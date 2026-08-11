Chart des Tages: USDJPY Prognose nach der Währungsintervention

USDJPY steigt erneut an, während der Yen einen Teil der Gewinne wieder abgibt, die er nach der gemeinsamen Intervention Japans und der Vereinigten Staaten Ende Juli erzielen konnte. Es handelte sich um eine außergewöhnlich entschlossene Reaktion der Behörden, die dazu beitrug, USDJPY innerhalb kurzer Zeit kräftig nach unten zu drücken, und dem Yen eine dringend benötigte Erholung verschaffte. Das Problem ist jedoch, dass der Markt nur wenige Tage später erneut die Schwäche der japanischen Währung testet.

►USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY

Dies zeigt, dass Deviseninterventionen ein wirksames Instrument sein können, um eine extreme Bewegung zu stoppen. Sie reichen jedoch oft nicht aus, um eine dauerhafte Trendwende herbeizuführen. Im Fall des Yen liegt das zugrundeliegende Problem deutlich tiefer: Die Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan bleibt sehr groß. Genau das ist einer der Hauptgründe für den anhaltenden Druck auf die japanische Währung.

Der Markt richtet seine Aufmerksamkeit daher zunehmend auf die anstehende Sitzung der Bank of Japan (BoJ) im September. Es mehren sich die Signale, dass die BoJ auf ihrer Sitzung am 17. und 18. September eine erneute Zinserhöhung beschließen könnte. Ein solcher Schritt wäre für die USDJPY Prognose weitaus bedeutender als die Intervention allein, da er das Zinsgefälle zwischen Japan und den USA tatsächlich verringern würde.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Einflüsse auf die aktuelle USDJPY Prognose

Intervention brachte kurzfristige Entlastung, doch der Effekt verpufft

Ende Juli näherte sich USDJPY Niveaus, die für die japanischen Behörden schwer hinnehmbar waren. Die Reaktion fiel besonders entschlossen aus, da sich diesmal auch die USA an der Aktion beteiligten. Die gemeinsame Währungsintervention kehrte einen Teil der vorherigen Aufwärtsbewegung rasch um und führte zu einer kräftigen Aufwertung des Yen. Anfänglich war der Effekt sehr deutlich: USDJPY fiel in Richtung der Marke von 157, und der Markt begann wieder über die Möglichkeit einer nachhaltigen Trendwende zu spekulieren.

Heute stellt sich die Lage anders dar. Das Währungspaar steigt wieder, während die Unterstützung für den Yen zunehmend fragil wirkt. Am Markt wird aufmerksam registriert, dass Tokio der Intervention keine weiteren aggressiven Schritte folgen ließ. Das könnte darauf hindeuten, dass die politischen Entscheidungsträger primär übermäßige Marktvolatilität begrenzen wollen, anstatt dauerhaft ein bestimmtes Wechselkursniveau zu verteidigen. Genau aus diesem Grund löst eine Intervention allein das Problem nicht. Sie kann den Markt für einige Tage oder Wochen stoppen. Bleiben die fundamentalen Rahmenbedingungen jedoch unverändert, kehrt der Abwertungsdruck auf den Yen schnell zurück.

Die BoJ muss mehr tun als nur am Devisenmarkt zu intervenieren

Das wichtigste Puzzleteil bleibt die Geldpolitik der Bank of Japan. Die BoJ hat den Prozess der geldpolitischen Normalisierung eingeleitet und die Leitzinsen bereits angehoben. Der Markt geht zunehmend davon aus, dass dies nicht der letzte Schritt war. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass die Zentralbank auf ihrer Sitzung am 17. und 18. September eine weitere Zinserhöhung beschließen könnte.

Für die fundamentale USDJPY Prognose wäre das ein weitaus stärkeres Signal als eine weitere Runde von Deviseninterventionen. Eine Zinserhöhung würde den Zinsabstand zwischen US-amerikanischen und japanischen Anleihen verringern. Dadurch sinkt die Attraktivität von Carry-Trade-Strategien, bei denen Anleger günstige Yen-Kredite nutzen, um in höher verzinsliche Währungen zu investieren.

