BÖRSE AKTUELL: Fokus auf Japan-Wahl, Goldrally & US-Haushaltsstreit (06.10.25)

Das Wichtigste in Kürze Japan-Wahl sorgt für Kursfeuerwerk am Nikkei Gold auf neuem Allzeithoch – Öl ebenfalls im Plus US-Haushaltsstreit & Makrodaten belasten Stimmung

Einleitung Die Börse aktuell startet mit starken Impulsen aus Asien in den Tag. Nach dem Wahlsieg von Sanae Takaichi in Japan reagieren Aktienmärkte und Währungen deutlich. Zudem sorgt der anhaltende US-Haushaltsstillstand für Unsicherheit, während Gold und Öl weiter zulegen. Im heutigen Marktbericht Börse werfen wir einen Blick auf die wichtigsten globalen Markttreiber und ihre möglichen Auswirkungen auf die Anlegerstimmung. ✅ Drei Key Takeaways Japan-Wahl sorgt für Kursfeuerwerk am Nikkei Sanae Takaichi wird neue Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei (LDP) und damit wohl Japans neue Premierministerin.

Ihre expansive Fiskal- und Geldpolitik beflügelt die Märkte: Der JP225-Index steigt um 4,6 % auf ein Rekordhoch von 48.100 Punkten .

Der Yen fällt zwischen 0,9 % und 1,2 %, der USD/JPY steigt auf 150,40. 💰 Gold auf neuem Allzeithoch – Öl ebenfalls im Plus Goldpreis steigt um 1,2 % auf 3.920 USD pro Unze , angetrieben durch fallende Renditen und Inflationssorgen.

Ölpreise legen leicht zu, nachdem die OPEC+ eine moderate Produktionssteigerung beschlossen hat – geringer als erwartet.

Anleger sehen darin ein Signal für anhaltend stabile Energiepreise. US-Haushaltsstreit & Makrodaten belasten Stimmung Der US-Government-Shutdown dauert nun über eine Woche – wichtige Wirtschaftsdaten verzögern sich.

Das Weiße Haus warnt vor Entlassungen und wirtschaftlichen Folgen.

🧠 Fazit: Börse aktuell – politische Impulse und Rohstoffrally dominieren Die Börse aktuell steht unter dem Einfluss globaler Ereignisse: Japans expansive Politik beflügelt die asiatischen Märkte, während Gold und Öl als sichere Häfen gefragt bleiben. Der anhaltende US-Haushaltsstreit sorgt für Unsicherheit, dürfte aber durch Zinssenkungserwartungen abgemildert werden. Kurzfristig dominieren geopolitische Themen, mittelfristig bleibt die Stimmung stabil, solange die Liquidität an den Märkten hoch bleibt.

