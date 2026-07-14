Börse Aktuell: Markt News - Europa schwächer, Öl über 87 US-Dollar, US-VPI im Fokus

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag vor der Eröffnung der US-Kassamärkte überwiegend schwächer. Belastet wird die Stimmung durch die erneute Eskalation im Nahen Osten und die zunehmenden Risiken rund um die Straße von Hormus. Gleichzeitig richten Anleger ihren Blick auf die anstehenden US-Inflationsdaten, die das Potenzial haben, die Richtung an den internationalen Börsen maßgeblich zu beeinflussen.

Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten bleibt vor dem Handelsstart in den USA verhalten. Die Kursverluste sind zwar breit gestreut, fallen insgesamt jedoch moderat aus. Auslöser ist die erneute Verschärfung der geopolitischen Lage rund um die Straße von Hormus.

Marktteilnehmer preisen zunehmend höhere Inflationsrisiken ein, da ein anhaltend hoher Ölpreis die Preisentwicklung weltweit belasten könnte. Gleichzeitig steigen die Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank und andere Notenbanken ihre Geldpolitik länger restriktiv halten könnten.

Die größten Abschläge verzeichnen derzeit:

FTSE 100: rund -0,4%

IBEX 35: rund -0,5%

Vergleichsweise stabil präsentieren sich dagegen der breite europäische Aktienmarkt sowie die niederländischen Börsen, deren Verluste nahezu unverändert um die Nulllinie liegen.

Markt News: Unternehmensnachrichten aus Europa

Hapag-Lloyd überrascht mit optimistischem Ausblick

Die Hapag-Lloyd Aktie zählt zu den stärksten Gewinnern des Tages. Zwar veröffentlichte der Hamburger Logistikkonzern für das zweite Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie von -1,26 EUR und damit einen Verlust, gleichzeitig übertraf der Umsatz mit 4,2 Mrd. EUR die Erwartungen der Analysten.

Für deutliche Kursgewinne von über 6% sorgt jedoch vor allem der Ausblick. Das Management erwartet für das Gesamtjahr ein Ergebnis, das deutlich über den bisherigen Marktschätzungen liegt.

Evotec unter massivem Verkaufsdruck

Die Evotec Aktie gerät nach den Quartalszahlen erheblich unter Druck. Das Unternehmen meldete rückläufige Umsätze im zweiten Quartal und senkte zugleich seine Jahresprognose deutlich. Die Aktie verliert zeitweise rund 25%.

Kongsberg enttäuscht trotz Rekord-Auftragsbestand

Auch die norwegische Kongsberg Gruppen steht unter Druck. Obwohl die Tochter Kongsberg Maritime einen Rekord-Auftragsbestand vorweisen kann und die langfristigen Perspektiven positiv bleiben, sorgen Margendruck sowie eine langsame Umwandlung der Aufträge in Umsätze für Enttäuschung bei Investoren.

AstraZeneca investiert in Krebsforschung

Der Pharmakonzern AstraZeneca baut seine Onkologie-Pipeline weiter aus und sicherte sich die exklusive Lizenz für ein Lungenkrebsmedikament des chinesischen Unternehmens Dizal.

Die Vereinbarung umfasst:

600 Mio. US-Dollar Sofortzahlung

bis zu 900 Mio. US-Dollar an weiteren Meilensteinzahlungen für Forschung und Vertrieb

Börse Aktuell: Airlines leiden unter steigenden Ölpreisen

Zu den größten Verlierern gehören europäische Fluggesellschaften. Die erneuten Kämpfe im Persischen Golf wirken sich unmittelbar auf die Branche aus.

Belastungsfaktoren sind:

deutlich höhere Kerosinpreise

gesperrte Flugrouten

steigende operative Kosten

sinkende Margenerwartungen

Die Luftfahrtbranche zählt damit erneut zu den ersten Sektoren, die unter geopolitischen Spannungen leiden.

Markt News: Brent-Ölpreis steigt über 87 US-Dollar

Der Ölmarkt setzt seine Aufwärtsbewegung fort. Der Brent Ölpreis notiert mittlerweile oberhalb von 87 US-Dollar je Barrel.

Für den Preisanstieg sind zwei wesentliche Faktoren verantwortlich:

die erneute Eskalation rund um die Straße von Hormus

verstärkte Angriffe auf russische Raffinerien, die das globale Angebot zusätzlich belasten

Steigende Energiepreise erhöhen gleichzeitig die Sorge vor einem erneuten Inflationsschub.

Devisenmarkt: Australien- und Neuseeland-Dollar legen kräftig zu

Am Devisenmarkt gehören der Neuseeland-Dollar (NZD) und der Australische Dollar (AUD) zu den stärksten Währungen des Tages.

Der NZD gewinnt rund 1% gegenüber dem US-Dollar, während der AUD um etwa 0,5% zulegt.

Unterstützt werden beide Währungen durch:

überraschend starke chinesische Handelsdaten

steigende Zinserwartungen für die Reserve Bank of Australia

leicht nachgebenden US-Dollar vor den US-Inflationsdaten

Zusätzlichen Rückenwind erhält der Neuseeland-Dollar durch die restriktiven Aussagen des Chefökonomen der Reserve Bank of New Zealand, Paul Conway. Seine Aussagen verstärkten die Erwartung, dass weitere Zinserhöhungen notwendig werden könnten.

US-VPI wird heute zum wichtigsten Marktimpuls

Im Mittelpunkt des Handelstages steht die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (VPI).

Die Markterwartungen lauten:

Kern-VPI: 2,9% im Jahresvergleich (unverändert)

Gesamt-VPI: 3,8% im Jahresvergleich (Rückgang erwartet)

Sollten die Daten deutlich von den Erwartungen abweichen, dürfte dies erhebliche Bewegungen an den internationalen Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkten auslösen.

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FAQ

Warum fallen die europäischen Börsen heute?

Die erneute Eskalation im Nahen Osten sorgt für steigende Ölpreise und höhere Inflationserwartungen. Anleger reagieren deshalb vorsichtig.

Warum steigt die Hapag-Lloyd Aktie trotz Verlusten?

Entscheidend ist der optimistische Jahresausblick des Unternehmens. Dieser liegt deutlich über den bisherigen Erwartungen des Marktes.

Weshalb bricht die Evotec Aktie ein?

Evotec meldete rückläufige Umsätze und senkte gleichzeitig die Prognose für das Gesamtjahr deutlich.

Warum ist der US-VPI heute so wichtig?

Der Verbraucherpreisindex liefert wichtige Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank. Überraschende Inflationsdaten können starke Kursbewegungen an den globalen Finanzmärkten auslösen.