Vorerst muss der Markt jedoch abwarten, ob die BoJ tatsächlich handlungsbereit ist. Die Möglichkeit einer Zinserhöhung im September stützt den Yen zwar phasenweise, aber erst eine konkrete Entscheidung — kombiniert mit einer klaren Forward Guidance für zukünftige Schritte — könnte die Erwartungen nachhaltig verändern.

Das Zinsgefälle bleibt die größte Hürde für den Yen

Selbst wenn die BoJ die Zinsen im September anhebt, wird die Lücke zwischen den US-amerikanischen und den japanischen Zinsen beträchtlich bleiben. Hier liegt das Hauptproblem für die japanische Währung: Der Markt könnte den Yen in Erwartung eines BoJ-Schritts zwar zeitweise kaufen, doch falls die Zentralbank nach der Erhöhung eine längere Pause signalisiert, dürfte sich der Zinsvorteil des US-Dollars schnell wieder durchsetzen.

Aus diesem Grund reicht eine einzelne Zinserhöhung womöglich nicht aus. Entscheidend wird sein, ob die BoJ den Markt davon überzeugen kann, dass sie einen längerfristigen Zyklus der geldpolitischen Normalisierung einleitet. Sollte dies gelingen, könnte USDJPY in einen nachhaltigeren Abwärtstrend übergehen. Bleibt die BoJ hingegen vorsichtig, während die Fed die Zinsen über einen längeren Zeitraum hoch hält, dürfte der Druck auf den Yen trotz einer weiteren Zinserhöhung zurückkehren.

Der Markt testet Tokios Glaubwürdigkeit erneut

Die jüngste Intervention war auch deshalb außergewöhnlich, weil sich sowohl Japan als auch die USA beteiligten. Ein solcher Schritt verstärkte das Signal an die Finanzmärkte und zeigte, dass die Behörden bereit waren, einer übermäßigen Yen-Schwäche aktiv entgegenzutreten.

Das Problem ist jedoch, dass der Markt bereits zu testen beginnt, wie lange dieses Signal nachwirkt. Sollte sich USDJPY erneut den Niveaus nähern, die zuvor die Intervention ausgelöst haben, steht Tokio vor einer schwierigen Entscheidung. Eine erneute Intervention würde zwar ein starkes Zeichen setzen, allerdings wird es immer schwieriger, den Markt davon zu überzeugen, dass staatliche Eingriffe den Trend ohne geldpolitische Schützenhilfe dauerhaft drehen können. Deshalb ist die September-Sitzung der BoJ für jeden Chart des Tages zur japanischen Währung von zentraler Bedeutung: Der Markt will sehen, ob die Zentralbank bereit ist, die Zinspolitik als zweite Säule im Kampf gegen die Yen-Schwäche einzusetzen.

Experten Fazit: USDJPY steigt wieder – bringt der September die Wende?

Der aktuelle Anstieg von USDJPY verdeutlicht, dass die Wirkung der gemeinsamen Intervention der USA und Japans allmählich nachlässt. Der Yen erlebte zwar eine mehrwöchige Erholung, die fundamentalen Faktoren des Devisenmarktes haben sich jedoch nicht stark genug verändert, um eine dauerhafte Trendwende zu garantieren.

Der Fokus verlagert sich nun vollends auf die Bank of Japan. Hält die BoJ an einer Zinserhöhung im September fest und signalisiert ihre Bereitschaft zu weiteren Schritten, könnte der Yen eine deutlich nachhaltigere Unterstützung erfahren.

Erweckt die japanische Notenbank jedoch den Eindruck, dass weitere Zinserhöhungen nur schwer umsetzbar sind, dürfte USDJPY seinen Aufwärtstrend schnell wieder aufnehmen.

Für die längerfristige USDJPY Prognose gilt: Interventionen allein reichen nicht aus. Japan muss nicht nur US-Dollar verkaufen und Yen kaufen, sondern vor allem die Zinsdifferenz verringern. Genau deshalb ist die BoJ-Sitzung im September eines der wichtigsten Ereignisse für das Währungspaar USDJPY im gesamten dritten Quartal.

ONLINE-BROKER WAHL 2026