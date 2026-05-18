Börse Aktuell: Markt News zu Geopolitik, China-Daten und globalen Börsen

- Die geopolitischen Spannungen rund um Iran und den Nahen Osten treiben Ölpreise und Anleiherenditen deutlich nach oben
- Schwache Wirtschaftsdaten aus China verstärken die Sorgen um das globale Wachstum
- Anleger richten den Fokus auf wichtige Unternehmenszahlen von Nvidia, Walmart und weiteren US-Konzernen
- Die geopolitischen Spannungen rund um Iran und den Nahen Osten treiben Ölpreise und Anleiherenditen deutlich nach oben
- Schwache Wirtschaftsdaten aus China verstärken die Sorgen um das globale Wachstum
- Anleger richten den Fokus auf wichtige Unternehmenszahlen von Nvidia, Walmart und weiteren US-Konzernen
Die aktuellen Markt News werden weiterhin stark von geopolitischen Spannungen dominiert. Die Gespräche zwischen den USA und Iran sind festgefahren. US-Präsident Donald Trump warnte auf Truth Social, dass „die Zeit abläuft“ und „nichts übrig bleiben wird“, falls Teheran nicht schnell handelt. Anleger bewerten diese Aussagen als Signal für ein erhöhtes Risiko militärischer Eskalationen.
Zusätzliche Unsicherheit entstand durch Drohnenangriffe auf eine Nuklearanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für Dienstag wurde ein Treffen im Situation Room des Weißen Hauses angesetzt, bei dem mögliche militärische Optionen gegen Iran diskutiert werden sollen.
Auch das Verhältnis zwischen den USA und China bleibt ein zentraler Faktor für die Börse aktuell. Beim Treffen zwischen Trump und Xi kündigte China an, bis 2028 jährlich US-Agrarprodukte im Wert von mindestens 17 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Gleichzeitig sicherten die USA Zusagen im Bereich seltener Erden. Beide Seiten veröffentlichten jedoch unterschiedliche Darstellungen der Vereinbarungen.
Schwache China-Daten sorgen für Druck an den Börsen
Die neuesten Markt News aus China enttäuschten deutlich. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Jahresvergleich lediglich um 0,2% und verzeichneten damit die schwächste Entwicklung seit Dezember 2022. Analysten hatten mit 2% gerechnet.
Auch die Industrieproduktion fiel schwächer aus und verlangsamte sich auf 4,1% im Jahresvergleich. Die Anlageinvestitionen gingen in den ersten vier Monaten des Jahres sogar um 1,6% zurück.
Zusätzlich verschärft sich die Krise am chinesischen Immobilienmarkt. Die Preise für Neubauten fielen bereits den 35. Monat in Folge. Gleichzeitig brachen die Autoverkäufe im Jahresvergleich um 21,6% ein.
Die chinesische Statistikbehörde bezeichnete das wirtschaftliche Umfeld als „düster und komplex“ und forderte eine aktivere Fiskalpolitik. Neue Konjunkturmaßnahmen wurden bislang jedoch nicht angekündigt.
Börse aktuell: Globale Aktienmärkte unter Druck
Die Wall Street beendete die vergangene Woche im Minus, während die asiatischen Märkte am Montag ebenfalls deutlich nachgaben. Steigende Ölpreise, höhere Anleiherenditen und geopolitische Risiken bilden aktuell eine Belastungskombination für die internationalen Aktienmärkte.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf 4,631% und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2025. Die Renditen 30-jähriger US-Anleihen kletterten sogar auf 5,159% und markieren damit ein neues Jahreshoch.
Auch in Europa deuten die Markt News auf einen schwachen Handelsstart hin:
- DAX: -1%
- CAC 40: -0,95%
- FTSE MIB: -0,8%
- FTSE 100: -0,2%
Asien: Nikkei und KOSPI stark unter Druck
Der südkoreanische KOSPI löste erneut den sogenannten „Sidecar“-Mechanismus aus, der den algorithmischen Handel kurzfristig einschränkt. Zwischenzeitlich verlor der Index bis zu 4,68%, konnte sich später jedoch stabilisieren.
