Nasdaq 100 Prognose aktuell: Analyse & Ausblick für den 11.08.26

Das Wichtigste in Kürze Bullisches Gesamtbild: Sowohl im 1-Stunden-Chart als auch im 4-Stunden-Chart wird die Nasdaq 100 Prognose als bullisch eingestuft. Die Wahrscheinlichkeit für ein steigendes Szenario liegt heute bei 55 % .

Sowohl im 1-Stunden-Chart als auch im 4-Stunden-Chart wird die als bullisch eingestuft. Die Wahrscheinlichkeit für ein steigendes Szenario liegt heute bei . Kritische Pivot-Zone bei ~29.700 Punkten: Nasdaq 100 aktuell : Die Marke von 29.703 Punkten dient als primäre Entscheidungslinie. Ein Halten darüber stützt das Long-Setup mit Zielen in Richtung 29.980 bis über 30.000 Punkte, während ein Abkippen darunter Abwärtsrisiken bis 29.228 Punkte freisetzt.

: Die Marke von dient als primäre Entscheidungslinie. Ein Halten darüber stützt das Long-Setup mit Zielen in Richtung 29.980 bis über 30.000 Punkte, während ein Abkippen darunter Abwärtsrisiken bis 29.228 Punkte freisetzt. Wichtige Durchschnitte im Blick: Auf der Unterseite bieten die SMA20 (29.705 Pkt.), die SMA50 (29.678 Pkt.) sowie die SMA200 (28.999 Pkt.) maßgebliche Unterstützungen zur Absicherung des Aufwärtstrends.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.836 Punkten. Der Index konnte sich zunächst etwas erholen und formatierte am späten Vormittag das Tageshoch. Von hier aus setzte der Nasdaq zurück und schwenkte am Nachmittag in eine Seitwärtsbox, die bis Handelsschluss nicht aufgelöst worden ist.

Im Rahmen des Frühhandels stellte sich eine kleine Erholung ein, der Nasdaq konnte sich im Zuge dessen wieder über die 29.700 Punkte-Marke schieben. ► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways Bullisches Gesamtbild: Sowohl im 1-Stunden-Chart als auch im 4-Stunden-Chart wird die Nasdaq 100 Prognose als bullisch eingestuft. Die Wahrscheinlichkeit für ein steigendes Szenario liegt heute bei 55 % .

Sowohl im 1-Stunden-Chart als auch im 4-Stunden-Chart wird die als bullisch eingestuft. Die Wahrscheinlichkeit für ein steigendes Szenario liegt heute bei . Kritische Pivot-Zone bei ~29.700 Punkten: Nasdaq 100 aktuell : Die Marke von 29.703 Punkten dient als primäre Entscheidungslinie. Ein Halten darüber stützt das Long-Setup mit Zielen in Richtung 29.980 bis über 30.000 Punkte, während ein Abkippen darunter Abwärtsrisiken bis 29.228 Punkte freisetzt.

: Die Marke von dient als primäre Entscheidungslinie. Ein Halten darüber stützt das Long-Setup mit Zielen in Richtung 29.980 bis über 30.000 Punkte, während ein Abkippen darunter Abwärtsrisiken bis 29.228 Punkte freisetzt. Wichtige Durchschnitte im Blick: Auf der Unterseite bieten die SMA20 (29.705 Pkt.), die SMA50 (29.678 Pkt.) sowie die SMA200 (28.999 Pkt.) maßgebliche Unterstützungen zur Absicherung des Aufwärtstrends. Rückblick & Handelsparameter (10.08. vs. 07.08.) Parameter 10.08. (Ist) 10.08. (Erwartet) 07.08. (Ist) Tageshoch (TH) 29.890 29.983 29.765 Tagestief (TT) 29.626 29.647 28.419 Tagesschluss 29.650 – 29.740 Range (Punkte) 264 – 346 Anmerkung: Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr. Chartcheck & technische Analyse 1-Stunden-Chart (1h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Index notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 29.705 Punkten). Nach Formation des Tageshochs rutschte der Nasdaq 100 aktuell unter diese Durchschnittslinie. Erst im Frühhandel stabilisierte er sich im Bereich der SMA50 (aktuell bei 29.678 Punkten) und lief zurück an die SMA20. Bullen-Szenario: Gelingt ein bestätigter Stundenschluss über der SMA20, ist eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtsbewegung nötig. Mögliche übergeordnete Anlaufziele liegen bei 29.950/65 Punkten sowie 30.190/215 Punkten .

Bären-Szenario: Wird die SMA50 als Support aufgegeben und geht der Kontakt verloren, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Schwächephase bis zur SMA200 (aktuell bei 28.999 Punkten). Um den Aufwärtstrend beizubehalten, sollte bei der SMA50 erneut Kaufinteresse einsetzen. Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Nasdaq 100 Prognose: Bullisch YouTube Trading Videos oh 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. In der vergangenen Handelswoche schob sich der Index problemlos über die SMA200 (aktuell bei 29.152 Punkten). Nach einem Rücksetzer in der zweiten Wochenhälfte stabilisierte er sich an der SMA200 und stieg am Freitag an der SMA20 (aktuell bei 29.607 Punkten) weiter nach oben. Solange der Index über der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bullisch. Die SMA20 dient weiterhin als erste wichtige Stütze, gefolgt von der SMA200 als tieferem Support. Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Nasdaq 100 Prognose: Bullisch Ausblick & Handels-Setups für heute Der Nasdaq 100 notiert heute Morgen bei 29.703 Punkten (133 Punkte unter dem Niveau des Vortagsmorgens). Long Setup Hält sich der Index über der Marke von 29.703 Punkten, ergeben sich folgende Anlaufziele auf der Oberseite: 29.724/26 bis 29.981/83 Punkte (Zwischenstationen: 29.745/47, 29.761/63, 29.783/85, 29.807/09, 29.834/36, 29.859/61, 29.885/87, 29.907/09, 29.932/34, 29.958/60) Über 29.981/83 Punkten: 30.005/07 bis 30.284/86 Punkte (Zwischenstationen: 30.026/28, 30.044/46, 30.066/68, 30.086/88, 30.110/12, 30.130/32, 30.155/57, 30.174/76, 30.198/200, 30.219/21, 30.243/45, 30.264/66) Short Setup Kann der Nasdaq 100 aktuell die Marke von 29.703 Punkten nicht verteidigen, drohen Rücksetzer: 29.690/88 bis 29.498/96 Punkte (Zwischenstationen: 29.664/62, 29.649/47, 29.625/23, 29.609/07, 29.586/84, 29.563/61, 29.539/37, 29.518/16) Unter 29.498/96 Punkten: 29.475/73 bis 29.228/26 Punkte (Zwischenstationen: 29.451/49, 29.430/28, 29.418/16, 29.393/91, 29.378/76, 29.360/58, 29.344/42, 29.328/26, 29.307/05, 29.288/86, 29.269/67, 29.249/47) Wichtige Widerstände und Unterstützungen Widerstände (Punkte) Unterstützungen (Punkte) 29.890 29.705 30.121 29.678/07 30.397 29.543 30.554 29.151/27 30.783 28.999 – 28.776 – 28.205 Hinweis: Fett gedruckte Marken stellen Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen dar. Quelle: Eigenanalyse via xStation5. Experten Fazit & Wahrscheinlichkeiten Für den heutigen Handel wird auf Basis des Setups ein seitwärts/aufwärts gerichteter Markt erwartet (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag). Bull-Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit

Bear-Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit Erwartete Tagesrange: 29.909 / 30.112 Punkte auf der Oberseite bis 29.625 / 29.461 Punkte auf der Unterseite. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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