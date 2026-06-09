Goldpreis bricht ein: Neue Wall-Street-Prognosen schockieren die Bullen

Goldpreis im freien Fall: Wall-Street-Banken korrigieren ihre Gold Prognose nach unten

Am Edelmetallmarkt spielen sich dramatische Szenen ab, die Anleger weltweit in Alarmbereitschaft versetzen. Der Goldpreis verzeichnet in der aktuellen Handelssitzung einen heftigen Einbruch von über 1,3 % und rutscht dabei deutlich unter die Marke von 4.270 US-Dollar pro Unze. Mit diesem dynamischen Abwärtsimpuls wurden die gesamten Kursgewinne des bisherigen Jahres auf einen Schlag komplett ausradiert. Angetrieben wird diese scharfe Korrektur von einer Mischung aus falkenhaften geldpolitischen Sorgen und überraschenden Prognosesenkungen führender Wall-Street-Zentralbanken, welche die kurz- und mittelfristige Gold Prognose massiv belasten.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Key Takeaways

Jahresgewinne futsch: Der Goldpreis bricht um über 1,3 % ein und rutscht unter die wichtige Marke von 4.270 USD.

Banken senken Daumen: Citi und UBS schrauben ihre offizielle Gold Prognose für die kommenden Monate drastisch zurück.

CPI-Daten als Gradmesser: Die morgigen US-Inflationsdaten entscheiden über den Verbleib an der 4.000-Dollar-Marke.

Analysten-Paukenschlag: Citigroup und UBS senken ihre Kursziele deutlich

Das fundamentale Fundament, das den Goldpreis über Monate gestützt hatte, bekommt tiefe Risse. Die US-Großbank Citigroup hat ihr dreimonatiges Kursziel für das glänzende Edelmetall von 4.300 auf 4.000 US-Dollar pro Unze gesenkt. Die Experten warnen in ihren Berichten eindringlich: Sollte die Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus andauern und die physische Nachfrage nach Barren und Münzen parallel weiter einbrechen, könnte sich die Gold Prognose sogar in Richtung 3,500 US-Dollar verschlechtern. Im Gleichschritt korrigierte auch die Schweizer UBS ihre Erwartungen nach unten und senkte ihre Prognose für das Jahresende von 5.900 auf 5.500 US-Dollar.

Preis-Anomalie am Markt: Gold ignoriert die sinkenden US-Zinserwartungen

Besonders bemerkenswert für Marktbeobachter ist eine aktuelle charttechnische Anomalie. Der heftige Ausverkauf beim Goldpreis setzt sich unvermindert fort, obwohl die Erwartungen an anstehende US-Zinserhöhungen in den letzten Stunden sogar leicht zurückgegangen sind. Nach den extrem starken US-Arbeitsmarktdaten (NFP) vom vergangenen Freitag preisen die Futures-Märkte für das laufende Jahr aktuell nur noch eine einzige Zinserhöhung durch die Federal Reserve ein – vor wenigen Tagen lag dieser Wert noch bei 1,2 Schritten. Dass sich die Gold Prognose trotz dieser leichten Entspannung an der Zinsfront eintrübt, deutet auf massiven institutionellen Verkaufsdruck hin.

Kollektive Flucht aus Sachwerten erfasst auch Aktien und Rohöl

Die Schwäche beim Goldpreis steht keineswegs isoliert da, sondern gliedert sich in ein breites Marktumfeld allgemeiner Risikoaversion ein. Die Notierungen für US-Rohöl (WTI) sind unter die psychologische Marke von 90 US-Dollar pro Barrel gerutscht. Was den Goldpreis theoretisch durch nachlassenden Inflationsdruck stützen sollte, verpufft wirkungslos. Stattdessen dominiert die nackte Flucht aus Risikoanlagen: Kapital wird im großen Stil von der Wall Street abgezogen, was sich im deutlichen Rückzug der großen US-Aktienindizes wie dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 widerspiegelt. Investoren nutzen das aktuelle Umfeld primär für aggressive Gewinnmitnahmen nach einer monatelangen Rekordjagd.

US-Inflationsdaten als Schicksalstag für die kurzfristige Gold Prognose

Der ultimative Härtetest für die Bullen steht bereits am morgigen Mittwoch auf der Agenda, wenn die offiziellen US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für den Monat Mai veröffentlicht werden. Sollte die Preisdynamik positiv überraschen und heißer ausfallen als erwartet, wird sich der Abwärtsdruck auf den Goldpreis massiv verschärfen. Die Märkte würden in diesem Szenario sofort wieder höhere Kreditkosten in den USA einpreisen, was die Gold Prognose unmittelbar in Richtung der runden 4.000-Dollar-Marke drängen dürfte.

Aus technischer Sicht notiert der Kurs aktuell stabil unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Vor Erreichen der 4.000-Dollar-Klippe bietet das 38,2 % Fibonacci-Retracement der gesamten großen Aufwärtswelle seit 2023 eine wichtige Bastion für Käufer. Ein echtes charttechnisches Lebenszeichen für den Goldpreis wäre erst eine erneute Schwäche des US-Dollar-Index. Dieser pendelt aktuell um die Marke von 100 Punkten – ein Niveau, das in der Vergangenheit stets als idealer Wendepunkt für einen bullischen Rebound diente.

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Fazit

Der Goldpreis hat seine glänzende Rüstung vorerst abgelegt. Die Kombination aus zurückgeschraubten Zielmarken der großen Investmentbanken und einer allgemeinen Abkühlung des Sentiments an der Wall Street lastet schwer auf dem Edelmetall. Da die technische Struktur unterhalb der 200-Tage-Linie kurzfristig die Bären favorisiert, wackelt die fundamentale Gold Prognose erheblich. Anleger sollten vor den morgigen US-Inflationsdaten äußerste Vorsicht walten lassen – ein heißer CPI-Print könnte den Rutsch unter die Unterstützungslinien beschleunigen, während nur ein schwacher Dollar den Kurs vor Schlimmerem bewahren kann.

Gold Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!