Belastet wird Südkorea zusätzlich durch einen Arbeitskonflikt bei Samsung Electronics. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit mit staatlicher Vermittlung, um einen Streik beim Technologiekonzern zu verhindern.
Der Nikkei verlor rund 1,27% und notiert bei etwa 61.032 Punkten. Steigende japanische Staatsanleiherenditen und Sorgen über stagflationäre Entwicklungen setzen den Markt unter Druck.
Währungen: US-Dollar bleibt gefragt
Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar die stärkste Hauptwährung. Besonders gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken zeigt sich Stärke.
Der australische Dollar gerät hingegen unter Druck, da China Australiens wichtigster Handelspartner ist und die schwachen Wirtschaftsdaten die Wachstumsaussichten belasten.
- USDJPY steigt auf 158,98
- USDPLN legt auf 3,6556 zu
- EURPLN steigt auf 4,2487
- Der Dollar-Index DXY notiert bei rund 99,25 Punkten
Rohstoffe: Ölpreise explodieren weiter
Die geopolitische Lage treibt die Ölpreise massiv an. WTI-Rohöl steigt um 1,89% auf 107,57 US-Dollar je Barrel. Brent-Öl überschreitet die Marke von 111 US-Dollar.
Auslöser sind die verschärfte Rhetorik gegenüber Iran, der Drohnenangriff in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Sorgen um die Schifffahrt durch die Straße von Hormus.
Auch Erdgas gehört zu den stärksten Gewinnern des Tages und steigt um 2,33% auf 3,03 US-Dollar.
Gold gibt leicht nach und fällt um 0,20%, während Silber 1,32% verliert. Belastend wirken steigende Renditen und der stärkere US-Dollar.
Unternehmen im Fokus: Nvidia, Walmart und Ryanair
Zu den wichtigsten Markt News der Woche zählen zahlreiche Quartalszahlen großer Unternehmen.
Ryanair veröffentlicht heute vor Börsenstart seine Ergebnisse. Auch Baidu legt Zahlen vor - Anleger achten insbesondere auf die Entwicklung der Werbeeinnahmen und die Konsumlage in China.
Besonders im Fokus steht Nvidia. Der KI-Chiphersteller veröffentlicht seine Zahlen am Mittwoch nach US-Börsenschluss. Analysten erwarten:
- Gewinn je Aktie: 1,78 US-Dollar
- Umsatz: rund 78,98 Milliarden US-Dollar
Die Nvidia-Aktie legte im vergangenen Monat bereits um 20% zu und erreichte neue Rekordstände.
Ebenfalls wichtig für die Börse aktuell sind die Quartalszahlen von Walmart, Target, Lowe’s und Take-Two Interactive. Vor allem Walmart gilt als wichtiger Gradmesser für die Konsumstärke der US-Verbraucher angesichts steigender Energiepreise.
Bitcoin unter Druck
Bitcoin verliert 1,71% und fällt auf rund 76.909 US-Dollar. Die Kombination aus geopolitischen Risiken, steigenden Anleiherenditen und schwachen China-Daten sorgt für sinkende Risikobereitschaft bei Anlegern.
Wichtige Termine heute
Anleger sollten heute besonders auf folgende Daten achten:
- 09:00 Uhr: Schweizer BIP für das erste Quartal
- 14:00 Uhr: Polnische Kerninflation für April
Die zentrale Frage für die Börse aktuell bleibt: Haben die europäischen Märkte die geopolitischen Risiken bereits eingepreist oder droht eine weitere Verkaufswelle? Das Treffen im Situation Room des Weißen Hauses könnte dabei zum entscheidenden Belastungsfaktor werden.
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