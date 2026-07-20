Börse Aktuell: Markt News aus Europa - DAX stabil trotz Nahost-Konflikt

- Europas Börsen zeigen sich trotz Nahost-Konflikt robust und starten leicht im Plus
- Technologieaktien stützen den Markt, während Fluggesellschaften nach den Ryanair-Zahlen unter Druck geraten
- Brent-Öl steigt über 90 US-Dollar, Anleger richten den Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag
- Europas Börsen zeigen sich trotz Nahost-Konflikt robust und starten leicht im Plus
- Technologieaktien stützen den Markt, während Fluggesellschaften nach den Ryanair-Zahlen unter Druck geraten
- Brent-Öl steigt über 90 US-Dollar, Anleger richten den Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag
Die europäischen Aktienmärkte starten vergleichsweise ruhig in die neue Handelswoche. Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und eines weiteren militärischen Schlagabtauschs zwischen den USA und Iran bleibt die Volatilität begrenzt. Anleger dürften vor größeren Positionierungen zunächst auf klarere Signale zur geopolitischen Lage warten. Gleichzeitig richtet sich der Fokus bereits auf die EZB-Pressekonferenz am Donnerstag, die entscheidende Impulse für die Märkte liefern könnte.
Insgesamt verzeichnen die europäischen Börsen leichte Kursgewinne und zeigen sich damit widerstandsfähig gegenüber den geopolitischen Risiken.
Aus Branchensicht stützt die verbesserte Stimmung im Technologiesektor die europäischen Halbleiterunternehmen, während die Ergebnisse von Ryanair und die Sorgen um den Flugverkehr im Nahen Osten die europäischen Fluggesellschaften unter Druck setzen.
Unternehmensnachrichten
Ryanair
Ryanair hat die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Nachdem die Erwartungen bereits sehr niedrig waren, waren der Gewinnrückgang um rund ein Drittel sowie ein Umsatz unter den Prognosen weitgehend eingepreist. Die Zahlen bestätigen jedoch das schwierige Umfeld für die Luftfahrtbranche. Die Aktie verliert rund 5%, während Air France, Wizz Air und Lufthansa zwischen 1% und 3% nachgeben.
Thales
Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen bestätigte Thales neue Aufträge für Militärhubschrauber und Radarsysteme. Das Auftragsvolumen wird auf rund eine Milliarde Euro geschätzt. Die Aktie reagiert mit leichten Kursgewinnen.
Thule
Der Outdoor-Ausrüster überzeugte mit solidem Umsatzwachstum und einer Rekordmarge. Dennoch verliert die Aktie rund 3%. Marktteilnehmer werten dies vor allem als Gewinnmitnahmen nach der starken Kursentwicklung.
Craneware
Das britische Softwareunternehmen für den US-Gesundheitssektor wurde Opfer eines Hackerangriffs mit Datenleck. Die Aktie verliert rund 8%.
Konjunktur
Die deutschen Erzeugerpreise (VPI) fielen niedriger aus als erwartet. Dies könnte auf nachlassenden Inflationsdruck hindeuten, gleichzeitig aber auch auf eine Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik.
Devisen
Der australische Dollar und der neuseeländische Dollar setzen ihre Aufwertung gegenüber dem US-Dollar fort. Beide Währungen gewinnen mehr als 0,5%, nachdem sich die Erwartungen an die künftige Zinspolitik verändert haben.
Rohstoffe
Bei den Agrarrohstoffen fällt insbesondere Kakao mit einem Rückgang von mehr als 3% auf. Nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Wochen dürfte es sich dabei vor allem um Gewinnmitnahmen handeln.
Brent-Öl steigt zwischenzeitlich wieder über die Marke von 90 US-Dollar. Die anhaltende Eskalation im Nahen Osten und sinkende Hoffnungen auf eine schnelle Entspannung treiben die Energiepreise weiter an.
Kryptowährungen
Vor der Eröffnung der US-Börsen präsentiert sich der Kryptomarkt weitgehend ausgeglichen. Bitcoin bewegt sich weiterhin in einer Seitwärtsrange knapp unter 65.000 US-Dollar. Ethereum und Solana legen jeweils knapp 1% zu.
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FAQ
Warum bleiben die europäischen Börsen trotz der geopolitischen Spannungen stabil?
Viele Anleger warten zunächst auf neue Entwicklungen im Nahen Osten und auf Signale der EZB, weshalb größere Marktbewegungen bislang ausbleiben.
Welche Unternehmen stehen heute besonders im Fokus?
Ryanair wegen schwacher Quartalszahlen, Thales nach neuen Großaufträgen, Thule nach den Geschäftszahlen sowie Craneware nach einem Hackerangriff.
Welche Markt News sind heute besonders wichtig?
Im Fokus stehen die geopolitische Lage im Nahen Osten, die Entwicklung am Ölmarkt, die deutschen Erzeugerpreise (VPI) sowie die bevorstehende EZB-Pressekonferenz.
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