-Blutbad konfrontiert: Der technologielastige Nasdaq 100 Index bricht bei den Terminkontrakten um fast 4 % ein, während der S&P 500 ein Minus von nahezu 2 % verkraften muss. Neben den Tech-Werten verzeichnen auch Energieaktien im Sog geopolitischer Schlagzeilen einen spürbaren Einbruch.

► Nasdaq 100 Index WKN: A0AE1X| ISIN: US6311011026 | Ticker: US100

Key Takeaways

Tech-Kollaps: Der Nasdaq 100 Index bricht um knapp 4 % ein und testet kritische psychologische Unterstützungen.

Ölpreis-Absturz: Trump-Ankündigungen zu einem Iran-Deal lassen WTI und Brent um über 3 % einbrechen.

VIX-Angstbarometer explodiert: Der Volatilitätsindex schießt um über 10 % nach oben und klettert über die 20-Punkte-Marke.

Trump-Ankündigung zum Iran-Deal lässt den Ölpreis kollabieren

Ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Börse Aktuell kommt überraschend vom Rohstoffmarkt, wo die Notierungen für Rohöl massiv einbrechen. Die US-Sorte WTI verliert über 3 % an Wert, während die globale Benchmark Brent um mehr als 2 % nachgibt und rasant in Richtung der 90-Dollar-Marke rutscht. Dieser heftige Preissturz ist die direkte Reaktion auf jüngste Äußerungen von Donald Trump. Der US-Präsident gab offiziell bekannt, dass die USA kurz vor dem Abschluss eines finalen Friedensabkommens mit dem Iran stehen. Dies soll unter anderem zur vollständigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus führen – einer der kritischsten Wasserstraßen für die globale Energieversorgung. Paradoxerweise reagieren die Aktienmärkte jedoch mit massiver Verunsicherung auf diese geopolitische Wende.

Angstindex VIX schießt hoch – OpenAI-IPO sorgt für Gesprächsstoff

Wie tief die Verunsicherung der Investoren sitzt, lässt sich an der Börse Aktuell am besten am sogenannten "Angstbarometer" der Wall Street ablesen. Der Volatilitätsindex VIX verzeichnete einen rasanten Kurssprung von über 10,3 % und überschritt damit die kritische psychologische Schwelle von 20 Punkten. Vor den in den kommenden Tagen anstehenden, richtungsweisenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) und dem mit Spannung erwarteten SpaceX-Börsendebüt am Wochenende agieren Marktteilnehmer extrem defensiv. Einziger potenzieller Lichtblick im Hintergrund der aktuellen Nasdaq 100 Index-Meldungen: Die KI-Schmiede OpenAI bereitet hinter verschlossenen Türen offenbar einen vertraulichen Antrag für einen eigenen Mega-Börsengang (IPO) vor.

Technische Analyse: Der Nasdaq 100 Index an der Klippe von 29.000 Punkten 📊

Aus Sicht der Charttechnik spitzt sich die Lage für den Nasdaq 100 Index im Tageschart (D1-Intervall) dramatisch zu. Durch den massiven Abgabedruck hat die Tech-Benchmark die Gewinne der letzten Tage komplett ausradiert und steuert auf ein charttechnisches Schicksalsniveau zu.

Die absolute Schlüsselmarke für den Nasdaq 100 Index liegt nun bei 29.000 Punkten. Sollten die Bären den Markt dominieren und die Sitzung auf Tagesschlusskursbasis unter diesem Support beenden, droht der Börse Aktuell eine signifikante Ausweitung der Korrekturbewegung. In diesem bärischen Szenario müssten sich Trader in den kommenden Wochen auf einen weiteren Rückfall des Index bis in den Bereich von 26.000 bis 27.000 Punkten einstellen.

Sektor-Kapitulation: Halbleiter- und KI-Aktien werden gnadenlos abverkauft

Der primäre Treiber des heutigen Ausverkaufs ist die schiere Kapitulation im Halbleiter- und KI-Sektor. Investoren ziehen massiv die Reißleine und bereinigen die euphorischen Gewinne der vergangenen Monate, was den Nasdaq 100 Index ungebremst nach unten zieht. Die Liste der Tagesverlierer liest sich wie das Who-is-Who der Tech-Branche:

Marvell Technology (MRVL.US): -14,2 % – der schärfste und schmerzhafteste Einbruch im gesamten Sektor.

Enphase Energy (ENPH.US): -13,5 % – die massive Risikoaversion der Anleger trifft den Clean-Tech-Wert mit voller Wucht.

ARM Holdings (ARM.US): -13,3 % – Investoren flüchten in Scharen aus dem britischen Chip-Designer.

Super Micro Computer (SMCI.US): -12,3 % – die Korrektur beim ehemaligen KI-Liebling setzt sich gnadenlos fort.

Qualcomm (QCOM.US): -10,5 % – herbe Sentiment-Verschlechterung rund um den Mobilprozessor-Riesen.

Micron Technology (-9,4 %) und Intel (-9,0 %): Die Speicher- und Prozessor-Giganten geraten unter massiven, institutionellen Verkaufsdruck.

Fazit

Die Partystimmung im Technologiesektor hat an der Börse Aktuell einen herben Dämpfer erhalten. Der dramatische Kurssturz beim Nasdaq 100 Index zeigt unmissverständlich, dass nach der monatlichen Rekordjagd die Nerven der Anleger blank liegen. Die Kombination aus fallenden Ölpreisen durch Trumps Iran-Pläne und der nervösen Erwartungshaltung vor den neuen US-Inflationsdaten liefert den Bären die perfekten Argumente für einen flächendeckenden Ausverkauf. Für Investoren gilt es nun akribisch zu beobachten, ob der Nasdaq 100 Index die Verteidigungslinie bei 29.000 Punkten halten kann – bricht dieser Support, steht der Wall Street ein ungemütlicher Sommer bevor.

Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.



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